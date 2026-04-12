Батчи перед «Зенитом»: «Краснодар» не должен фокусироваться на тех, кто позади»

Хавбек «Краснодара» Жоау Батчи высказался в преддверии сегодняшнего гостевого матча Мир РПЛ с «Зенитом».

После 23 игр «быки» возглавляют таблицу, опережая петербургский клуб на одно очко.

«Мне кажется, команда не должна фокусироваться на тех, кто позади. Нужно фокусироваться только на том, что мы делаем, и что нам нужно продолжать делать, чтобы оставаться на первой строчке. Весь фокус смещается в эту сторону. 

Мы хорошо выглядим, нужно продолжать прогрессировать, чтобы по окончании чемпионата остаться на первом месте и выиграть титул», — сказал Батчи.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
В общем то правильно , но есть нюанс …. Краснодар сейчас на максимуме , выдает максимум из того , что может . А вот Зенит , он на таких ободах , которых в Питере не видели лет 5 наверно … Даже во времена манекена , в игре команды было больше мысли и движения. Это я к чему , Зенит прибавит , точно прибавит , а вот Краснодар нет . Игра Краснодара полностью зависит от состояния Кордобы и Сперцяна, а они на максималках сейчас , серьезно лучше уже не будут . А вот Зенит разобран полностью , где каждый играет процентов на 30% своих возможностей… И при всем при этом , между командами разница в 1 очко )))) По этому Зенит конечно позади , но , Краснодару нужно молиться , что бы Зенит не захотел играть в футбол , как он может … А то получится как с Динамо недавно , когда Зенит почему то захотел побегать , и у Динамо не было шансов вообще… Но это крайне маловероятно, пока Семак управляет игрой команды, точнее он думает что управляет.
Ответ Dmitry_Teplov
В целом, есть смысл в том, о чём ты говоришь.
Но.
Если они играют постоянно на 30%, что их замотивирует именно здесь и сейчас сыграть на 100%?
Семак точно не мотиватор.
Ответ A1ex47
На самом деле , Глушенков несколько месяцев назад ответил на эти вопросы . Все к его словам отнеслись так , что мол он воду мутит в команде, против там Семака и прочее … А он по сути сказал , что происходит . Игроки центра поля , которые дают движение , мысль, скорость команде , они не приемлют идеи тренерского штаба , потому что они не работают. Можно сюда добавить нахождение в старте игроков которые сейчас не готовы и точно хуже на тренировках тех, кто в итоге оказывается на лавке . Но Семак после игр говорит о какой то выигранной конкуренции, о тех кто лучше на тренировках, кто заслужил . Пример Соболева , когда его просто затаскивали в состав , или Жерсона, который был просто разобран , Энрике , у которого КПД для команды , как у атакующего игрока фактически освобожденного от функций обороны , не больше , чем у бабушки у подъезда …. Игроки же это все видят … А Дуран , который вообще пешком ходит… То есть , это идеи , которые не работают, и попадание в старт не по спортивному принципу… , дисциплина… Когда этого не будет, команда заиграет ..
К чему эти понты, как будто отрыв в 20 очков
Ответ Никому_никабельный
блин, ну почему нужно так узколобо мыслить.
Ясно же,что это не понты, а смысл высказывания в том,что им нужно показывать свой максимум и не важно против кого играть.
Ответ Татьяна Павленко_1116979134
Ясно, что смысла высказывания в этих понтах никакого. Покрасовался, поймал момент. А вы рады оправдать любого дурачка.
Обычно после таких громких слов, бывают очень громкий пшик. Зря он так.
Чересчур высокомерно, Батчи. Будет наказание за гордыню.
Чего-то расхорохорился, рано в себя поверили
Удачи вам сегодня!
вот это сильная заявочка...вызов брошен )
Ответ </c/>
Очередная перчатка?
Все будет зависеть от того, сможет ли Семак психологически настроить своих бразилов + Глушенкова. Краснодар очень голоден. Там есть вожаки, лидеры. Там многие помнят все последние 3 сезона и игры с Зенитом не требуют настроя. Скорее, там нужно наоборот охлаждать раздевалку. У Зенита история другая. Много новичков, плюс те бразилы, которые не сильно мотивированы, плюс специфический тип Глуш. Если Семак сможет их зажечь, как-то сплотить, зарядить и если стадион даст эмоций, короче, если Зенитовские легионеры проснутся и захотят показать лучшую версию себя - могут и снести Краснодар. Но если искры не хватит и где-то недонастроятся - Краснодар не обыграть будет. Будет именно на психологию интересно посмотреть...
Матч очень важный, но ещё всё-таки потом 6 туров, и календарь у южан потяжелее.
Ответ Fintt
У них ещё и кубок к тому же
что то все так возбудились от его слов, хотя кажется базу сказал, что нужно фокусироваться на своей игре и не важно кто и на сколько очков отстает, об этом и Мусаев говорил, что нужно идти от соперника к сопернику, а не в таблицу смотреть
«Если «Зенит» победит, то не отдаст чемпионство. Ему сложно вскрывать оборону, когда с ним играют от защиты, но с «Краснодаром» будет более открытый футбол». Тарханов о главном матче тура
11 апреля, 21:59
Белоус о борьбе за титул в РПЛ: «Могут случиться и судейские скандалы, и стимулирование третьих команд. Многие лидеры дают премиальные немотивированным клубам»
11 апреля, 17:02
Дивеев перед «Краснодаром»: «Не нужны громкие слова. Нужны голы и победа»
11 апреля, 16:28
