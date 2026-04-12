Ахметзянов про 0:0 с «Рубином»: «Оренбург» хотел немножко больше, но любое заработанное очко идет в плюс»

Ахметзянов про 0:0 с «Рубином»: любое заработанное очко идет «Оренбургу» в плюс.

Тренер «Оренбурга » Ильдар Ахметзянов оценил ничью с «Рубином » (0:0) в Мир РПЛ .

— Хотели немножко больше, но любое заработанное очко идет в плюс.

— Полностью оправдалась игра в три защитника?

— На эту тему никто не думал, мы просто понимали, что будет делать «Рубин». За всю игру «Рубин» два раза был близок, но это моменты, когда мы подавали стандарт, их вратарь Ставер быстро ловил и вводил быстро мяч. Все остальное у нас было надежно, — сказал Ахметзянов.