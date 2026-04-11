«Судья безнаказанно давал бить наших игроков. Никакой перегрузки нет». Тренер «Балтики» Нагайцев о травмах Хиля и Чивича в матче с «Пари НН»
Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев раскритиковал работу арбитра Василия Казарцева в матче с «Пари НН» (2:2).
На 32‑й минуте матча форвард хозяев Брайан Хиль неудачно приземлился на ногу, после чего не смог продолжить игру. На 58‑й минуте из‑за повреждения был заменен еще один игрок «Балтики» – Элдар Чивич, вышедший на поле после перерыва.
– С чем связываете травмы?
– Сами подумайте. Это все наслаивалось, в первый раз такое на моей памяти.
– Это какая‑то перегрузка физическая?
– Нет, абсолютно никакой перегрузки нет, потому что мы работаем как обычно.
Здесь и соперник приложил руку, и судья, который давал бить наших игроков в первом тайме безнаказанно, – сказал Нагайцев.
Шпилевский про 2:2 с «Балтикой»: «То, что творил судья, просто хамство. Команда играет дома – еще какая‑то помощь четвертой стороны. Пенальти – смех. «Пари НН» заслужил не одно очко»
я лично подумал что дело в тяжёлом газоне