Мостовой про «Зенит» – «Краснодар»: «Матч года, многое будет зависеть от этой игры. Команды внизу будут болеть за ничью»

Мостовой про «Зенит» – «Краснодар»: матч года, многое будет от него зависеть.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой назвал игру «Зенита » с «Краснодаром » матчем года.

«Зенит» в воскресенье примет «Краснодар» в 24‑м туре Мир РПЛ . Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, начало – в 19:30 по московскому времени.

«Быки» с 52 очками лидируют в турнирной таблице чемпионата России, петербуржцы (51) идут вторыми.

– Можно ли назвать игру «Зенит» – «Краснодар» матчем за чемпионство?

– Я давно уже так называл. Матч года. Ясно, что в этом матче чемпионом никто не станет, другое дело, что в итоге многое будет зависеть от этой игры. Выиграет «Краснодар» – оторвется. Выиграет «Зенит» – вроде бы все останется.

Сыграют вничью – все будут рады. Кстати, я думаю, что многие команды, которые внизу, будут болеть за ничью, чтобы потеряли по два очка, – сказал Мостовой.