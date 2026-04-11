«Ювентус» не проигрывает 7 матчей подряд – 5 побед и 2 ничьих
«Ювентус» продлил серию без поражений до семи игр.
«Ювентус» не проигрывает 7 матчей подряд – 5 побед и 2 ничьих.
Команда Лучано Спаллетти на выезде обыграла «Аталанту» (1:0) в 32-м туре Серии А.
«Ювентус» сейчас идет на 4-м месте в турнирной таблице с 60 набранными очками.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Да, "Аталанта" могла закрывать лавочку в первые 10-15 минут, но потом вполне стройно отрабатывали, хотя Бремер и мог привезти на последнем угловом в первом тайме.
Ну что ж: первый из трёх тяжёлых матчей без потерь. Уже неплохо.
Конечно, на свой гол Аталанта наиграла, а пропустили после мощного привоза.
На состав Юве страшно смотреть. Нет надежного ЛЗ, Дэвид - не то что на нападающего пародия, а вообще на футболиста. Кроме Локателли, надеяться больше не на кого, а ведь Ману играет все матчи почти без замен...
Миретти надо к Фаджоли поиграть в аутсайдерах.
Спасибо Хольму, что выдал блестящий матч, и Бога, что в очередной раз оказался в нужном месте в нужное время.
Сколько раз были мёртвые после ЛЧ... Лавка сейчас еще важнее, чем раньше