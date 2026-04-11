  Компани о 5:0 с «Санкт-Паули» и рекорде «Баварии»: «Мне нравится, что наша команда ассоциируется с голами. Мы делаем все возможное, чтобы быть одной семьей»
Компани о 5:0 с «Санкт-Паули» и рекорде «Баварии»: «Мне нравится, что наша команда ассоциируется с голами. Мы делаем все возможное, чтобы быть одной семьей»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о победе над «Санкт-Паули» (5:0) и обновлении рекорда по голам за сезон Бундеслиги.

Мюнхенцы забили 105 голов после 29 туров и обновили свой же рекорд сезона-1971/72. 

«В целом мне нравится, что наша команда ассоциируется с голами. Это просто часть «Баварии» и нашей команды. 

Я понимаю, что всегда легче, когда выигрываешь – я не наивен. Но все же считаю, что мы делаем все возможное, чтобы действительно быть одной семьей.

Сегодня у нас все хорошо, но мы вели себя так же и тогда, когда дела шли хуже. Это дает мне ощущение, что, возможно, именно поэтому мы достигаем того, чего добиваемся сейчас. Не всегда с одним и тем же стартовым составом, а с целой командой, которая конкурентоспособна и поддерживает друг друга», – сказал Компани. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Баварии»
logoБавария
рекорды
logoбундеслига Германия
logoВенсан Компани
logoСанкт-Паули
Продолжайте ребята в том же духе!!!
Баварцы, красавцы!
Видно, что атмосфера внутри клуба доброжелательная и сплоченная!
Я, как и многие, был скептиком Компани. И признаю, что ошибался. Единственный из тренеров команд-средняков, который показывает результат на топ-уровне.
Компани очень крутую игру поставил
