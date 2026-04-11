  • Мяч попал в руку Гатти в штрафной «Ювентуса» после прострела Распадори. Судья не дал «Аталанте» пенальти
Попадание мяча в руку Гатти не привело к пенальти в ворота «Ювентуса».

«Аталанта» претендовала на пенальти в конце игры с «Ювентусом».

На 86-й минуте вингер Джакомо Распадори делал прострел с края штрафной туринцев и попал в руку защитнику Федерико Гатти. Главный судья Фабио Мареска нарушения правил не установил.

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Футбол 1»

«Аталанта» – «Ювентус». 0:1 – Бога забил на 48-й. Онлайн-трансляция

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Ну это и не пенальти, в чем смысл новости?
Смысл в том, что набежали хейтеры и наклепали комментов, чтоб потом козырять перед рекламодателями-буками как много активной вовлечённой аудитории. Эпизоды, когда Ювентусу не дают 100% пенальти, на этом сайте игнорируются, зато когда есть хоть малейшая вероятность того, что судья в каком-то эпизоде принял сторону Юве, то будет новость непременно, с намёком на подсуживание, чтоб холивары погорячее разожглись в комментариях.
Также как в случае с Реалом и Барсой
Неценко сошел с ума в этом эпизоде, конечно. Так яростно требовать пенальти в этом эпизоде - верх профессионализма для комментатора.
Да он весь матч говнил против Юве! А я заметил когда говнят против то Юве зачастую побеждает!
Это петрушка а не комментатор)
Прикольно делать кадр до касания мяча, чтобы показать что он якобы попал в руку.

Но, если посмотреть повтор не жопой, то видно что это ближе к плечу и Гатти в принципе руку убирал максимально, плюс, кажется, мяч сначала задел грудь вообще его.
Да тут даже по фотке видно всё
Ну так это не пенальти. Что истерить
Я болел за Аталанту. Но это не пенальти.
куда он руку должен был убрать?
Мяч не летел в створ ворот. Это рука, но не та какая надо!
Небыло руки!
странно конечно со стороны Марески. Обычно он судит против Юве и каждый спорный момент трактовал не в пользу Юве
