84

У «Атлетико» 4 поражения в 5 последних матчах и победа над «Барселоной» в ЛЧ

«Атлетико» проиграл 80% матчей за последние недели.

Команда Диего Симеоне уступила «Севилье» (1:2) в 31-м туре чемпионата Испании.

Начиная с 18 марта она также проиграла «Реалу» (2:3) и «Барселоне» (1:2) в Ла Лиге и «Тоттенхэму» (2:3) в Лиге чемпионов

Единственная победа за это время – над «блауграной» в ЛЧ со счетом 2:0. Ближайший матч мадридцы тоже проведут против каталонцев – встреча состоится 14 апреля.

Кто выиграет Лигу чемпионов?5787 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoАтлетико
logoБарселона
logoСевилья
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoДиего Симеоне
logoРеал Мадрид
logoТоттенхэм
84 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Смысл существования Атлетико - гадить Барсе и Реалу по максимуму. Ну и ЗП Симеоне поднимать
Ответ Ares
Комментарий скрыт
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Комментарий скрыт
Раз в пару лет?
Целых 3 раза за последних 30 лет.
При этом они играют в финале кубка, одной ногой в полуфинале ЛЧ, и гарантировали ЛЧ на следующий сезон
Ответ Flavius
С такими составом и тратами это такой себе показатель) Барса почти чемп он, это все таки круче чем достижение атлетов. Лч Атлетико все равно не выиграть
Ответ Иван Никулин_1116720319
Учитывая, что арсенал мертвый - они вполне могут оказаться в финале. А в одном отдельно взятом матче может произойти что угодно
Сюжет как в прошлом году, когда Интер порвал жёпу, ради прохода Барсы, чтоб в финале подставить все щели без сопротивления. Катлетики, видимо, тоже по стопам Интера собрались
Ответ Ник Ник
Да, там дальше либо харамболл похлеще матрасов в виде доминатора и его шайки, либо ПСЖ/Бавария в финале🙃
Ответ Ник Ник
А вы думаете, что Барса не была бы разгромлена тем ПСЖ?
вот же жук симеоныч, буквально всю основу оставил в запасе, ради ответки с барсой, но честно не хочется, чтобы атлетико прошел с таким антифутболом, 3 удара в створ и 2 гола за матч, это при том что, они играли в большинстве целый тайм
Ответ BayernMunih
А почему бы и нет ? У них ситуация в таблице такая, что можно вообще не переживать. Место своё не потеряют.
Ответ BayernMunih
Это джентельменский футбол.) Соперник в меньшинстве - забьём только 2 гола.
Или ты хотел опять 0 - 4?
В Ла Лиге уже нет смысла убиваться, ЛЧ практически обеспечена, 3 или 4 место разницы нет. Другое дело-пройти Барселону, там уже престиж, бабки и возможность побороться за трофей
Ответ bulbasavr
за какой трофей? Они еще Барсу не прошли
Ответ Станислав Л
не пройдут что-ли? спишемся, смотри только не потеряйся после матча
Главное, что они победили там где нужно было больше всего.

Своими методами, своим харамным футболом, но это работает.
Ответ The NOTORIOUS
Они ещё не победили.Будет еще один матч с Барсой
Ответ The NOTORIOUS
Цель оправдывает средства, все так.

К «Атлетико» в этом плане никаких вопросов. Симеоне расставил для себя приоритеты. Посмотрим, сыграет его ставка или нет.
Ну всё, это матч сезона для Барсы
У Мадридцев со стабильностью какая-то хрень..
Ответ Milaninho23
Да им просто пофиг на чемпионат уже. Зачем силы тратить? 3 или 4 место роли не играет. А впереди полуфинал ЛЧ маячит и финал Кубка со дня на день
Ответ mancity111
Вообще то разница в призовых между 3 и 4 местом лалиги 8 лямов евро
Вы их состав-то хоть видели?😅
А мне наооборот нравится футбол Атлетико, команда с духом, из трёх ударов забить 2 это очень круто, напоминает прошлогодний Интер.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
