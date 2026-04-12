Ди Канио про Бастони и фанатов: «Обе стороны истерят. Алессандро симулировал один раз, а не сто. Он должен показать характер и играть дальше, если жалуешься на соцсети – дурак вдвойне»

Ди Канио о Бастони: если жалуешься на соцсети после симуляции, то дурак вдвойне.

Паоло Ди Канио считает, что Алессандро Бастони не стоит реагировать на критику за симуляцию в матче «Интера » с «Ювентусом ».

«Обе стороны истерят. Он симулировал один раз, а не сто. Сплошное лицемерие: те, кто обвиняют его, отворачиваются, когда то же самое происходит в матче «Лечче» – «Сассуоло», а не «Интер» – «Ювентус».

Его освистывают так же, как меня освистывали в Англии, когда я получил 11-матчевую дисквалификацию, толкнув судью. В таких случаях тебе должно быть все равно, ты должен показать свой характер и продолжить играть. А если ты жалуешься на соцсети , то ты дурак вдвойне», – сказал экс-форвард «Вест Хэма».