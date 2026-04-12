  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой про «Зенит» – «Краснодар»: «Матч года, многое будет зависеть от этой игры. Команды внизу будут болеть за ничью»
28

Мостовой про «Зенит» – «Краснодар»: «Матч года, многое будет зависеть от этой игры. Команды внизу будут болеть за ничью»

Мостовой про «Зенит» – «Краснодар»: матч года, многое будет от него зависеть.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой назвал игру «Зенита» с «Краснодаром» матчем года.

«Зенит» в воскресенье примет «Краснодар» в 24‑м туре Мир РПЛ. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, начало – в 19:30 по московскому времени.

«Быки» с 52 очками лидируют в турнирной таблице чемпионата России, петербуржцы (51) идут вторыми.

– Можно ли назвать игру «Зенит» – «Краснодар» матчем за чемпионство?

– Я давно уже так называл. Матч года. Ясно, что в этом матче чемпионом никто не станет, другое дело, что в итоге многое будет зависеть от этой игры. Выиграет «Краснодар» – оторвется. Выиграет «Зенит» – вроде бы все останется.

Сыграют вничью – все будут рады. Кстати, я думаю, что многие команды, которые внизу, будут болеть за ничью, чтобы потеряли по два очка, – сказал Мостовой.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoАлександр Мостовой
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
И за объективное судейство!
Ответ Рубин2003
И за объективное судейство!
Карасёв в поле, Иванов на ВАР, так что объективности не ждите!
Чепуха ... Питер в этом туре болеет за Зенит, остальная страна - за Краснодар. Команды с 3 по 6 место закусятся за бронзу, слишком велик отрыв от 1 места. Ну и Москва и Краснодар посоревнуются за кубок
Ответ Фокс45
Чепуха ... Питер в этом туре болеет за Зенит, остальная страна - за Краснодар. Команды с 3 по 6 место закусятся за бронзу, слишком велик отрыв от 1 места. Ну и Москва и Краснодар посоревнуются за кубок
Немного поправлю вас. Не за Краснодар, а против Зенита.
За красивый футбол!
И у одних и у других сложный календарь, не факт что именно этот матч решит судьбу чемпионства.
надо же.мусаева не обосрал ни разу.перемирие видимо.
Ответ Димк Димков
надо же.мусаева не обосрал ни разу.перемирие видимо.
Пасхальное
Ответ Димк Димков
надо же.мусаева не обосрал ни разу.перемирие видимо.
Пасхальное
ничья идеальный расклад матча...не должен один из соперников убежать...
За Краснодар, мочи газмяс
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем