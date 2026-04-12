Мартынович сравнил «Зенит» с клубами ЛЧ: «Он чуть сильнее «Брюгге» или «Олимпиакоса». А «Интера», «Арсенала» или «Реала» – послабее»
Капитан «Кайрата» Александр Мартынович сопоставил «Зенит» с клубами Лиги чемпионов.
«Наверное, прямо сейчас «Зенит» находился бы где-то в золотой середине. На мой взгляд, он чуть сильнее «Брюгге» или «Олимпиакоса». А «Интера», «Арсенала» или «Реала» – соответственно, послабее.
Думаю, если бы «Зенит» сейчас играл в Лиге чемпионов, он и трансферную политику немного скорректировал бы. А когда команда варится в собственном соку, тяжело оценить, где бы она была, скажем, на общем этапе ЛЧ.
В любом случае мы все помним «Зенит» как отличную команду. Были у него и удачные сезоны, и не очень, но Россию на евроарене он представлял, как правило, достойно», – сказал Мартынович.
2015/16 - вылет в 1/16 ЛЕ от Спарты
2016/17 - вылет в 1/8 ЛЕ от Сельты
2017/18 - вылет в квалификации ЛЕ от Црвены
2018/19 - вылет в 1/8 ЛЕ от Валенсии
2019/20 - 4 место в группе ЛЕ с Трабзоном, Базелем и Хетафе
2020/21 - вылет в 1/16 ЛЕ от Загреба
Традиционно отлетал от чемпионов Сербии, Чехии и Хорватии, от испанских середняков типа Сельты, Хетафе и Валенсии (последние годы).