У Салаха 108 голов на «Энфилде» в АПЛ. Больше на одном стадионе забил только Анри – 114 на «Хайбери»

Салах забил 108 голов на «Энфилде» в АПЛ – больше только у Анри на «Хайбери».

Мохамед Салах приближается к рекорду АПЛ по голам на одном стадионе.

В субботу вингер «Ливерпуля » отметился результативным ударом в игре против «Фулхэма» (2:0).

Теперь у египтянина 108 мячей на «Энфилде» в Премьер-лиге. Только одному футболисту удавалось забить больше на одном стадионе – Тьерри Анри (114 на «Хайбери »).