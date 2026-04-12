Спаллетти об 1:0 с «Аталантой»: «Ювентус» не в лучшем состоянии: Йылдыз и Консейсау не в форме, но трудно отказаться от таких игроков. Первые полчаса было тяжело, во 2-м тайме – лучше»

Спаллетти об 1:0 с «Аталантой»: «Ювентус» был не в лучшем состоянии.

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался о победе над «Аталантой» (1:0) в 32-м туре Серии А. 

«Первые полчаса нам было очень тяжело, постоянно опаздывали, плохо начинали атаки, не получалась комбинационная игра. Во втором тайме было уже лучше, мы действовали на равных.

Такие матчи очень важны, но, к сожалению, мы подошли к нему не в лучшем состоянии: Йылдыз и Консейсау были не в оптимальной форме, но все равно вышли с первых минут, потому что трудно отказаться от таких игроков. Они сыграли немного ниже своего уровня.

У Тюрама тоже были небольшие проблемы. В начале мы слишком активно шли через Хольма, из-за чего Консейсау был вынужден чаще смещаться в центр и не мог играть один в один.

Матч Кубка Италии (0:3 с «Аталантой» – Спортс’‘) нам дорого обошелся, но сегодня мы хорошо подстроились под игру. Наш недостаток в том, что мы не можем поднимать линию обороны. «Аталанта» хорошо меняет направления атак, заставляя тебя опускаться ниже. В современном футболе есть тенденция играть персонально, и когда ты выбираешь такую модель, достаточно одного сбоя – и рушится вся структура.

Во втором тайме мы могли нанести еще больший урон сопернику, но не получилось – в том числе из-за того, что неделя для некоторых игроков выдалась непростой», – сказал Спаллетти в интервью Sky Sport. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Pazzi di Fanta
7 комментариев
когда-то и тебе должно было повезти Лучано. ) Вратарь потащить, нападающий забить. )
Ответ vel
Вовремя матча думал об этом же - Аталанта была лучше во всем и заслужила победу, но черт возьми, когда-то и нам должно повезти! Сколько в этом сезоне было матчей с полной осадой ворот соперника и не было результата. Навскидку сразу вспоминается - Лацио, Кальяри и Сассуоло
Ответ Антонио Мартынов
да тот же кубковый матч с Аталантой. Полная доминация, куча моментов, потом пенальти на ровном месте, рассмотренный ВАР, ещё один удар по воротам и 2 гола. В итоге на 0-3 устроились, хотя по игре к моменту пеналя должны были сами 3-0 оформлять.
Три очка есть, это самое главное. Важно зацепить слот в лигу чемпионов для того чтобы летнее трансферное окно было качественным. А там уже нормальный тренер построит команду под свои идеи. Этот сезон очень скомканный вышел.
Там и "Милан" уже недалеко. А по текущей своей форме вывалиться могут и они.
По матчу же стало понятно, что в такой схеме ловить нечего (ну или надо чаще её наигрывать и не в таком сочетании игроков). Йылдыз выдал, наверно, худший матч в сезоне. Левый фланг в целом чудом не привёз голов. Консейсау в отрыве от своей любимой боковой линии – вообще что-то очень смешное.
Да, по-хорошему Камбьязо на выход, сильно сдал. Кабаль туда же. Хольм очень понравился.
