У Салаха 108 голов на «Энфилде» в АПЛ. Больше на одном стадионе забил только Анри – 114 на «Хайбери»
Салах забил 108 голов на «Энфилде» в АПЛ – больше только у Анри на «Хайбери».
Мохамед Салах приближается к рекорду АПЛ по голам на одном стадионе.
В субботу вингер «Ливерпуля» отметился результативным ударом в игре против «Фулхэма» (2:0).
Теперь у египтянина 108 мячей на «Энфилде» в Премьер-лиге. Только одному футболисту удавалось забить больше на одном стадионе – Тьерри Анри (114 на «Хайбери»).
Кто выиграет Лигу чемпионов?5560 голосов
Бавария
ПСЖ
Атлетико
Арсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Squawka Football
Салах легенда! Спасибо за эти 9 лет! Славная была охота
Ладно Салаха отпускают, у него зарплата сумасшедшая и уровень прошлого сезона недостижим. Но Робертсона отпускать - это треш. Керкез даже близко не уровень Робертсона пикового, а в этом сезоне даже 32 летний Роббо был сильнее венгерского крайка.
Ладно Салаха отпускают, у него зарплата сумасшедшая и уровень прошлого сезона недостижим. Но Робертсона отпускать - это треш. Керкез даже близко не уровень Робертсона пикового, а в этом сезоне даже 32 летний Роббо был сильнее венгерского крайка.
Ну Робо в 23 пришел и ещё месяца три сидел в запасе,у Керкеза ещё год в запасе есть чтоб показывать уровень,может с новым тренером покажет
Ладно Салаха отпускают, у него зарплата сумасшедшая и уровень прошлого сезона недостижим. Но Робертсона отпускать - это треш. Керкез даже близко не уровень Робертсона пикового, а в этом сезоне даже 32 летний Роббо был сильнее венгерского крайка.
Милнера нельзя было отпускать. Дед сожрал бы на фланге Хвичу, Дуэ и Дембеле даже в 40+
Ждем, что с Парижем догонит Анри
Ждем, что с Парижем догонит Анри
Тут речь про голы в АПЛ
если хотя на полсезона останется следующего сезона, то легко перебьет этот рекорд
