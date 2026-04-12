Глава «Москардо» Повес бегал с хамоном за мусульманами.

Бывший футболист, а ныне президент и тренер «Москардо» из 4-го дивизиона Испании Хави Повес бегал за мусульманскими игроками команды с хамоном.

Повес записал видео, на котором объявил, что во время субботней игры с «Ориуэлой» пройдет конкурс, где за 1 евро будет шанс выиграть футболку команды и сыровяленый свиной окорок.

В этот момент, чтобы показать, что хамон иберийский, то есть высшего качества, Повес смеясь начал преследовать мусульманских игроков команды, бегая за ними с криками «ешь хамон!» Футболисты убегали от президента.

Глава «Москардо» Повес считает, что человечество не было на Луне: «Это было невозможно в 1969-м и невозможно сегодня. Очень большая ложь, есть сотни доказательств»

«Земля плоская. Пока не покажут, как изгибается вода в океанах, невозможно поверить в обратное. Вас обманывают с рождения. Правда выйдет наружу». Глава «Москардо» Повес о планете