Деку о Роналдиньо: «Я не видел лучше техники ни у кого, он заставлял открыть рот от удивления, он принес радость «Барсе». Роналду тоже не всегда побеждал»

Деку о Роналдиньо: у него была лучшая техника, он заставлял вас открыть рот.

– У Роналдиньо тогда был поразительный расцвет. Каково было быть так близко к нему?

– С точки зрения техники, я не видел никого лучше, чем он. Он был способен делать вещи, которые впечатляют, заставляю вас открыть рот [от удивления].

Этот футболист произвел на меня наибольшее впечатление в карьере, играл ли я с ним вместе или против него. Не то чтобы он выиграл больше всех или у него было больше всего титулов в Барселоне, но он произвел на меня наибольшее впечатление в этом смысле, не в последнюю очередь потому, что мы вместе жили этим.

– В сезоне-2007/08 Роналдиньо не преуспел, у него был физический упадок, и он подвергся критике из-за злоупотребления ночной жизнью. Как выглядел конец его расцвета?

– Вот почему футбол так увлекателен. Там же, где есть радость, существуют разочарование и требования. Вы не всегда выиграете. Очевидно, когда вы думаете о больших командах, вы хотите, чтобы они были вечными...

Роналдиньо ознаменовал историю поколения, максимум нашего поколения, и это принесло радость клубу. Одного этого уже достаточно.

– Роналдиньо не хватало амбиций, которые остаются у Криштиану Роналду?

– Нельзя говорить только [об амбициях]. Криштиану не всегда побеждал. Футбол – это командный вид спорта, а не индивидуальный. Мы должны обсуждать гораздо больше вещей, гораздо более сложных технических и повседневных вопросов.

Мы совершаем ошибку, обожествляя в победах чью-то фигуру, а затем возлагая не нее вину, хотя это командный вид спорта, – сказал Деку, ныне занимающий должность спортивного директора «Барсы».