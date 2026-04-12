  • Мартынович сравнил «Зенит» с клубами ЛЧ: «Он чуть сильнее «Брюгге» или «Олимпиакоса». А «Интера», «Арсенала» или «Реала» – послабее»
Мартынович сравнил «Зенит» с клубами ЛЧ: «Он чуть сильнее «Брюгге» или «Олимпиакоса». А «Интера», «Арсенала» или «Реала» – послабее»

Капитан «Кайрата» Александр Мартынович сопоставил «Зенит» с клубами Лиги чемпионов

«Наверное, прямо сейчас «Зенит» находился бы где-то в золотой середине. На мой взгляд, он чуть сильнее «Брюгге» или «Олимпиакоса». А «Интера», «Арсенала» или «Реала» – соответственно, послабее.

Думаю, если бы «Зенит» сейчас играл в Лиге чемпионов, он и трансферную политику немного скорректировал бы. А когда команда варится в собственном соку, тяжело оценить, где бы она была, скажем, на общем этапе ЛЧ.

В любом случае мы все помним «Зенит» как отличную команду. Были у него и удачные сезоны, и не очень, но Россию на евроарене он представлял, как правило, достойно», – сказал Мартынович.

Да. А Соболев немного слабее Кейна
А Кержаков сильнее Куйта
И слегка посильнее Мбаппе😂
Соболёв залёг бы на дно в Брюгге!
Соболёв залёг бы на дно в Брюгге!
А то и нырнул бы
Зенит сейчас , как и все клубы РПЛ находятся в ####!!!! Мы и до отстранения толком не могли обыграть никого . К чему эти пустые разговоры, вот вернут нас обратно , мы посмотрим какое место мы занимаем
На днях вот тоже читал как достойно Краснодар бился в еврокубках (под постом, что Сперцян не поедет в Саутгемптон, потому что Краснодар куда сильнее), а на выходе:

2015/16 - вылет в 1/16 ЛЕ от Спарты
2016/17 - вылет в 1/8 ЛЕ от Сельты
2017/18 - вылет в квалификации ЛЕ от Црвены
2018/19 - вылет в 1/8 ЛЕ от Валенсии
2019/20 - 4 место в группе ЛЕ с Трабзоном, Базелем и Хетафе
2020/21 - вылет в 1/16 ЛЕ от Загреба

Традиционно отлетал от чемпионов Сербии, Чехии и Хорватии, от испанских середняков типа Сельты, Хетафе и Валенсии (последние годы).
так в те годы Краснодар не был российским флагменом. Только в 18/19 сезоне серебро было и то тогда испанской Валенсии проиграли в одном матче. плюс в том сезоне лимит ввели. В итоге против Загреба на флангах играли Смольников (не праймовый) с Черновым. Сулейманов тоже в старте. Что вы хотите с тем лимитом у европейских команд было преимущество. А нынешний Краснодар конечно мощнее выступил бы.
Что взять с еврокубковых карликов
В Реале не считают испанцев, а в английских клубах не считают англичан (в старте ЛЧ спокойно себе выпускают по 11 легионеров), у нас же их принято считать и придумывать себе лишний головняк. Зенит при Боаше мог быть командой совсем другого уровня, но за неделю до сезона подкрутили лимит и срезали ещё двух топ-игроков, в том числе, Фалькао, поэтому мы никогда не видели на что действительно были бы способны наши клубы в равных условиях. А сейчас демагогия с теориями бессмысленны, пока наши клубы отстранены.
Плюс не надо забывать разницу в зимней паузе где наши клубы выходят на матчи плей офф после отпусков.
Ну Реала если только чуть-чуть.
Ага... немного послабее Арсенала, Реала, Интера... самую малость...
От Брюгге же уже отлетали
Тогда был жёсткий лимит в 8 легов на сезон. Из-за него и отлетали.
Я прмню Прохина в составе
Спорное утверждение.
Зенит сейчас на уровне Лиги конференции, и то не факт
Уровень ЛЧ сейчас дно, там даже Карабахи в плей-офф выходят. Зенит с нормальным лимитом там на уровне грандов был бы сейчас.
