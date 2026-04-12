  • «Если «Зенит» победит, то не отдаст чемпионство. Ему сложно вскрывать оборону, когда с ним играют от защиты, но с «Краснодаром» будет более открытый футбол». Тарханов о главном матче тура
«Если «Зенит» победит, то не отдаст чемпионство. Ему сложно вскрывать оборону, когда с ним играют от защиты, но с «Краснодаром» будет более открытый футбол». Тарханов о главном матче тура

Александр Тарханов: если «Зенит» победит, то титул не отдаст.

Экс-тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от встречи «Зенита» с «Краснодаром» в Мир РПЛ.

– Какой результат наиболее вероятен в этом матче? Оба клуба провели невразумительные кубковые встречи.

– Результат абсолютно непредсказуем. У обоих соперников есть возможность победить. «Краснодар» играет чуть помобильнее, в более атакующий футбол, а «Зенит» сейчас действует довольно медленно. Питерцы контролируют мяч, но им сложно вскрывать оборону, потому что все против них играют от защиты. Но, я думаю, с «быками» будет более открытый футбол. Кто правильно выстроит системы игры, тот и победит. А какой будет счет – трудно даже предположить.

– Как «Зениту» сдержать Кордобу?

– Оборона у команды Семака довольно надежная, поэтому может справиться с ним. Понятно, что это очень значимый игрок для своей команды, потому что он всегда борется, цепляется за каждый мяч. Он здорово действует на опережение, хорош вверху, на добивании. У Кордобы много хороших качеств, с которыми питерцам придется столкнуться.

– Состав у «Зенита» мощнейший в лиге, только пока использовать его потенциал не получается. Почему?

– Бразильцы – такие люди, немного вольные. Могут сыграть, а могут и нет.

– Как думаете, Соболев вернется в стартовый состав? Дуран сейчас совсем не впечатляет.

– Да. Возможно, в Кубке ему специально дали паузу. Сейчас к нему есть доверие, поэтому он себя и проявляет. Он выходил на замену, и отсюда была неуверенность. А когда человек постоянно играет, то приобретает те качества, которые нужны нападающему.  

– Какой подход вам больше нравится: когда скамейка запасных маленькая и играют почти все или раздутая заявка, как у «Зенита», когда много недовольных тем, что не проходят в состав?

– Когда есть костяк. Нужно наиграть основной состав, а запасные должны в любой момент выйти и добавить в командных действиях. А когда много народу и все одинаковые – в этом сложность. Все хотят играть, и отсюда возникают обиды. Что делать «Зениту»? Сокращать состав.

– Как поражение от «Спартака» повлияет на «Зенит» в игре с «Краснодаром»? Кубок проигран. Остаются только задачи в чемпионате.

– Это опытная команда. Столько всего выиграно. Это не влияет. Проиграли и проиграли.

– Наиграл ли «Зенит» на чемпионство в этом сезоне?

– Его заслуживают обе команды – и «Краснодар» тоже. Этот матч будет решающим для этих соперников. Если победит команда Семака – она опередит южан и дальше не проиграет. Не отдаст чемпионство. А если уступит – чемпионом будет «Краснодар», – сказал Тарханов.

Кто выиграет Лигу чемпионов?5504 голоса
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Евро-футбол»
Хз мне кажется если зенит победит это вообще ничего не гарантирует. А вот если Краснодар уже можно медали вешать.
Краснодар в этом году будут вести к Кубку и Супер кубку, чтобы у хворающего Арутюняна полный комплект завоеванных трофеев был.
Кто будет вести? Ручные судьи зени?
Спорно, очень спорно . Игроки Зенита могут захотеть сыграть в футбол с Краснодаром , потому что сами понимают важность матча … но потом проиграть аутсайдеру , который выставит автобус , потому как Семак игрой команды не управляет…. Они там сами решают на поле , что и как … У Семака другая задача , быть хорошим и удобным для всех .. По этому , если готовится трансфер Энрике например после ЧМ , то будет играть он, даже если его вывезут на поле на каталке , а мы после матча послушаем вранье про то , что играет тот , кто лучше себя проявил )))
Где-то я уже такое слышал. У всех "экспертов" память отшибло. Прошлый сезон. Точно такая же ситуация. Краснодар был разбит. Зенитом Но! Они не стали унывать и продолжили путь к цели как ни в чём не бывало. А Зенит с медалями в кармане после этого "матча года" стал спотыкаться пуще прежнего. Итог все знают. Так что ни фига не матч года. Просто матч. Один из. Без выводов и последствий в борьбе за чемпионство.
Карасёву предстоит проделать сложную работу, вскрывать оборону Краснодара...
Лично вам предстоит не менее сложная работа - под микроскопом пытаться найти ошибки Карасева в пользу Зенита.
даст повод найду, не сомневайся...будем опровергать таблицу ниже по ветке )
Когда человек играет постоянно?
Да Семак, дельфину 2 года, на постоянке выделил, тут даже бы Петросян, начал забивать.
Интересный будет матч. За Краснодар кулачки держу!
