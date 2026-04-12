Хенесс о том, что «Бавария» побила рекорд по голам в Бундеслиге, который ставили при нем: «У меня нет зависти к нынешней команде. Рад, что сотый гол забил Карл – значит, у клуба есть будущее»
Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс высказался о новом рекорде команды по голам за сезон Бундеслиги.
«Бавария» забила 105 голов за 29 туров немецкого чемпионата и побила прежний рекорд, также принадлежавший мюнхенцам – 101 гол в сезоне-1971/72.
Хенесс непосредственно участвовал в установлении предыдущего рекорда, забив 13 мячей, включая сотый в последнем туре против «Шальке».
«В футболе главное – трофеи, а рекорды – вторичны. Но то, что эта команда спустя столько десятилетий побила наш рекорд в 101 гол, говорит о многом.
Меня порадовало, что такой молодой парень, как Леннарт Карл, забил сотый гол на прошлой неделе – это показывает, что у «Баварии» есть будущее. То же самое можно сказать и о Джамале Мусиале, который более чем заслужил 101-й гол после длительного восстановления от травмы.
Я совсем не завидую команде и нашему тренеру Венсану Компани. Больше всего мне нравится, что эти игроки не останавливаются – они продолжают играть даже после четвертого или пятого гола. Именно так и бьются рекорды – и, что еще важнее, именно так из матча в матч радуют болельщиков», – сказал Хенесс.
Но там больше осторожничали, старались но аккуратно!
Счет 3:1 был бы более комфортный не спорю, но это всё таки Реал и в погоне за 3 годом могли сами пропустить и не один!
Поэтому 2:1 к домашнему матчу не плохие шансы на выход в полуфинал
Очень рад, что Мюнхен снова такой же мощный как при Хайнкесе и Флике