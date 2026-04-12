  Гарначо об уходе из «МЮ»: «Есть и моя вина, я совершал плохие поступки. Мне казалось, что я должен играть в каждом матче. Не скажу ничего плохого о клубе, я любил его»
23

Гарначо об уходе из «МЮ»: «Есть и моя вина, я совершал плохие поступки. Мне казалось, что я должен играть в каждом матче. Не скажу ничего плохого о клубе, я любил его»

Гарначо об уходе из «МЮ»: думал, что должен играть, делал плохие вещи.

Полузащитник «Челси» Алехандро Гарначо признался, что не очень хорошо себя вел перед уходом из «Манчестер Юнайтед» прошлым летом.

О переходе из «МЮ» в «Челси»

«Я помню, что в последние шесть месяцев я не играл так, как раньше в «Манчестер Юнайтед». Я начал сидеть на скамейке запасных, это не так уж плохо, мне было всего 20 лет, но мне казалось, что я должен играть в каждом матче.

По-моему, возможно, в этом есть и моя вина, я начал совершать плохие поступки. Но да, это был именно такой момент жизни, иногда приходится принимать решения. Я действительно горжусь тем, что нахожусь здесь и все еще выступаю в Премьер-лиге в таком клубе, как этот.

Но да, я не могу сказать ничего плохого ни о «Юнайтед», ни о партнерах по команде, ни о ком другом. Просто кое-что в моей жизни изменилось, и она продолжилась. Так что мы должны продолжать смотреть вперед».

О том, было ли ему больно из-за ухода из «Юнайтед»

«Да, возможно, потому что я любил этот клуб, понимаете? Они с самого начала вселили в меня уверенность, когда привезли из Испании в академию, а затем привели в первую команду. Прошло четыре года или пять лет, и я ощущал невероятную любовь ото всех, от болельщиков и стадиона, все было действительно хорошо.

Просто иногда приходится меняться, чтобы улучшить свою жизнь или сделать следующий шаг. У меня остались только хорошие воспоминания о «Манчестер Юнайтед», – сказал Гарначо в интервью медиа Премьер-лиги.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Goal
Один из лучших трансферов от МЮ на выход, за последние несколько лет)
Ответ Кот_Вопрос
Один из лучших трансферов от МЮ на выход, за последние несколько лет)
Да и на вход тоже
Хах, а после ухода много ерунды говорил в адрес МЮ. В любом случае спасибо Гарначо за гол в ворота Сити в финале кубка Англии и тот самый гол против Эвертона через себя. За то малое время, что провел в клубе успел отличиться и откликнуться в истории МЮ. Надеюсь фанаты Челси им довольны.
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Хах, а после ухода много ерунды говорил в адрес МЮ. В любом случае спасибо Гарначо за гол в ворота Сити в финале кубка Англии и тот самый гол против Эвертона через себя. За то малое время, что провел в клубе успел отличиться и откликнуться в истории МЮ. Надеюсь фанаты Челси им довольны.
Не довольны 😊
Ответ С 2009 года здесь
Не довольны 😊
Странно. Это же очень старательный и стабильный игрок с покладистым характером и не влезающий ни в какие скандалы. Я думаю фаны Челси рады, что урввли этот бриллиант всего лишь за 45 миллионов долларов. Что же могло пойти не так ?
1 гол в чемпионате Сандерленду, зато гонора от этого топаря будто новый Роналду бгг.. Хорошо что избавились от этого токсика)
Деревянный паренек и невеликая потеря для МанЮ...
Ответ zidanishe
Деревянный паренек и невеликая потеря для МанЮ...
Большая удача что избавились, еще и за неплохие деньги)
Поздновато ты гарынчо , осознал это
Возомнил себя звездой
Пожинай плоды красавчик
Следующий этап Реал Сосьедад
На лавочку
гарначо - лучшее что у челси сейчас есть на левом фланге, и чем раньше росеньор это поймет - тем лучше. пока парень напоминает мадуеке, но видно что таланта там куда больше. нужен тренер, который научит его хладнокровию и качественному принятию решений.
Ответ DolJun
гарначо - лучшее что у челси сейчас есть на левом фланге, и чем раньше росеньор это поймет - тем лучше. пока парень напоминает мадуеке, но видно что таланта там куда больше. нужен тренер, который научит его хладнокровию и качественному принятию решений.
Не научит. Тренерские хламари Челси даже в тысячу раз более умного Нету не могут научить иногда поднимать голову или отдать последний пас.

Работа индивидуально там очень слаба, но есть успехи: Колуилл, Кайседо, Сантос, мб Хата. Остальной треш остается таким же, как и во времена покупок, что несомненно будет и с аргентинским бегунком.
Бездарный игрочишка из которого путного ничего не выйдет
Где-то видел новость, что Челси хотят отправить этого топаря в аренду, в Ривер Плейт) новость озаглавили так: «Гарначо может стать самым молодым футболистом, которого отправили доигрывать на родину»😆
Такие надежды были на него в МЮ. Но его ЧСВ и то что пасы не давал, а хотел сам забивать его погубили. А так талант есть у него.
Надо было заткнуться и молча пахать. Всё равно Аморима пережил бы. Теперь сиди на банке, зато характер показал
