Спаллетти об 1:0 с «Аталантой»: «Ювентус» не в лучшем состоянии: Йылдыз и Консейсау не в форме, но трудно отказаться от таких игроков. Первые полчаса было тяжело, во 2-м тайме – лучше»

Спаллетти об 1:0 с «Аталантой»: «Ювентус» был не в лучшем состоянии.

Главный тренер «Ювентуса » Лучано Спаллетти высказался о победе над «Аталантой» (1:0) в 32-м туре Серии А.

«Первые полчаса нам было очень тяжело, постоянно опаздывали, плохо начинали атаки, не получалась комбинационная игра. Во втором тайме было уже лучше, мы действовали на равных.

Такие матчи очень важны, но, к сожалению, мы подошли к нему не в лучшем состоянии: Йылдыз и Консейсау были не в оптимальной форме, но все равно вышли с первых минут, потому что трудно отказаться от таких игроков. Они сыграли немного ниже своего уровня.

У Тюрама тоже были небольшие проблемы. В начале мы слишком активно шли через Хольма , из-за чего Консейсау был вынужден чаще смещаться в центр и не мог играть один в один.

Матч Кубка Италии (0:3 с «Аталантой» – Спортс’‘) нам дорого обошелся, но сегодня мы хорошо подстроились под игру. Наш недостаток в том, что мы не можем поднимать линию обороны. «Аталанта» хорошо меняет направления атак, заставляя тебя опускаться ниже. В современном футболе есть тенденция играть персонально, и когда ты выбираешь такую модель, достаточно одного сбоя – и рушится вся структура.

Во втором тайме мы могли нанести еще больший урон сопернику, но не получилось – в том числе из-за того, что неделя для некоторых игроков выдалась непростой», – сказал Спаллетти в интервью Sky Sport.