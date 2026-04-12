  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ди Канио про Бастони и фанатов: «Обе стороны истерят. Алессандро симулировал один раз, а не сто. Он должен показать характер и играть дальше, если жалуешься на соцсети – дурак вдвойне»
6

Паоло Ди Канио считает, что Алессандро Бастони не стоит реагировать на критику за симуляцию в матче «Интера» с «Ювентусом».

«Обе стороны истерят. Он симулировал один раз, а не сто. Сплошное лицемерие: те, кто обвиняют его, отворачиваются, когда то же самое происходит в матче «Лечче» – «Сассуоло», а не «Интер» – «Ювентус».

Его освистывают так же, как меня освистывали в Англии, когда я получил 11-матчевую дисквалификацию, толкнув судью. В таких случаях тебе должно быть все равно, ты должен показать свой характер и продолжить играть. А если ты жалуешься на соцсети, то ты дурак вдвойне», – сказал экс-форвард «Вест Хэма».

Кто выиграет Лигу чемпионов?5785 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Corriere della Sera
logoПаоло Ди Канио
соцсети
logoЮвентус
logoсерия А Италия
logoАлессандро Бастони
logoИнтер
болельщики
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Еще один одаренный делает вид, что Бастони освистывают за симуляцию
Будут свистеть до нового ЧМ.
да да из-за симуляции Бастони хейтят ))
Защищают Матерацци 2.0. Если продолжит так себя вести и играть в этом клубе, то память о нём такая же будет с душком.
Один раз- не пи..рас по мнению «великого» ди канио
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Рекомендуем