Хакими нет в числе номинантов на приз лучшему африканскому игроку Лиги 1 из-за дела об изнасиловании. Обамеянг – в списке

Хакими нет в числе номинантов на приз лучшему африканскому игроку Лиги 1.

Защитник «ПСЖ » Аграф Хакими не включен в число номинантов на приз лучшему африканскому игроку Лиги 1.

Как сообщает L’Équipe, решение связано не со спортивными причинами. В критериях отбора указано, что претендент должен демонстрировать образцовое поведение как на поле, так и за его пределами.

По этой причине из списка был исключен 27-летний марокканец, которому предстоит судебное разбирательство по делу об изнасиловании, связанному с инцидентом февраля 2023 года.

В финальный список претендентов на награду имени Марка-Вивьена Фоэ вошли Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель »), Ламин Камара («Монако »), Амаду Бамба Дьенг («Лорьян»), Гела Дуэ («Страсбур»), Маршал Годо («Страсбур »), Илан Кеббаль («Париж»), Эрве Коффи («Анже»), Арсен Куасси («Лорьян»), Аисса Манди («Лилль»), Мусса Ниакате («Лион») и Мамаду Сангаре («Ланс»).