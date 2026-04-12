  Повес бегал с хамоном за мусульманскими игроками и кричал «ешь!» перед розыгрышем окорока среди болельщиков. Футболисты убегали от главы «Москардо» из 4-го дивизиона
Повес бегал с хамоном за мусульманскими игроками и кричал «ешь!» перед розыгрышем окорока среди болельщиков. Футболисты убегали от главы «Москардо» из 4-го дивизиона

Глава «Москардо» Повес бегал с хамоном за мусульманами.

Бывший футболист, а ныне президент и тренер «Москардо» из 4-го дивизиона Испании Хави Повес бегал за мусульманскими игроками команды с хамоном.

Повес записал видео, на котором объявил, что во время субботней игры с «Ориуэлой» пройдет конкурс, где за 1 евро будет шанс выиграть футболку команды и сыровяленый свиной окорок.

В этот момент, чтобы показать, что хамон иберийский, то есть высшего качества, Повес смеясь начал преследовать мусульманских игроков команды, бегая за ними с криками «ешь хамон!» Футболисты убегали от президента. 

Глава «Москардо» Повес считает, что человечество не было на Луне: «Это было невозможно в 1969-м и невозможно сегодня. Очень большая ложь, есть сотни доказательств»

«Земля плоская. Пока не покажут, как изгибается вода в океанах, невозможно поверить в обратное. Вас обманывают с рождения. Правда выйдет наружу». Глава «Москардо» Повес о планете

Источник: Diario Sport
Судя по прикрепленным новостям, этот парень умеет отдыхать красиво
Судя по прикрепленным новостям, этот парень умеет отдыхать красиво
Обычно он плавает на маленьком плоту, судя по высказываниям👀
Хороший тамада и конкурсы интересные
Хороший тамада и конкурсы интересные
Президент клуба бегал за игроками с куском хамона и вопил. Игроки убегали от президента.
Мусульмане, без обид, но, по-моему, это очень смешно) Маразм крепчал, как грится. Особенно если вспомнить, что у этого чела земля плоская. Мужик живёт свою жизнь упорото, но весело.
На Спортсе точно не затерялся бы :)
Чет вспомнилось, как в детстве друг друга все палками гоняли, а ты свою в гавно макнешь и сразу на 80й уровень попадаешь.
Чет вспомнилось, как в детстве друг друга все палками гоняли, а ты свою в гавно макнешь и сразу на 80й уровень попадаешь.
Пока не отберут
Пока не отберут
Ну тут да, надо быть внимательным
Трамп, читая эту новость, вдруг осознал, как можно победить Иран.
Трамп, читая эту новость, вдруг осознал, как можно победить Иран.
Бомбить свиньями?
Бомбить свиньями?
Салом закидать
Сказочный персонаж. Скинуть бы его с нашего земного диска)
Сказочный персонаж. Скинуть бы его с нашего земного диска)
Так слоны поймают и обратно вернут(
Сказочный персонаж. Скинуть бы его с нашего земного диска)
Это ты про Лозу?)
реконкиста
Ну что сказать, Христос Воскрес)
Веселый президент и конкурсы интересные
Главные новости
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
56 минут назад
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
сегодня, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
сегодня, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
сегодня, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
сегодня, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
сегодня, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
сегодня, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
сегодня, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
сегодня, 22:01
Стив Макманаман: «Реал» стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке»
сегодня, 21:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
сегодня, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
сегодня, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
сегодня, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
сегодня, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
сегодня, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
сегодня, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
сегодня, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
сегодня, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
сегодня, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
сегодня, 20:33
Рекомендуем