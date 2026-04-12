Микель Артета: «Если бы в августе мне сказали, что в апреле «Арсенал» будет в таком положении, мы бы согласились. Мы станем сильнее, когда вернутся все отсутствующие»

Микель Артета: в августе согласился бы быть в этом положении в апреле.

Микель Артета в целом доволен положением «Арсенала» по состоянию на середину апреля.

В субботу лондонцы уступили «Борнмуту » на своем поле (1:2). Они лидируют в таблице, опережая «Манчестер Сити» на 9 очков и проведя на две игры больше.

– Как все исправить?

– Нам нужно все. Прежде всего – чтобы все были здоровы и доступны. Те футболисты, которые сейчас не с нами, очень важны, и нам нужно, чтобы они вернулись прямо сейчас, тогда мы будем намного сильнее. А остальные должны повысить уровень работы. Я – в первую очередь. Мы должны принять этот вызов.

Сегодня нам придется страдать. Это больно. Ощущение ужасное. Завтра будет другой день.

Если бы в августе мне кто-нибудь сказал, что мы будем в таком положении в апреле, я уверен, что мы были бы согласны, – отметил главный тренер «Арсенала ».