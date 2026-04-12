Гарначо об уходе из «МЮ»: «Есть и моя вина, я совершал плохие поступки. Мне казалось, что я должен играть в каждом матче. Не скажу ничего плохого о клубе, я любил его»

Гарначо об уходе из «МЮ»: думал, что должен играть, делал плохие вещи.

Полузащитник «Челси » Алехандро Гарначо признался, что не очень хорошо себя вел перед уходом из «Манчестер Юнайтед » прошлым летом.

О переходе из «МЮ» в «Челси»

«Я помню, что в последние шесть месяцев я не играл так, как раньше в «Манчестер Юнайтед». Я начал сидеть на скамейке запасных, это не так уж плохо, мне было всего 20 лет, но мне казалось, что я должен играть в каждом матче.

По-моему, возможно, в этом есть и моя вина, я начал совершать плохие поступки. Но да, это был именно такой момент жизни, иногда приходится принимать решения. Я действительно горжусь тем, что нахожусь здесь и все еще выступаю в Премьер-лиге в таком клубе, как этот.

Но да, я не могу сказать ничего плохого ни о «Юнайтед», ни о партнерах по команде, ни о ком другом. Просто кое-что в моей жизни изменилось, и она продолжилась. Так что мы должны продолжать смотреть вперед».

О том, было ли ему больно из-за ухода из «Юнайтед»

«Да, возможно, потому что я любил этот клуб, понимаете? Они с самого начала вселили в меня уверенность, когда привезли из Испании в академию, а затем привели в первую команду. Прошло четыре года или пять лет, и я ощущал невероятную любовь ото всех, от болельщиков и стадиона, все было действительно хорошо.

Просто иногда приходится меняться, чтобы улучшить свою жизнь или сделать следующий шаг. У меня остались только хорошие воспоминания о «Манчестер Юнайтед», – сказал Гарначо в интервью медиа Премьер-лиги.