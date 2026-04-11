Компани о 5:0 с «Санкт-Паули» и рекорде «Баварии»: «Мне нравится, что наша команда ассоциируется с голами. Мы делаем все возможное, чтобы быть одной семьей»
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о победе над «Санкт-Паули» (5:0) и обновлении рекорда по голам за сезон Бундеслиги.
Мюнхенцы забили 105 голов после 29 туров и обновили свой же рекорд сезона-1971/72.
«В целом мне нравится, что наша команда ассоциируется с голами. Это просто часть «Баварии» и нашей команды.
Я понимаю, что всегда легче, когда выигрываешь – я не наивен. Но все же считаю, что мы делаем все возможное, чтобы действительно быть одной семьей.
Сегодня у нас все хорошо, но мы вели себя так же и тогда, когда дела шли хуже. Это дает мне ощущение, что, возможно, именно поэтому мы достигаем того, чего добиваемся сейчас. Не всегда с одним и тем же стартовым составом, а с целой командой, которая конкурентоспособна и поддерживает друг друга», – сказал Компани.
Видно, что атмосфера внутри клуба доброжелательная и сплоченная!