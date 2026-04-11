Роналду после 14-й победы «Аль-Насра» подряд: «Еще один шаг вперед. Вместе как единое целое, сосредоточены на желаемом»

Роналду после гола и победы: спасибо фанатам за поддержку.

Криштиану Роналду поблагодарил фанатов за поддержку после 14-й подряд победы «Аль-Насра » в чемпионате саудовской Аравии.

41-летний форвард отметился в игре с «Аль-Охдудом » голом.

«Еще один шаг вперед. Вместе как единое целое, сосредоточены на желаемом.

Спасибо фанатам за то, что они всегда с нами», – написал португалец.

