  • «Интер» одержал волевую победу над «Комо» (4:3), уйдя с 0:2. Думфрис и Тюрам сделали дубли, Да Кунья реализовал пенальти на 89-й, у вратаря Бюте голевая
«Интер» одержал волевую победу над «Комо» (4:3), уйдя с 0:2. Думфрис и Тюрам сделали дубли, Да Кунья реализовал пенальти на 89-й, у вратаря Бюте голевая

«Интер» вырвал победу над «Комо» – 4:3.

«Интер» в гостях одолел «Комо» (4:3) в 32-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Джузеппе Синигалья».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Алекс Валье открыл счет на 36-й минуте. Нико Пас забил на 45-й после передачи вратаря Жана Бюте. Маркус Тюрам отыграл один мяч на 1-й добавленной к первому тайму минуте. На 49-й Тюрам сделал дубль после ошибки Бюте на выходе. Дензел Думфрис забил на 58-й, а на 72-й также стал автором дубля. Люка Да Кунья на 89-й реализовал пенальти.

Серия А Италия. 32 тур
12 апреля 18:45, Stadio Giuseppe Sinigaglia
Комо
3 - 4
2.95xG0.91
Интер
Аканджи
Рамон
  Да Кунья
89’
87’
Бонни
83’
Карлос Аугусто
Валье   Альберто Морено
80’
Диао   Мората
79’
79’
Ачерби
78’
Барелла   Мхитарян
77’
Сучич
72’
  Думфрис
69’
Чалханоглу
ван дер Бремпт   Смолчич
67’
58’
  Думфрис
56’
Зелиньски   Сучич
56’
Димарко   Луис Энрике
56’
Эспозито   Бонни
Диао
55’
53’
Зелиньски
49’
  М. Тюрам
Диего Карлос   Рамон
46’
Серджи Роберто   Да Кунья
46’
46’
Бастони   Карлос Аугусто
45’
+1’
  М. Тюрам
  Пас
45’
  Валье
36’
Валье
24’
Комо
Бюте, Валье, Кемпф, Диего Карлос, ван дер Бремпт, Перроне, Серджи Роберто, Батурина, Пас, Диао, Дувикас
Запасные: Вигорито, Де Паоли, Смолчич, Какре, Родригес, Кюн, Чавлина, Альберто Морено, Войвода, Да Кунья, Тернквист, Гольданига, Рамон, Мората
Интер:
Зоммер, Бастони, Ачерби, Аканджи, Димарко, Зелиньски, Чалханоглу, Барелла, Думфрис, М. Тюрам, Эспозито
Запасные: Ди Дженнаро, де Врей, Карлос Аугусто, Москони, Жозеп Мартинес, Дармиан, Мхитарян, Мартинес, Луис Энрике, Сучич, Фраттези, Диуф, Бонни
139 комментариев
А ведь недавно я смотрел как молодой сеск стал основополагающим игроком центра арсенала Венгера . а он уже дядька, и тренирует. Е.... Время летит
А ведь недавно я смотрел как молодой сеск стал основополагающим игроком центра арсенала Венгера . а он уже дядька, и тренирует. Е.... Время летит
Согласен) Также взять и Киву,который недавно ли играл в шлеме "танкиста",пережил тяжелую травму...добился с Интером требла! А теперь и сам у руля команды!
А ведь недавно я смотрел как молодой сеск стал основополагающим игроком центра арсенала Венгера . а он уже дядька, и тренирует. Е.... Время летит
Отпустите Ачерби на пенсию, ему уже 92 года, на него больно смотреть
Отпустите Ачерби на пенсию, ему уже 92 года, на него больно смотреть
38 лет. Для серии А совсем юнец.
Отпустите Ачерби на пенсию, ему уже 92 года, на него больно смотреть
Если Бастони уйдёт, замены точно найдут или Киву играть будет?
Офигеть, там даже фола не было, а они еще и пенальти ставят, не только у нас бездарное судейство
Офигеть, там даже фола не было, а они еще и пенальти ставят, не только у нас бездарное судейство
100%, бони прыгает не в ноги перед мячом и после удара
Странный пеналь. Бони под зад получил ногой и ещё виноват остался))
Странный пеналь. Бони под зад получил ногой и ещё виноват остался))
100%. Может ради интриги который всё равно не будет
Странный пеналь. Бони под зад получил ногой и ещё виноват остался))
Да, пеналь левый
Баре красавчик, свистунам помахал! Такая клоунада только в Италии есть, свистят в адрес игроков сборной болельщики клуба выскочки с нулём итальянцев!
Большая загадка, как у Кома меньше всего пропущенных, у игроков обороны просто нулевой футбольный интеллект, первые два гола выбейте мяч в аут и вообще ничего опасного. Вратарь 4 удара 4 гола и весь матч катал на грани привоза, в конце, когда все открыты долбит просто свечой вверх. Рано ещё Комо в ЛЧ, придется смотреть на ветеранов-физручел. Которые будут играть на ничью с норвежскими, словацкими и азербайджанскими грандами.
Важный Шаг к чемпионству.
Лучшая атака Сериала победила лучшую оборону.
Ювентус благодарит Интер за царский подарок.
Важный Шаг к чемпионству. Лучшая атака Сериала победила лучшую оборону. Ювентус благодарит Интер за царский подарок.
Матч я не смотрел, но вся атакующая статистика с большим преимуществом в пользу Комо. :) Выглядит так, как будто Комо весь матч давил, а Интер на индивидуальном мастерстве в контратаках закатил 4 года с 5 ударов в створ.
Матч я не смотрел, но вся атакующая статистика с большим преимуществом в пользу Комо. :) Выглядит так, как будто Комо весь матч давил, а Интер на индивидуальном мастерстве в контратаках закатил 4 года с 5 ударов в створ.
Из серии "Булгакова не читал, но осуждаю".))
Не понимаю таких пенальти... Что вменили защитнику - потенциально опасный прыжок? Так он под мяч ложился. До Нико там метр, только из-за удара и был контакт. Получил в пах, еще и виноват
Какой же это пенальти? Игрок Комо сам ударил по ляжке француза! Шиза
Прекрасный матч, как нейтральный болельщик получил огромное удовольствие! Даёшь Комо в Лиге Чемпионов!
Прекрасный матч, как нейтральный болельщик получил огромное удовольствие! Даёшь Комо в Лиге Чемпионов!
Согласен, только боюсь от этого комо только название останется к следующему сезону.
Согласен, только боюсь от этого комо только название останется к следующему сезону.
всяко лучше гоббов будут в лч)
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
Стив Макманаман: «Реал» стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке»
вчера, 21:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
Рекомендуем