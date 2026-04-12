Микель Артета: «Если бы в августе мне сказали, что в апреле «Арсенал» будет в таком положении, мы бы согласились. Мы станем сильнее, когда вернутся все отсутствующие»
Микель Артета в целом доволен положением «Арсенала» по состоянию на середину апреля.
В субботу лондонцы уступили «Борнмуту» на своем поле (1:2). Они лидируют в таблице, опережая «Манчестер Сити» на 9 очков и проведя на две игры больше.
– Как все исправить?
– Нам нужно все. Прежде всего – чтобы все были здоровы и доступны. Те футболисты, которые сейчас не с нами, очень важны, и нам нужно, чтобы они вернулись прямо сейчас, тогда мы будем намного сильнее. А остальные должны повысить уровень работы. Я – в первую очередь. Мы должны принять этот вызов.
Сегодня нам придется страдать. Это больно. Ощущение ужасное. Завтра будет другой день.
Если бы в августе мне кто-нибудь сказал, что мы будем в таком положении в апреле, я уверен, что мы были бы согласны, – отметил главный тренер «Арсенала».
1. Тренировка с ложками и яйцами
Игроки бегают по полю в группах по 4 человека, держа сырое яйцо на ложке в зубах, при этом один рукой держит ложку другого, а ногами пытаются пасовать мяч. Если яйцо падает — вся группа делает 20 отжиманий и кричит «¡Vamos, cojones!» Артета объясняет: «Это учит нас не ронять надежды на титул».
2.Балансировка с пультом от телевизора
Каждый игрок держит между пальцами пульт от ТВ (чтобы не переключать канал на «Сити» во время матча). Они должны делать рондо, не нажимая случайно кнопку «Mute», когда Сака получает мяч. Если пульт упал — вся команда смотрит повтор гола от «Борнмута» на большом экране без звука.
3.Упражнение «Не трогай микрофон»
Артета раздаёт каждому по беспроводному микрофону (как у него на пресс-конференциях). Игроки в парах держат микрофон друг у друга под носом и одновременно жонглируют мячом. Задача — не сказать случайно «It’s a process» или «We need to be ruthless», иначе штрафной круг.
Жду слив АПЛ и ЛЧ, и пусть собирает манатки и Субименди с Эдегором и валит в Сосьедад
надо фабрегаса забирать, пока синяя канистра не включилась.
Звучит стандартно для большого топ-клуба. Вот только трофеев то у Арсенала кот наплакал, всегда рядом, но нигде первые.
Потому это давление куда страшнее, чем на Баварию, Реал или МС.