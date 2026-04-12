Артига после 0:0 с «Оренбургом»: «Хорошая новость в том, что лучшая версия Даку впереди, и мы ее увидим»

Артига: лучшая версия Даку впереди, и мы ее увидим.

Тренер «Рубина » Франк Артига оценил ничью с «Оренбургом » (0:0) в матче Мир РПЛ , в котором форвард казанцев Мирлинд Даку впервые вышел в стартовом составе после травмы.

— Меня не удивил «Оренбург». Это очень сильная команда, их положение в таблице не отражает их силу, они проводят очень хороший весенний отрезок. Мы понимали, что будет очень сложный матч, потому что они бьются за выживание, для них каждый матч как финал.

Мы не смогли реализовать свои моменты, поэтому получилась безголевая ничья. В части самоотдачи ребята показали гораздо лучшие показатели в сравнении с игрой с «Сочи». Язык не поворачивается упрекнуть наших футболистов, ребята очень старались. Во втором тайме мы диктовали ход игры и создавали моменты. У «Оренбурга» тоже были довольно опасные шансы, в частности, в контратаках.

— Насколько Даку близок к своей оптимальной форме?

— Нужно понимать, что если у остальных игроков сборы и подготовка были закончены достаточно давно, то у Даку они идут сейчас, потому что игрок пропустил много из‑за травмы. Но Даку здорово смотрелся, помогал команде, создавал моменты. Хорошая новость в том, что лучшая версия Даку впереди, и мы ее увидим, — сказал Артига.