Защитник «Краснодара» Гонсалес: «Судьи ошибаются во всей лиге. Они такие же люди, как и мы. Надо стараться думать, что это никогда не делается со злым умыслом»
Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес высказался о судейства в Мир РПЛ в преддверии сегодняшнего гостевого матча с «Зенитом».
«Во всей лиге судьи ошибаются. Мне не нравится говорить об этом. Хотя на поле мы часто злимся, но, рассуждая хладнокровно, стоит понимать, что мы все люди, и судьи такие же люди, как и мы. Они могут ошибаться, и иногда это нужно принимать.
Надо стараться думать, что это никогда не делается со злым умыслом. Поэтому я не люблю обсуждать судейство», — сказал Гонсалес.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
Тема недостатка уважения перед игрой в Питере не раскрыта.
а в Махачкале случайно ошибся? :)
Стоит признать, что судьи ошибаются гораздо реже Джованни Гонсалеса
Такие же люди, только почему то эти судьи всегда ошибаются в пользу Судьедара, опровергая теорию вероятности
Сразу видно, что человек в РПЛ играет не так много.
