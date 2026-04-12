Магуайр о селекции: «МЮ» нужно очень хорошо укрепиться летом»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр заявил, что команда нуждается в укреплении состава.

«Думаю, это лето будет громким. Думаю, нам нужно очень хорошо укрепиться», – сказал Магуайр.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
А сам Харри понимает, что в идеале нужен один сильный ЦЗ.
Вроде в составе 5 цз, но все с ньюансами:
Де Лихт и Мартинес постоянно лечатся, Йоро и Хейвен нестабильны в свои 19-20, Магуайр фактически игрок для середняков и пред-топов.
Магуайер игрок для середняков?)) это лучший ЦЗ в лиге, без шуток) лучший показатель выигранных верховых единоборств, чел и в атаке полезен очень. Скала.
Хейвен лучший игрок декабря, а у Каррика сидит на скамейке.🧐🧐🧐
Кто бы что ни говорил, но Аморим сильно помог МЮ, помимо прочего, тем, что четко увидел, обозначил и выкинул почти всех лодырей из команды буквально одним махом и в первое же адекватно возможное ТО.

Как ни крути токсики в команде, способны даже мегаталантов за собой утянуть.
согласен,чистку хорошую провел и приобретения тоже, и по xg тоже хорошие показатели были. но что ни говори Аморим это не тренер МЮ
В кой веке для МЮ эта фраза имеет смысл, а не как в последние годы
Да, и начать лучше с поиска центрального защитника, а лучше двух.
Явно же отложили это на следующее лето, подписав его на год. Этим летом приоритет - полузащита.
Да, нужно усилить состав Манчестер Юнайтед.
Каждый год одно и то же
Нужно взять проверенных игроков АПЛ, из цз приходят на ум Конса из Астон Виллы и Мурилло из НФ
Мурилло ладно, но Конса? Это вы матчи АВ вообще не смотрите, Конса при Эмери еще хоть как то, а вот без него это лютый косячник.
Центральный защитник хороший, прежде всего.
Конса провел больше всех матчей среди цз Астон Виллы, это считаю показателем качества. А вообще МЮ надо взять Мурилло и Андерсена из Ноттенгема, хорошо должны вписаться в нынешний состав, плюс правого защитника бы еще и вообще шикарно, можно бороться за четверку смело в следующем сезоне
Супер новость
После ТО было очень достойным. Очень хорошо перезагрузили атаку + взяли шикарного вратаря за разумные деньги. Мбемо правда после Кубка Африки потерял форму, но в целом отличное лето провел трансферный отдел.
Задачу на это окно: 2 полузащитника уровня старта, 1 или 2 защитника (ЛЗ точно, в идеале и ЦЗ) + левый вингер.
а Доргу и Кунья куда тогда? они же играют на этой позиции
Для Куньи вингер точно не профильная позиция. Он с таким де успехом может играть правого, 9, ложную 9 или 10.
Ну и Доргу - это не какой-то безальтернативный игрок, выдал сумасшедший отрезок до травмы, не более. Сезон длинный, турниров много. У Сити вон вообще периодически по два состава в ростере.
