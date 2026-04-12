  • «Парма» сдержала «Наполи» – 1:1. Стрефецца забил на 33-й секунде, Мактоминей сравнял на 60-й минуте
«Наполи» сыграл вничью с «Пармой».

«Наполи» в гостях поделил очки с «Пармой» (1:1) в 32-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Эннио Тардини».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Полузащитник хозяев Габриэль Стрефецца открыл счет уже на 33-й секунде матча. На 60-й минуте отличился Скотт Мактоминей.

«Наполи» набрал 66 очков и на 3 балла оторвался от идущего третьим «Милана». «Парма» идет 14-й, имея 36 баллов.

Серия А Италия. 32 тур
12 апреля 13:00, Эннио Тардини
Парма
1 - 1
0.22xG1.24
Наполи
Чиркати
83’
79’
Политано   Мигель Гутьеррес
78’
де Брюйне   Элмаз
Стрефецца   Миколаевски
72’
Бернабе   Ордоньес
67’
Николусси-Кавилья   Эстевес
66’
66’
Хейлунд   Жиоване
60’
  Мактоминей
Эльфеге   Соренсен
59’
56’
Замбо-Ангисса   Сантос
46’
Жезус   Бекема
  Стрефецца
1’
Парма
Судзуки, Валенти, Тройло, Чиркати, Валери, Кейта, Николусси-Кавилья, Бернабе, Дель Прато, Стрефецца, Эльфеге
Запасные: Миколаевски, Бричги, Эстевес, Ористанио, Ондрейка, Корви, Ринальди, Ндиайе, Карбони, Соренсен, Ордоньес, Альмквист
Наполи:
Милинкович-Савич, Оливера, Буонджорно, Жезус, Мактоминей, де Брюйне, Спинаццола, Лоботка, Замбо-Ангисса, Политано, Хейлунд
Запасные: Гилмор, Жиоване, Сантос, Мерет, Контини-Барановский, Мигель Гутьеррес, Маццокки, Элмаз, Бекема
Комментарий удален пользователем
Ответ Saddam Huseyn
Комментарий удален пользователем
Это же Наполи, всё в порядке.
Дайте уже золотой мяч Мактоминею!!!
