Хенесс о том, что «Бавария» побила рекорд по голам в Бундеслиге, который ставили при нем: «У меня нет зависти к нынешней команде. Рад, что сотый гол забил Карл – значит, у клуба есть будущее»

Хенесс отреагировал на рекорд «Баварии» по голам в Бундеслиге.

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс высказался о новом рекорде команды по голам за сезон Бундеслиги. 

«Бавария» забила 105 голов за 29 туров немецкого чемпионата и побила прежний рекорд, также принадлежавший мюнхенцам – 101 гол в сезоне-1971/72.  

Хенесс непосредственно участвовал в установлении предыдущего рекорда, забив 13 мячей, включая сотый в последнем туре против «Шальке». 

«В футболе главное – трофеи, а рекорды – вторичны. Но то, что эта команда спустя столько десятилетий побила наш рекорд в 101 гол, говорит о многом.

Меня порадовало, что такой молодой парень, как Леннарт Карл, забил сотый гол на прошлой неделе – это показывает, что у «Баварии» есть будущее. То же самое можно сказать и о Джамале Мусиале, который более чем заслужил 101-й гол после длительного восстановления от травмы.

Я совсем не завидую команде и нашему тренеру Венсану Компани. Больше всего мне нравится, что эти игроки не останавливаются – они продолжают играть даже после четвертого или пятого гола. Именно так и бьются рекорды – и, что еще важнее, именно так из матча в матч радуют болельщиков», – сказал Хенесс. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Баварии»
Нечасто, но бывает, что высказанному Ули ни возразить, ни добавить нечего. Сейчас именно тот случай.
Только с Мадридом остановились выигрывая 2:0
К сожалению согласен!
Но там больше осторожничали, старались но аккуратно!
Счет 3:1 был бы более комфортный не спорю, но это всё таки Реал и в погоне за 3 годом могли сами пропустить и не один!
Поэтому 2:1 к домашнему матчу не плохие шансы на выход в полуфинал
Это понятно. Если бы мне до игры сказали что Бавария выиграет 2:1 не раздумывая согласился бы на такой результат
Хëнесс всë по делу сказал, нынешняя Бавария ему многому обязана
Очень рад, что Мюнхен снова такой же мощный как при Хайнкесе и Флике
