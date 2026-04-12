  • «Манчестер Сити» разгромил «Челси» в гостях – 3:0! Доку, Гехи и О’Райли забили, у Шерки два ассиста
«Манчестер Сити» разгромил «Челси» в гостях – 3:0! Доку, Гехи и О’Райли забили, у Шерки два ассиста

«Манчестер Сити» выиграл у «Челси» – 3:0.

«Челси» уступил «Манчестер Сити» (0:3) в 32-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Нико О’Райли открыл счет на 51-й минуте. Марк Гехи отличился на 57-й. Ассисты на оба гола отдал Райан Шерки. Жереми Доку сделал счет разгромным на 68-й.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 32 тур
12 апреля 15:30, Стэмфорд Бридж
Челси
0 - 3
1.2xG1.94
Манчестер Сити
Эссугу
90’
+8’
Гюсто   Ачимпонг
88’
Кайседо   Эссугу
82’
Жоао Педро   Делап
81’
81’
Бернарду Силва   Ковачич
76’
Шерки   Фоден
76’
Доку   Савиньо
68’
  Доку
Сантос   Лавия
67’
Эстевао   Гарначо
67’
64’
О`Райли   Аит-Нури
57’
  Гехи
Кукурелья
54’
51’
  О`Райли
2тайм
Перерыв
38’
Семеньо
Эстевао
12’
Челси
Санчес, Кукурелья, Хато, Фофана, Гюсто, Кайседо, Сантос, Нету, Палмер, Эстевао, Жоао Педро
Запасные: Шерман-Лоу, Гарначо, Лавия, Адарабиойо, Гиу, Сарр, Ачимпонг, Эссугу, Делап
1тайм
Манчестер Сити:
Доннарумма, Гехи, Хусанов, О`Райли, Матеуш Нунеш, Родри Эрнандес, Бернарду Силва, Доку, Шерки, Семеньо, Холанд
Запасные: Нико Гонсалес, Фоден, Траффорд, Аке, Аит-Нури, Ковачич, Мармуш, Рейндерс, Савиньо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Челси помогает Сити поправить разницу мячей в борьбе за чемпионство)

Ну разве не благородная команда?!
так помогают только прости на трассе)
Аристократы!!!
Докатились
Болельщики Арсенала болеют за Челси, фанаты Челси болеют за Сити
Более того, фанаты Челси болеют за Сити в матче против Челси 😁
это не фанаты челси, это в первую очередь хейтеры арсенала. почитай выше - им плевать на турнирные задачи синих, главное чтобы "лондонский сток не стал чемпионом"
ахахаха там фанат Сити с бутылкой Арсенала просто хорош
Как нейтральный болельщик , пожелаю сегодня победы Сити !) пусть будет интрига до последнего тура !
Все адекватные люди сегодня за Сити. Ну не должен этот Лондонский Сток выиграть титул с такой игрой и поведением их сообщества. А для Челси победа гостей тоже плюс: не будет поводов лишних держать Чёрного Поттера, а приблизит команду к летней чистке с новым тренером.
вот из-за таких болел как ты анкерок, челси после абрамовича будет падать в бездну) карма есть)
Хватало и 0:1, но Челси решил, что Сити понадобится и разница мячей
Арсенал сейчас еще больше в штаны наложит
артетке уже три памперса сменили за сегодня)
Кажись Арсеналу кабзда
Вчера смотрел Баварию и словил себя на мысли, что если бы Компани пошел в Челси в свое время, то его бы объявили «черным Поттером» еще до Росеньора.
Так он таким и был когда его назначали)
🤣
Держим кулачки за чемпионство сити против антифутбола
Чувствую завтра пресса окончательно уничтожит менталку Артеты и Арсенала.
