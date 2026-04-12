«Барса» выиграла у «Эспаньола» 5 матчей подряд. «Блауграна» не уступает в дерби с 2018 года, в Ла Лиге – с 2009-го

«Барселона» разгромила «Эспаньол » (4:1) в Ла Лиге.

Таким образом, «блауграна» выиграла каталонское дерби в 5-й раз подряд.

Последний раз «Барселона» теряла очки в матчах с «Эспаньолом» в декабре 2022 года – 1:1 в рамках Примеры.

«Блауграна» не проигрывает в каталонском дерби с января 2018-го, когда уступила 0:1 в первом матче 1/4 финала Кубка Испании.

В Ла Лиге «Барселона » последний раз проигрывала «Эспаньолу» (1:2) в феврале 2009 года.