  • Роналду после 14-й победы «Аль-Насра» подряд: «Еще один шаг вперед. Вместе как единое целое, сосредоточены на желаемом»
37

Роналду после 14-й победы «Аль-Насра» подряд: «Еще один шаг вперед. Вместе как единое целое, сосредоточены на желаемом»

Роналду после гола и победы: спасибо фанатам за поддержку.

Криштиану Роналду поблагодарил фанатов за поддержку после 14-й подряд победы «Аль-Насра» в чемпионате саудовской Аравии.

41-летний форвард отметился в игре с «Аль-Охдудом» голом.

«Еще один шаг вперед. Вместе как единое целое, сосредоточены на желаемом.

Спасибо фанатам за то, что они всегда с нами», – написал португалец.

Роналду забил 968-й гол в карьере – «Аль-Охдуду»

Кто выиграет Лигу чемпионов?5010 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Криштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Охдуд
logoКриштиану Роналду
Смысл постить эти однообразные пафосные комментарии у себя в инсте, не понимаю? Как будто нейросеть посты делает
Ответ Глеб Музаффаров
По контракту должен, возможно
Ответ mancity111
Сммщик явно халтурит через чатпгт, а сам Рон видимо забил и вообще не контролирует никак
Наныл на лигу. Позорнее футболиста я не видел ещё.
Ответ Greatest Of All Time
Кое кто наныл вообще на ЧМ. Рекорд Гиннесса по количеству пенальти на ЧМ для одной команды никогда не побить.😂
Ответ Greatest Of All Time
Наныл? В чем это проявляется? Соперникам Аль Насра технари выписывают или что ?
Там 5 очков от второго места. Аль Хиляль с Бенземой дышит в спину. И 5 мая очная игра. Так что, Криштиану титул ещё нал заработать
Материалы по теме
«Аль-Наср» выиграл 14 матчей саудовской лиги подряд. Команда Роналду лидирует с 5-очковым отрывом от «Аль-Хилаля» за 6 туров до конца сезона
11 апреля, 19:59
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду победил «Аль-Охдуд»
11 апреля, 19:55
Роналду забил 24 гола в 24 матчах саудовской лиги. 41-летний форвард «Аль-Насра» идет 3-м в списке бомбардиров
11 апреля, 19:06
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
2 минуты назад
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
10 минут назад
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
13 минут назад
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
22 минуты назад
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
22 минуты назад
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
34 минуты назад
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
41 минуту назад
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
50 минут назад
Стив Макманаман: «Реал» стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке»
52 минуты назад
Арбелоа думает, что Винчич забыл о первой желтой Камавинга: «Поэтому он и показал вторую. Никто не понимает это удаление. Несправедливое решение. Может, судья не играл в футбол»
53 минуты назад
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
21 минуту назадТесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
59 минут назад
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
сегодня, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
сегодня, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
сегодня, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
сегодня, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
сегодня, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
сегодня, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
сегодня, 20:33
Экс-судья Итурральде о падении Менди в штрафной «Баварии»: «Та его прихватывал, но он упал сам. Ничего не было»
сегодня, 20:25Фото
