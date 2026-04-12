Ахметзянов про 0:0 с «Рубином»: «Оренбург» хотел немножко больше, но любое заработанное очко идет в плюс»
Тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов оценил ничью с «Рубином» (0:0) в Мир РПЛ.
— Хотели немножко больше, но любое заработанное очко идет в плюс.
— Полностью оправдалась игра в три защитника?
— На эту тему никто не думал, мы просто понимали, что будет делать «Рубин». За всю игру «Рубин» два раза был близок, но это моменты, когда мы подавали стандарт, их вратарь Ставер быстро ловил и вводил быстро мяч. Все остальное у нас было надежно, — сказал Ахметзянов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
С интересом наблюдаю за Ильдаром Ахметзяновым, его футбольной философией. Признаюсь отношусь к нему позитивно и с надеждой на успех.
Ахметзянов сильный тренер, приятно смотреть матчи Оренбурга....
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем