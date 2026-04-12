Мартынович сравнил «Зенит» с клубами ЛЧ: «Он чуть сильнее «Брюгге» или «Олимпиакоса». А «Интера», «Арсенала» или «Реала» – послабее»

Мартынович: «Зенит» сильнее «Брюгге» и слабее «Интера», «Арсенала», «Реала».

Капитан «Кайрата » Александр Мартынович сопоставил «Зенит » с клубами Лиги чемпионов .

«Наверное, прямо сейчас «Зенит» находился бы где-то в золотой середине. На мой взгляд, он чуть сильнее «Брюгге» или «Олимпиакоса». А «Интера », «Арсенала » или «Реала » – соответственно, послабее.

Думаю, если бы «Зенит» сейчас играл в Лиге чемпионов, он и трансферную политику немного скорректировал бы. А когда команда варится в собственном соку, тяжело оценить, где бы она была, скажем, на общем этапе ЛЧ.

В любом случае мы все помним «Зенит» как отличную команду. Были у него и удачные сезоны, и не очень, но Россию на евроарене он представлял, как правило, достойно», – сказал Мартынович.