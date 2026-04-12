  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» в гостях – 1:1. Мохеби с пенальти ответил на гол Зобнина
358

«Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» в гостях – 1:1. Мохеби с пенальти ответил на гол Зобнина

«Спартак» поделил очки с «Ростовом» – 1:1.

«Спартак» в гостях не смог обыграть «Ростов» (1:1) в 24-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Ростов «Арене».

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 8-й минуте счет открыл полузащитник гостей Роман Зобнин – с паса Маркиньоса. На 42-й Мохаммад Мохеби реализовал пенальти.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 24 тур
12 апреля 13:30, Ростов Арена
Логотип домашней команды
Ростов
Завершен
1 - 1
1.46xG1.98
Логотип гостевой команды
Спартак
Матч окончен
Ятимов
90’
+6’
90’
Гарсия
Сулейманов   Лангович
83’
Мелехин   Шамонин
83’
Роналдо   Игнатов
82’
81’
Угальде   Гарсия
80’
Барко   Мартинс Перейра
Семенчук   Сако
66’
Семенчук
63’
Кучаев   Комаров
57’
55’
Зобнин   Денисов
46’
Дмитриев   Солари
2тайм
Перерыв
  Мохеби
42’
40’
Джику
8’
  Зобнин
Ростов
Ятимов, Семенчук, Чистяков, Мелехин, Вахания, Кучаев, Миронов, Щетинин, Роналдо, Мохеби, Сулейманов
Запасные: Сако, Игнатов, Прохин, Шанталий, Аджаса, Одоевский, Комаров, Шамонин, Лангович, Эль-Аскалани, Жбанов, Байрамян
1тайм
Спартак:
Максименко, Джику, Ву, Дмитриев, Жедсон Фернандеш, Литвинов, Умяров, Зобнин, Барко, Маркиньос, Угальде
Запасные: Мартинс Перейра, Солари, Полех, Массалыга, Заболотный, Гарсия, Помазун, Довбня, Денисов, Сорокин
Подробнее

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Кто выиграет Лигу чемпионов?5799 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
онлайны
logoРостов
logoМаркиньос Коста
logoРоман Зобнин
logoМохаммад Мохеби
358 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Всех, всех, всех со Святой Пасхой! Христос воскресе!
Ответ Konstantin Zorin
Воистину!
Воистину!
Ответ Konstantin Zorin
Дождались мы Вселенских бед - забил на Пасху Магомед !
Дождались мы Вселенских бед - забил на Пасху Магомед !
Ну бред же😂Щетинин толкает в спину Джику и падает! Сухой дает штрафной в пользу Ростова! Ну клоун
Ответ Lior Diamond
Заговор
Заговор
Ответ Lior Diamond
Заговор
Заговор
Я в шоке от того, что свистит этот клоун, находясь в упор!
Ответ ken2ki
Я в шоке от того, что свистит этот клоун, находясь в упор!
Я аж заорал от смеха, после того как повтор увидел. Он в принципе всю игру в обе стороны судил ужасно.

Комментатор и судья просто два главных неадеквата сегодня.
Ответ Neromog
Они похоже кагора в светлый праздник перебрали, это просто безобразие, вся игра через свисток. Ростов из симпатичной команды превратился в какую-то мерзотную балетную командочку
Они похоже кагора в светлый праздник перебрали, это просто безобразие, вся игра через свисток. Ростов из симпатичной команды превратился в какую-то мерзотную балетную командочку
Ростов самая мерзкая команда РПЛ. Вся их тактика, это упасть от любого соприкосновения и надеяться на штрафной.

Сухой - проф непригоден!
Ответ Aleks Telles
У Ростова проблемы с финансами, но сколько их матчей по весне смотрел, они везде перебегали соперника и должны были дожимать
У Ростова проблемы с финансами, но сколько их матчей по весне смотрел, они везде перебегали соперника и должны были дожимать

Ростова намного больше Балтика чем сама Балтика сейчас
Ответ Aleks Telles
Ростов самая мерзкая команда РПЛ. Вся их тактика, это упасть от любого соприкосновения и надеяться на штрафной. Сухой - проф непригоден!
Вообще ужас...ливай стоит на месте сзади чёт падает вахания, фол, джику стоит на месте в него влетает игрок Ростова, фол Спартаку, игрок Ростова залазит на спину игрока Спартака все хорошо, а цирк с офсайдом Денисова..(интересно разберут ли этот момент) это просто цирк...а не судейство.
Уберите комментатора,полнейшая не компетенция
Ответ svistoplyakslavs
Уберите комментатора,полнейшая не компетенция
И кого поставить вместо этого слепого? Там все невменяемые на Матче. Жаль, Беларусь 5 плавание транслирует.
Ответ Спартаку необходим защитник!
Ого, Соболев участвует?
Ого, Соболев участвует?
Пенка, как я считаю, на тоненького, но то, что Джику своими поленами размахивает в штрафной далеко не в первый раз, это факт. Тренерский штаб мог бы давно ему подсказать, что это не лучшее решение в штрафной
Это сейчас называется пенальти? Ну, блин! Мяч то от Джику уходит. Сейчас любое касание ноги нападающего считают безрассудной игрой. Из футбола делают балет. Причём оценка идёт по стоп-кадру, в основном.
Ответ Evgen Vynokurov
Согласен, полностью. Причем нормальный повтор показали после забитого пенальти, где касания нет. Его даже рефу не показали🤌🏻🙏🏼 стоп-кадр бл…
Согласен, полностью. Причем нормальный повтор показали после забитого пенальти, где касания нет. Его даже рефу не показали🤌🏻🙏🏼 стоп-кадр бл…
Ответ Evgen Vynokurov
Крепкая команда Ростов - ж.б. автобус. Сколотили.
Крепкая команда Ростов - ж.б. автобус. Сколотили.
Спасибо прошлому тренеру-цыгану за то что продал Дуарте ради вот этого африканского золота
Ответ евГений
Джику был первым на мяче.
Джику был первым на мяче.
Ответ За_909!
Джику был первым на мяче.
Чистая накладка. На видеоповторе видно было
Игрок Ростова толкает Джику и он свистит в пользу Ростова, бред пипец просто
Новое в судействе- не видеть в упор угловых, боковых, нарушения свистеть в другую сторону от Гудимира Косого.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
Стив Макманаман: «Реал» стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке»
вчера, 21:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
Рекомендуем