«Судья безнаказанно давал бить наших игроков. Никакой перегрузки нет». Тренер «Балтики» Нагайцев о травмах Хиля и Чивича в матче с «Пари НН»

Тренер «Балтики» Нагайцев о матче с «Пари НН»: судья давал бить наших игроков.

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев раскритиковал работу арбитра Василия Казарцева в матче с «Пари НН» (2:2).

На 32‑й минуте матча форвард хозяев Брайан Хиль неудачно приземлился на ногу, после чего не смог продолжить игру . На 58‑й минуте из‑за повреждения был заменен еще один игрок «Балтики» – Элдар Чивич , вышедший на поле после перерыва.

– С чем связываете травмы?

– Сами подумайте. Это все наслаивалось, в первый раз такое на моей памяти.

– Это какая‑то перегрузка физическая?

– Нет, абсолютно никакой перегрузки нет, потому что мы работаем как обычно.

Здесь и соперник приложил руку, и судья, который давал бить наших игроков в первом тайме безнаказанно, – сказал Нагайцев.

