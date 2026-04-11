  • «Судья безнаказанно давал бить наших игроков. Никакой перегрузки нет». Тренер «Балтики» Нагайцев о травмах Хиля и Чивича в матче с «Пари НН»
Тренер «Балтики» Нагайцев о матче с «Пари НН»: судья давал бить наших игроков.

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев раскритиковал работу арбитра Василия Казарцева в матче с «Пари НН» (2:2). 

На 32‑й минуте матча форвард хозяев Брайан Хиль неудачно приземлился на ногу, после чего не смог продолжить игру. На 58‑й минуте из‑за повреждения был заменен еще один игрок «Балтики» – Элдар Чивич, вышедший на поле после перерыва.

С чем связываете травмы?

– Сами подумайте. Это все наслаивалось, в первый раз такое на моей памяти.

Это какая‑то перегрузка физическая?

– Нет, абсолютно никакой перегрузки нет, потому что мы работаем как обычно.

Здесь и соперник приложил руку, и судья, который давал бить наших игроков в первом тайме безнаказанно, – сказал Нагайцев. 

Шпилевский про 2:2 с «Балтикой»: «То, что творил судья, просто хамство. Команда играет дома – еще какая‑то помощь четвертой стороны. Пенальти – смех. «Пари НН» заслужил не одно очко»

Кто выиграет Лигу чемпионов?5010 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
У Балтики изначально Талалай ставил энергозатратный стиль ... прессинг по всему полю, подкаты, много движения ... но резервы организма не безграничны, вот игроки и стали ломаться. Причем видно же - что не после каких-то зверских подкатов/стыков от соперника , а на ровном месте . Так что не надо представителю тренерского штаба вину перекладывать с себя на судей ... да и смешно жаловаться на арбитров, если вы пенальти били за 5 минут до конца игры, но все равно не смогли счет удержать нужный
Хиль приземлился неудачно, отсюда и травма. Мач премьер это чётко на повторе показал. Смысл искать масонов и заговор..?
Хиль сам сломался, Чивич заднюю поверхность бедра дёрнул, Йенне тоже без контакта травму получил. Нагайцев свои отмазки придумывает, чтобы не обвинили в том, что игроков банально загоняли. Всё имеет свой предел, организм тоже ломается.
Балтика жалуется что их били, кто бы говорил 😁
Им не понравилось, что против них сыграли так же.
Травмы были получены на ровном месте и без борьбы. Просто организм перестал держать нагрузку. Игроков загнали. Все вопросы к физиотерапевту. Ротация нужна. Иначе следующим станет М. Петров. Он вчера последние двадцать минут на ободах отъездил.
Судил как в АПЛ, времен Елагина, на Рен ТВ)
Не знаю, нормально Казарцев отработал. Не ожидал что когда либо такое скажу/напишу. ) Все четверо на ровном месте полегли. Не после каких-то лютых ударов до того или в момент борьбы, а просто бац и сели. Фиг знает, нагрузки по ходу начинают сказываться. Надо что-то делать иначе трудно будет в концовке которая вот она уже, 6 матчей осталось то всего - Краснодар (на выезде), Ахмат (на выезде), Акрон (дома), Рубин (дома), Локомотив (на выезде) и Динамо (дома). Календарь прямо скажем очень трудный, а скамейка короткая. Сильно сомневаюсь что произойдёт чудо и провальные трансферы в лице Мурида, Ковача, Оффора с Ласердой (который очевидно не на пике формы) или молодёжь в лице Поспелова и Степанова выйдут и в этих матчах резко и качественно зарешают если ключевые на их позиции не смогут сыграть в том или ином матче по разным причинам. Половину бы из всех возможных очков взять уже будет успех - с 53 очками ниже 5-ого места не будет. И команде бы научиться ведя в счёте сушить игру. Ну который раз уже в концовках пропускают теряя очки.
в смысле? они травмы получали при рывках.
я лично подумал что дело в тяжёлом газоне
Так это все вроде мышечные травмы, при чем здесь судейство?
Казарцев....
Все травмы получены без контактов с игроками Нижнего. Какие претензии у него? Наверное нужно спросить у самих себя касательно физ состояния игроков. Газон тоже был домашний и НН тоже на нем играли, тоже не свалишь.
Шпилевский про 2:2 с «Балтикой»: «То, что творил судья, просто хамство. Команда играет дома – еще какая‑то помощь четвертой стороны. Пенальти – смех. «Пари НН» заслужил не одно очко»
У «Балтики» 1 поражение за 14 последних матчей в РПЛ – от «Зенита»
