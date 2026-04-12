  Хакими нет в числе номинантов на приз лучшему африканскому игроку Лиги 1 из-за дела об изнасиловании. Обамеянг – в списке
Хакими нет в числе номинантов на приз лучшему африканскому игроку Лиги 1 из-за дела об изнасиловании. Обамеянг – в списке

Защитник «ПСЖ» Аграф Хакими не включен в число номинантов на приз лучшему африканскому игроку Лиги 1.

Как сообщает L’Équipe, решение связано не со спортивными причинами. В критериях отбора указано, что претендент должен демонстрировать образцовое поведение как на поле, так и за его пределами.

По этой причине из списка был исключен 27-летний марокканец, которому предстоит судебное разбирательство по делу об изнасиловании, связанному с инцидентом февраля 2023 года.

В финальный список претендентов на награду имени Марка-Вивьена Фоэ вошли Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель»), Ламин Камара («Монако»), Амаду Бамба Дьенг («Лорьян»), Гела Дуэ («Страсбур»), Маршал ГодоСтрасбур»), Илан Кеббаль («Париж»), Эрве Коффи («Анже»), Арсен Куасси («Лорьян»), Аисса Манди («Лилль»), Мусса Ниакате («Лион») и Мамаду Сангаре («Ланс»).

Кто выиграет Лигу чемпионов?5810 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Источник: L’Équipe
Зачем существует приз лучшему африканскому игроку лиги 1, если есть призы лучшему игроку Лиги 1 и лучшему игроку Франции?
Ответ Marat_NJL
Зачем существует приз лучшему африканскому игроку лиги 1, если есть призы лучшему игроку Лиги 1 и лучшему игроку Франции?
Салах такой: 🗿
Ответ Marat_NJL
Зачем существует приз лучшему африканскому игроку лиги 1, если есть призы лучшему игроку Лиги 1 и лучшему игроку Франции?
Вам то он чем мешает? Тем более логика есть - из-за исторической связи между Францией и Африкой.
А как же презумпция невиновности?
Ответ АРТУР АЛИЕВ
А как же презумпция невиновности?
это что-то не из нашего времени
Ответ АРТУР АЛИЕВ
А как же презумпция невиновности?
Ну дак она в уголовном праве. А здесь она при чём? Здесь свои критерия, какие хотят, такие и используют. Нравится или нет, нас тут они точно спрашивать не будут) Можете свою награду придумать, со своими критериями выбора.
Бред какой-то, Хакими наголову выше любого из остальных, в том числе 37-летнего Обамеянга
То есть как только расследование начали, так сразу разучился играть?
прикольно. презумпция виновности она такая.
Прямо лайфхак для конкурентов. Надо, чтобы кто-то подал на соперника в суд во время конкурса. Основания не важны. Пусть его потом оправдают.

А конкурент пока заберет приз.
Ответ korablev
Прямо лайфхак для конкурентов. Надо, чтобы кто-то подал на соперника в суд во время конкурса. Основания не важны. Пусть его потом оправдают. А конкурент пока заберет приз.
"Прямо лайфхак для конкурентов"
Ну да, тут такой наиважнейший приз, что ради него стоит испоганить жизнь всем своим конкурентам (которые одновременно являются для кого-то партнерами по сборной, для кого-то друзьями и знакомыми, ибо из одной федерации).
1 новость, а кринжа навалили на 2 уровня.

Почему разбирательства без приговора хоть как-то влияют на признание игрока лучшим или не лучшим?

Отдельная награда для лучшего игрока из Африки? А отдельная награда для лучшего игрока из Европы, Азии и Латинской Америки там есть? Или борьба с расизмом в одну сторону работает?
Меня изнасиловал редактор L’Equipe. Заманил конфетами в машину и стал совать пальцы прямо в душу. Пожалуйста перестаньте постить новости этой газеты.
