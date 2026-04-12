  • «Локомотив» вырвал ничью с «Динамо» Махачкала дома – 1:1. Монтес сравнял на 87-й, Мастури открыл счет с пенальти
«Локомотив» вырвал ничью с «Динамо» Махачкала дома – 1:1. Монтес сравнял на 87-й, Мастури открыл счет с пенальти

Матч проходио на «РЖД Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 63-й минуте нападающий гостей Хазем Мастури открыл счет с пенальти. Сесар Монтес на 87-й забил ответный мяч.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 24 тур
12 апреля 13:30, РЖД Арена
Локомотив
1 - 1
1.73xG0.96
Динамо Махачкала
  Монтес
87’
Ньямси   Вера
80’
Комличенко
79’
79’
Мастури
77’
Миро   Зинович
Карпукас   Чевардин
71’
Бакаев   Салтыков
70’
69’
Мубарик   Аларкон
Бакаев
66’
63’
  Мастури
Ньямси
62’
Ненахов   Сарвели
56’
Руденко   Фассон
56’
46’
Кагермазов   Хоссейннежад
46’
Агаларов   Мастури
2тайм
Перерыв
28’
Кагермазов
Локомотив
Митрюшкин, Сильянов, Монтес, Ньямси, Ненахов, Карпукас, Пруцев, Руденко, Батраков, Бакаев, Комличенко
Запасные: Годяев, Салтыков, Тимофеев, Сарвели, Мялковский, Шейко, Лантратов, Погостнов, Чевардин, Вера, Щетинин, Фассон
1тайм
Динамо Махачкала:
Волк, Кагермазов, Табидзе, Ахмедов, Аззи, Сундуков, Мубарик, Мрезиг, Глушков, Агаларов, Миро
Запасные: Аларкон, Мастури, Шихалиев, Зинович, Хоссейннежад, Мешид, Карабашев, Ашуров, Сердеров
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
При 0-1 в атаку выходит спасать команду РПЛ Сарвели, тут о чем вообще говорить можно? Сейчас и до Салтыкова дело дойдет
Где пиняев, сезон просрал
Согласен, если усиливать команду выходит Сарвели, то тут ни о каком месте в тройке даже не может идти речи!
Опять Комличенко первые 40 минут всё мимо. На последних пяти собрался, чтобы не заменили.. Просто позор какой то.
Комли большой - ему видней
Согласен. Абсолютно бесполезен был в этом матче
Ну вот и разница: Крас и Зенит такие тухлые игры чаще забирают, а Локо - нет
А в этом и состоит класс. Побеждать не только когда идёт игра, но и когда она не идёт, через не могу.
Это не разница в классе, а в составе в первую очередь. О чем говорить, если в основе играют двое из утонувших химок. Про запас вообще не стоит говорит
Что Галактионов делает с командой, что даже Батраков ошибается в пасе на три метра?
В смысле что он делает ? Ничего. Игра с Махачкалой в гостях и дома, абсолютно зеркальные. Играем от обороны .
А что Галактионов должен слушать что бы Батраков мог пас на три метра точно отдать!?
Абсолютно безобразная игра от Алексея вчера. Никаких псж с такой игрой не светит
Извините, я в пивной лиге меньше неточных отдал чем Алексей вчера
Удачи, Локо.
Локомотив начал уже торговать очками, раз чемпионство не светит?
РЖД бюджет урезают , надо же как то выкручиваться)
Офигеть, Махачкала весь второй тайм валялась, а добавили 4 мин
Стабильно Миша Мишаньевич третий год подряд просирает весну. Уж опыт то какой-нибудь должен накопить,ан нет.Третье место коли не удержит,то обратно в Нижний.. отправлять надо. Палыча сейчас поставь в следующем году чемпионами будем.
Вперед, Локо! 🚂🔥🎉
Нужно побеждать!Динамо Махачкала просто так очки не отдаст,команда играет неплохо.Комли желаю в день космонавтики побольше футбола и поменьше полетов.
