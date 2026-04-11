У Чалова ни одного голевого действия в 9 матчах за «Кайсериспор», у Макарова – в 8

Чалов и Макаров не совершили ни одного голевого действия в Турции.

28-летний экс-нападающий ЦСКА арендован у ПАОК до конца сезона.

Сегодня он вместе с Денисом Макаровым принял участие в игре чемпионата Турции против «Фенербахче » (0:4). Чалов был заменен на 82-й минуте, экс-хавбек «Динамо» – в перерыве.

За 9 матчей за «Кайсериспор» Федор не смог ни забить, ни отдать голевой пас. У Макарова 8 игр с тем же результатом, но еще и три желтые карточки.