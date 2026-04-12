  • Флик об отрыве в 9 очков от «Реала»: «Нельзя говорить, что все решено, такое я не приемлю. Пока чемпионство не будет оформлено, «Барса» должна показывать лучший футбол»
Флик об отрыве в 9 очков от «Реала»: «Нельзя говорить, что все решено, такое я не приемлю. Пока чемпионство не будет оформлено, «Барса» должна показывать лучший футбол»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался про 9 очков отрыва от «Реала» в таблице Ла Лиги после 31-го тура. 

В субботу каталонцы разгромили «Эспаньол» со счетом 4:1. Накануне «Реал» сыграл вничью с «Жироной» (1:1).

«Ничего еще не сделано. Нам нужно выполнить свою работу. Мы не можем говорить, что все уже решено. Такое отношение неправильно, и я его не приемлю. Пока все не будет окончательно оформлено, мы должны показывать наш лучший футбол. Самое важное – это менталитет этой команды, и мы будем продолжать в том же духе. И я хочу, чтобы мы доказали это во вторник.

Мы вообще не думаем в негативном ключе. Наоборот, я всегда мыслю позитивно. Я думаю о том, чего мы уже добились – а это фантастика, учитывая все травмы, которые у нас были, и то, что сейчас игроки постепенно возвращаются», – сказал Флик. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
Меренги до сих пор празднуют октябрьское чемпионство
Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
База от Флика, надо настраивать команду только на разгром в классико:))
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Надо выложиться по полной во вторник, шансы есть, моменты будут даже против этого автобуса, надо их реализовать...
Ответ Георгий Хасия
В истории ЛЧ было такое, чтобы команда проиграв первый матч дома с разницей в два мяча - потом в ответке отыгрывалась и проходила дальше?
чтож, можно поздравить гранатовых, этот сезон их заслуженно.
одни матчи выигрывала уверенно и набирала очки там, где казалось не получится. реал в таких матчах их терял.
Ответ drag23
Еще и украли очки у Барсы с Сосьедадом и Жироной. А выезд к Сосьедаду уже вообще стал кабинетным цирком.
Ну что же, поздравляю болельщиков Барселоны с чемпионством.
Флик и Компани практически выиграли свой чемпионат. А у Артеты, как то тяжело весной . У него в конце сезона будто появляется Ахиллесова пята....Выжал максимум из команды в течении сезона , в итоге не хватает сил и начинает сдавать в концовке...
Тем самым, канониры создали интригу с чемпионством. Все это, Пепу на руку .
Сумасшедшие матчи нас ждут в АПЛ
Ответ Брулин
Не тот сегодня МанСити, но почему-то мне хочется, чтоб он в очередной раз наказал Артету - не нравится мне игра Арсенала!
Навряд ли Барселона упустит 1-е место. Хотя, если в ближайших 1-2 матчах получит серьезную травму Ямаль, концовка чемпионата будет валидольной. По разному к нему можем относится, но на сегодня - это полкоманды! Прямо и сейчас - лучший игрок мира!
С таким Мадридом можно дублем играть оставшиеся туры, все равно не догонят
Ps болела Реала с 2000г
Барселона выиграет у Атлетико 3-1
Ответ Оптимизм смысл жизни_1117088297
Интересный у вас никнейм, однако
Ответ Парень со двора Шмурнова
у вас не лучше
Будет интересно, если Флик на последнем отрезке проверит кого-то из молодых. Говорят, там два сильных поколения. Бальде сменщик точно нужен. Да и нападающего бы какого-нибудь проверить.
Ответ Кино Музыка
С приходом Кансело Бальде сам стал сменщиком.
Ответ Budabuda
Но все же лучше попробовать, вдруг есть кто-то перспективнее Бальде. Как бы не хотелось, чтобы он стал умнее, но бегает одинаково уже который год, как курица без головы.
Материалы по теме
У «Атлетико» 4 поражения в 5 последних матчах и победа над «Барселоной» в ЛЧ
11 апреля, 21:19
Игорь Ларионов: «Барселона» мне нравится, но больше люблю английский футбол. Выбираю «Ман Сити», нравился «Ливерпуль» Клоппа. Многое из АПЛ пытаюсь внедрить в хоккейную игру»
11 апреля, 20:24
Флик об игре с «Атлетико» после 0:2: «Барселоне» не нужно чудо – надо сыграть в свой футбол. И мы на это способны»
11 апреля, 19:54
Рекомендуем
Главные новости
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
54 минуты назад
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
сегодня, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
сегодня, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
сегодня, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
сегодня, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
сегодня, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
сегодня, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
сегодня, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
сегодня, 22:01
Стив Макманаман: «Реал» стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке»
сегодня, 21:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
58 минут назад
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
сегодня, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
сегодня, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
сегодня, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
сегодня, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
сегодня, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
сегодня, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
сегодня, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
сегодня, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
сегодня, 20:33
Рекомендуем