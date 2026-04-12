Повес бегал с хамоном за мусульманскими игроками и кричал «ешь!» перед розыгрышем окорока среди болельщиков. Футболисты убегали от главы «Москардо» из 4-го дивизиона
Бывший футболист, а ныне президент и тренер «Москардо» из 4-го дивизиона Испании Хави Повес бегал за мусульманскими игроками команды с хамоном.
Повес записал видео, на котором объявил, что во время субботней игры с «Ориуэлой» пройдет конкурс, где за 1 евро будет шанс выиграть футболку команды и сыровяленый свиной окорок.
В этот момент, чтобы показать, что хамон иберийский, то есть высшего качества, Повес смеясь начал преследовать мусульманских игроков команды, бегая за ними с криками «ешь хамон!» Футболисты убегали от президента.
Глава «Москардо» Повес считает, что человечество не было на Луне: «Это было невозможно в 1969-м и невозможно сегодня. Очень большая ложь, есть сотни доказательств»
«Земля плоская. Пока не покажут, как изгибается вода в океанах, невозможно поверить в обратное. Вас обманывают с рождения. Правда выйдет наружу». Глава «Москардо» Повес о планете
Мусульмане, без обид, но, по-моему, это очень смешно) Маразм крепчал, как грится. Особенно если вспомнить, что у этого чела земля плоская. Мужик живёт свою жизнь упорото, но весело.