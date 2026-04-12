  Деку о Роналдиньо: «Я не видел лучше техники ни у кого, он заставлял открыть рот от удивления, он принес радость «Барсе». Роналду тоже не всегда побеждал»
Деку о Роналдиньо: «Я не видел лучше техники ни у кого, он заставлял открыть рот от удивления, он принес радость «Барсе». Роналду тоже не всегда побеждал»

– У Роналдиньо тогда был поразительный расцвет. Каково было быть так близко к нему?

 – С точки зрения техники, я не видел никого лучше, чем он. Он был способен делать вещи, которые впечатляют, заставляю вас открыть рот [от удивления].

Этот футболист произвел на меня наибольшее впечатление в карьере, играл ли я с ним вместе или против него. Не то чтобы он выиграл больше всех или у него было больше всего титулов в Барселоне, но он произвел на меня наибольшее впечатление в этом смысле, не в последнюю очередь потому, что мы вместе жили этим.

– В сезоне-2007/08 Роналдиньо не преуспел, у него был физический упадок, и он подвергся критике из-за злоупотребления ночной жизнью. Как выглядел конец его расцвета?

– Вот почему футбол так увлекателен. Там же, где есть радость, существуют разочарование и требования. Вы не всегда выиграете. Очевидно, когда вы думаете о больших командах, вы хотите, чтобы они были вечными...

Роналдиньо ознаменовал историю поколения, максимум нашего поколения, и это принесло радость клубу. Одного этого уже достаточно.

– Роналдиньо не хватало амбиций, которые остаются у Криштиану Роналду?

– Нельзя говорить только [об амбициях]. Криштиану не всегда побеждал. Футбол – это командный вид спорта, а не индивидуальный. Мы должны обсуждать гораздо больше вещей, гораздо более сложных технических и повседневных вопросов.

Мы совершаем ошибку, обожествляя в победах чью-то фигуру, а затем возлагая не нее вину, хотя это командный вид спорта, – сказал Деку, ныне занимающий должность спортивного директора «Барсы».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Globo Esporte
Если бы у Роналдиньо были амбиции как у Роналду, не было бы и половины той легкости и магии в его игре.
Для меня праймовый Роналдиньо - лучший игрок своего времени. Возможно, все из-за возраста, ведь 10 летнего мальчишку было легче впечатлить, но это был сильнейший игрок. Дриблинг на высокой скорости, обыграть на пятачке, его видение поля, и хороший удар, и с дальней дистанции.
Голы в ворота Чеха в ЛЧ против Челси с места, и англичанам, до сих пор в памяти
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
ага практически без замаха. удар совсем несильный. Чех легко бы отбил мяч, если бы не решил что он летит мимо
Не знаю на счёт амбиций, но Рони к 26-ти годам выиграл ЧМ, КЮА, ЛЧ, Золотой мяч, награду ФИФА дважды и, прости Господи, Кубок Интертото. То есть, всё, что можно.
Что касается, его игры, то лучше я не видел никого.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Почему бы и не забить, если в 26 гештальт закрыл)
Роналдиньо - чисто волшебник, футбол которого был искусством! В нынешнее время очень не хватает таких художников игры
Будем честны - никто не видел
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
🤭😂
Роналдиньо это явление, не от мира сего , всегда с улыбкой дарил радость людям.
Ангел !!!
Я из-за него только начал болеть за Барселону в своё время
Ронни в прайме - это божество, никто и никогда не делал то, что он делал с обыкновенной легкостью и широченной улыбкой.
Если бы Роналдиньо был педантом и потел 24/7 на тренировках, отрабатывая все аспекты игры - он бы убил в себе любовь к футболу и сломал своё тело травмами. Такие как Зубастик, Неймар, Ронни - хороши именно магией футбола, финтами, непредсказуемостью и зрелищностью. Каждый из них по отдельности на пике был сильнее Месси и Роналду, но если одни держат уровень на дистанции, то вторые сверкают только несколько сезонов. Зато сверкают так ярко, как никому не снилось.
Роналдиньо - самый технически одаренный футболист из тех, что я видел. Вот он реально творил волшебство на поле.
«Роналду, забей 1000 голов и завязывай – ради своего наследия. Никто даже близко не подберется к тому, чего он добился». Экс-хавбек сборной Швеции Лимпар против перехода Криштиану в МЛС
10 апреля, 19:31
Райан Шерки: «Стараюсь играть в стиле Азара, Роналдиньо, Роналду, Месси. Я не поклонник всех аспектов современного футбола. 5-6 моментов гениальности лучше, чем 99% успешных передач»
14 марта, 11:17
«Месси и Роналду феноменальны, но Роналдиньо произвел на меня наибольшее впечатление». Компани о самом сложном сопернике
19 февраля, 17:49
Месси – лучший игрок XXI века по версии Canal+. Роналду – 2-й, Нойер – 5-й, Роналдиньо – 7-й
8 февраля, 22:12
