Хенесс о том, что «Бавария» побила рекорд по голам в Бундеслиге, который ставили при нем: «У меня нет зависти к нынешней команде. Рад, что сотый гол забил Карл – значит, у клуба есть будущее»

Хенесс отреагировал на рекорд «Баварии» по голам в Бундеслиге.

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс высказался о новом рекорде команды по голам за сезон Бундеслиги.

«Бавария » забила 105 голов за 29 туров немецкого чемпионата и побила прежний рекорд, также принадлежавший мюнхенцам – 101 гол в сезоне-1971/72.

Хенесс непосредственно участвовал в установлении предыдущего рекорда, забив 13 мячей, включая сотый в последнем туре против «Шальке».

«В футболе главное – трофеи, а рекорды – вторичны. Но то, что эта команда спустя столько десятилетий побила наш рекорд в 101 гол, говорит о многом.

Меня порадовало, что такой молодой парень, как Леннарт Карл , забил сотый гол на прошлой неделе – это показывает, что у «Баварии» есть будущее. То же самое можно сказать и о Джамале Мусиале , который более чем заслужил 101-й гол после длительного восстановления от травмы.

Я совсем не завидую команде и нашему тренеру Венсану Компани . Больше всего мне нравится, что эти игроки не останавливаются – они продолжают играть даже после четвертого или пятого гола. Именно так и бьются рекорды – и, что еще важнее, именно так из матча в матч радуют болельщиков», – сказал Хенесс.