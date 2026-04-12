Батчи перед «Зенитом»: «Краснодар» не должен фокусироваться на тех, кто позади.

Хавбек «Краснодара » Жоау Батчи высказался в преддверии сегодняшнего гостевого матча Мир РПЛ с «Зенитом ».

После 23 игр «быки» возглавляют таблицу, опережая петербургский клуб на одно очко.

«Мне кажется, команда не должна фокусироваться на тех, кто позади. Нужно фокусироваться только на том, что мы делаем, и что нам нужно продолжать делать, чтобы оставаться на первой строчке. Весь фокус смещается в эту сторону.

Мы хорошо выглядим, нужно продолжать прогрессировать, чтобы по окончании чемпионата остаться на первом месте и выиграть титул», — сказал Батчи.