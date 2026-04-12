Защитник «Краснодара» Гонсалес: «Судьи ошибаются во всей лиге. Они такие же люди, как и мы. Надо стараться думать, что это никогда не делается со злым умыслом»

Защитник «Краснодара» Гонсалес: судьи ошибаются во всей лиге.

Защитник «Краснодара » Джованни Гонсалес высказался о судейства в Мир РПЛ в преддверии сегодняшнего гостевого матча с «Зенитом».

«Во всей лиге судьи ошибаются. Мне не нравится говорить об этом. Хотя на поле мы часто злимся, но, рассуждая хладнокровно, стоит понимать, что мы все люди, и судьи такие же люди, как и мы. Они могут ошибаться, и иногда это нужно принимать.

Надо стараться думать, что это никогда не делается со злым умыслом. Поэтому я не люблю обсуждать судейство», — сказал Гонсалес.