Мостовой про «Зенит» – «Краснодар»: «Матч года, многое будет зависеть от этой игры. Команды внизу будут болеть за ничью»
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой назвал игру «Зенита» с «Краснодаром» матчем года.
«Зенит» в воскресенье примет «Краснодар» в 24‑м туре Мир РПЛ. Начало – в 19:30 по московскому времени.
«Быки» с 52 очками лидируют в турнирной таблице чемпионата России, петербуржцы (51) идут вторыми.
– Можно ли назвать игру «Зенит» – «Краснодар» матчем за чемпионство?
– Я давно уже так называл. Матч года. Ясно, что в этом матче чемпионом никто не станет, другое дело, что в итоге многое будет зависеть от этой игры. Выиграет «Краснодар» – оторвется. Выиграет «Зенит» – вроде бы все останется.
Сыграют вничью – все будут рады. Кстати, я думаю, что многие команды, которые внизу, будут болеть за ничью, чтобы потеряли по два очка, – сказал Мостовой.