Флик об отрыве в 9 очков от «Реала»: «Нельзя говорить, что все решено, такое я не приемлю. Пока чемпионство не будет оформлено, «Барса» должна показывать лучший футбол»

Флик об отрыве в 9 очков от «Реала»: нельзя говорить, что все решено.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался про 9 очков отрыва от «Реала » в таблице Ла Лиги после 31-го тура.

В субботу каталонцы разгромили «Эспаньол » со счетом 4:1. Накануне «Реал» сыграл вничью с «Жироной» (1:1).

«Ничего еще не сделано. Нам нужно выполнить свою работу. Мы не можем говорить, что все уже решено. Такое отношение неправильно, и я его не приемлю. Пока все не будет окончательно оформлено, мы должны показывать наш лучший футбол. Самое важное – это менталитет этой команды, и мы будем продолжать в том же духе. И я хочу, чтобы мы доказали это во вторник.

Мы вообще не думаем в негативном ключе. Наоборот, я всегда мыслю позитивно. Я думаю о том, чего мы уже добились – а это фантастика, учитывая все травмы, которые у нас были, и то, что сейчас игроки постепенно возвращаются», – сказал Флик.