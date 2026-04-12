  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ловчев о Хайкине и паспорте Норвегии: «Не потеря для сборной России, не какой-то особенный вратарь. Я никогда не поменяю гражданство, а эти ребята плохо воспитаны»
163

Ловчев о Хайкине и паспорте Норвегии: «Не потеря для сборной России, не какой-то особенный вратарь. Я никогда не поменяю гражданство, а эти ребята плохо воспитаны»

Ловчев о получении Хайкиным гражданства Норвегии: не потеря для сборной России.

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о том, что вратарь Никита Хайкин получил норвежский паспорт.

«Хайкин ведь не играл в нашей сборной, и он не какой-то особенный вратарь. Я только в «Спартаке» застал Маслаченко, Кавазашвили и Прохорова, который дважды был признан лучшим в стране. Потом были Дасаев и Черчесов. И что мне какой-то Хайкин из «Буде-Глимта»? Так себе.

Я никогда не поменяю гражданство. Я послевоенный ребенок. И видел, как 8 мая в Алабушево, где около станции электропоездов была палатка, в которой торговали винно-водочной продукцией, когда приходил мужчина с орденами и медалями на груди, вся очередь расступалась перед ним. Я никогда не поменяю гражданство, потому что я родился в знаменитой подмосковной деревне Крюково, откуда из могилы Неизвестного солдата взяли прах воинов и перенесли к Кремлевской стене.

Я воспитан по-другому, в отличии от этих ребят, которые меняют гражданство, я воспитан на тех эпизодах, о которых я только что сказал. А их воспитало что-то другое, и по большому счету, плохо воспитало. Для нашей сборной это вообще не потеря.

Почему великий Лев Яшин считается лучшим вратарем мира, в честь которого ФИФА награждает лучшего вратаря года? Еще и потому, что мальчишкой в военное время он работал на заводе и не спал ночами. И он не собирался ни в Норвегию, ни куда больше. Яшин знал, что он русский человек и доказывал всему миру, что СССР – это лучшая страна мира», – сказал Ловчев.

Кто выиграет Лигу чемпионов?5809 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Sports
Источник: «РИА Новости»
logoНикита Хайкин
logoвысшая лига Норвегия
РИА Новости
logoБуде-Глимт
logoЕвгений Ловчев
logoпремьер-лига Россия
logoЛев Яшин
Политика
натурализация
logoсборная СССР
logoДинамо Москва
logoСпартак
163 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Так тебе никто и не предлагает его
Ответ Варфоломей Книгочтеев
Так тебе никто и не предлагает его
😂😂👍👍
Ответ Варфоломей Книгочтеев
Так тебе никто и не предлагает его
Комментарий скрыт
Намешал всякого винигреда из войны, совка и Яшина. Записан в настоящие патриоты!
Ответ Антон Фалафель
Намешал всякого винигреда из войны, совка и Яшина. Записан в настоящие патриоты!
ВинЕгрета. Проверочное слово «негр».
Ответ Антон Фалафель
Намешал всякого винигреда из войны, совка и Яшина. Записан в настоящие патриоты!
Грамоту учи - возможно, человеком станешь… Пока не получилось🤷‍♂️
В честь Яшина награждают, потому что он был великим вратарем, а не потому что он ночами не спал или гражданство не сменил
Ответ Александр Степанов
В честь Яшина награждают, потому что он был великим вратарем, а не потому что он ночами не спал или гражданство не сменил
У ловчева крыша отъехала, по видимому, окончательно и больше не вернется. Накидал кучу бессвязного бреда
Причем здесь вообще военные годы и Яшин? Нагородил вообще всего подряд, он как будто к середине своего ответа забыл, какой был вопрос, и решил от балды что-то говорить
Ответ Robb Stark
Причем здесь вообще военные годы и Яшин? Нагородил вообще всего подряд, он как будто к середине своего ответа забыл, какой был вопрос, и решил от балды что-то говорить
Типичный Ловчев. Он на МатчТВ вместо ответа на вопрос истории рассказывает
Ответ Sobachkin
Типичный Ловчев. Он на МатчТВ вместо ответа на вопрос истории рассказывает
Его приглашают до сих пор что ли?
Спасибо таким людям как Ловчев, с них можно искренне угорать)
Иногда мудрость приходит со старостью, иногда старость приходит одна
Ответ Nuri Shaw
Иногда мудрость приходит со старостью, иногда старость приходит одна
А иногда лучше просто промолчать.
Ответ Nuri Shaw
Иногда мудрость приходит со старостью, иногда старость приходит одна
Отмечай, хотя бы, что это цитата, не выдавай за свое✌️😁
Оставьте Хайкина в покое,он уже давно не имеет к России никакого отношения.
Ответ Вячеслав Казенников_1117007808
Оставьте Хайкина в покое,он уже давно не имеет к России никакого отношения.
Ну сам-то Хайкин вполне благоприятно относится к России и сам себя называет русским.
Ответ Arthur Nowack
Ну сам-то Хайкин вполне благоприятно относится к России и сам себя называет русским.
А кем ему себя называть? Русский это национальность. Хайкин может быть гражданином хоть Зимбабве, но русским быть не перестанет никак.
Да кому Ловчев нужен, чтобы поменять гражданство?
Популизм в чистом виде.
Хайкин долго играл в Норвегии, и жена у него оттуда, вот и поменял чтоб в сборной в том числе играть. Ничего такого, каждый живет где комфортнее.
Я никогда не поменяю гражданство. Я послевоенный ребенок.

Это не любовь к стране, это озлобленное сектантство
И не понять же человеку что люди просто зотят жить там где им удобно и кофортно.
Ответ filippa
И не понять же человеку что люди просто зотят жить там где им удобно и кофортно.
Ну, вам тоже его не понять. Но это ещё не значит, что в его словах нет смысла.
Ответ S_Vladimirov
Ну, вам тоже его не понять. Но это ещё не значит, что в его словах нет смысла.
Расскажите мне пожалуйста. Какая связь между Яшиным днем побелы и норвежским паспортом Хайкина? И потом он не обязан сдавать российский паспорт. Норги спокойно разрешают 2 паспорта.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
