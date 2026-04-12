  • У Салаха 108 голов на «Энфилде» в АПЛ. Больше на одном стадионе забил только Анри – 114 на «Хайбери»
У Салаха 108 голов на «Энфилде» в АПЛ. Больше на одном стадионе забил только Анри – 114 на «Хайбери»

Мохамед Салах приближается к рекорду АПЛ по голам на одном стадионе.

В субботу вингер «Ливерпуля» отметился результативным ударом в игре против «Фулхэма» (2:0).

Теперь у египтянина 108 мячей на «Энфилде» в Премьер-лиге. Только одному футболисту удавалось забить больше на одном стадионе – Тьерри Анри (114 на «Хайбери»).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Squawka Football
Салах легенда! Спасибо за эти 9 лет! Славная была охота
Ладно Салаха отпускают, у него зарплата сумасшедшая и уровень прошлого сезона недостижим. Но Робертсона отпускать - это треш. Керкез даже близко не уровень Робертсона пикового, а в этом сезоне даже 32 летний Роббо был сильнее венгерского крайка.
Ну Робо в 23 пришел и ещё месяца три сидел в запасе,у Керкеза ещё год в запасе есть чтоб показывать уровень,может с новым тренером покажет
Милнера нельзя было отпускать. Дед сожрал бы на фланге Хвичу, Дуэ и Дембеле даже в 40+
Ждем, что с Парижем догонит Анри
Тут речь про голы в АПЛ
если хотя на полсезона останется следующего сезона, то легко перебьет этот рекорд
