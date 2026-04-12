Флик об отрыве в 9 очков от «Реала»: «Нельзя говорить, что все решено, такое я не приемлю. Пока чемпионство не будет оформлено, «Барса» должна показывать лучший футбол»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался про 9 очков отрыва от «Реала» в таблице Ла Лиги после 31-го тура.
В субботу каталонцы разгромили «Эспаньол» со счетом 4:1. Накануне «Реал» сыграл вничью с «Жироной» (1:1).
«Ничего еще не сделано. Нам нужно выполнить свою работу. Мы не можем говорить, что все уже решено. Такое отношение неправильно, и я его не приемлю. Пока все не будет окончательно оформлено, мы должны показывать наш лучший футбол. Самое важное – это менталитет этой команды, и мы будем продолжать в том же духе. И я хочу, чтобы мы доказали это во вторник.
Мы вообще не думаем в негативном ключе. Наоборот, я всегда мыслю позитивно. Я думаю о том, чего мы уже добились – а это фантастика, учитывая все травмы, которые у нас были, и то, что сейчас игроки постепенно возвращаются», – сказал Флик.
одни матчи выигрывала уверенно и набирала очки там, где казалось не получится. реал в таких матчах их терял.
Флик и Компани практически выиграли свой чемпионат. А у Артеты, как то тяжело весной . У него в конце сезона будто появляется Ахиллесова пята....Выжал максимум из команды в течении сезона , в итоге не хватает сил и начинает сдавать в концовке...
Тем самым, канониры создали интригу с чемпионством. Все это, Пепу на руку .
Сумасшедшие матчи нас ждут в АПЛ
