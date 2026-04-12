Хакими нет в числе номинантов на приз лучшему африканскому игроку Лиги 1 из-за дела об изнасиловании. Обамеянг – в списке
Защитник «ПСЖ» Аграф Хакими не включен в число номинантов на приз лучшему африканскому игроку Лиги 1.
Как сообщает L’Équipe, решение связано не со спортивными причинами. В критериях отбора указано, что претендент должен демонстрировать образцовое поведение как на поле, так и за его пределами.
По этой причине из списка был исключен 27-летний марокканец, которому предстоит судебное разбирательство по делу об изнасиловании, связанному с инцидентом февраля 2023 года.
В финальный список претендентов на награду имени Марка-Вивьена Фоэ вошли Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель»), Ламин Камара («Монако»), Амаду Бамба Дьенг («Лорьян»), Гела Дуэ («Страсбур»), Маршал Годо («Страсбур»), Илан Кеббаль («Париж»), Эрве Коффи («Анже»), Арсен Куасси («Лорьян»), Аисса Манди («Лилль»), Мусса Ниакате («Лион») и Мамаду Сангаре («Ланс»).
А конкурент пока заберет приз.
Ну да, тут такой наиважнейший приз, что ради него стоит испоганить жизнь всем своим конкурентам (которые одновременно являются для кого-то партнерами по сборной, для кого-то друзьями и знакомыми, ибо из одной федерации).
Почему разбирательства без приговора хоть как-то влияют на признание игрока лучшим или не лучшим?
Отдельная награда для лучшего игрока из Африки? А отдельная награда для лучшего игрока из Европы, Азии и Латинской Америки там есть? Или борьба с расизмом в одну сторону работает?