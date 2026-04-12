«Парма» сдержала «Наполи» – 1:1. Стрефецца забил на 33-й секунде, Мактоминей сравнял на 60-й минуте

«Наполи» сыграл вничью с «Пармой».

«Наполи » в гостях поделил очки с «Пармой» (1:1) в 32-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Эннио Тардини».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Полузащитник хозяев Габриэль Стрефецца открыл счет уже на 33-й секунде матча. На 60-й минуте отличился Скотт Мактоминей .

«Наполи» набрал 66 очков и на 3 балла оторвался от идущего третьим «Милана». «Парма» идет 14-й, имея 36 баллов.

