У «Атлетико» 4 поражения в 5 последних матчах и победа над «Барселоной» в ЛЧ

«Атлетико » проиграл 80% матчей за последние недели.

Команда Диего Симеоне уступила «Севилье» (1:2) в 31-м туре чемпионата Испании .

Начиная с 18 марта она также проиграла «Реалу» (2:3) и «Барселоне» (1:2) в Ла Лиге и «Тоттенхэму» (2:3) в Лиге чемпионов .

Единственная победа за это время – над «блауграной» в ЛЧ со счетом 2:0. Ближайший матч мадридцы тоже проведут против каталонцев – встреча состоится 14 апреля.