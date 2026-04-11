У Чалова ни одного голевого действия в 9 матчах за «Кайсериспор», у Макарова – в 8

28-летний экс-нападающий ЦСКА арендован у ПАОК до конца сезона.

Сегодня он вместе с Денисом Макаровым принял участие в игре чемпионата Турции против «Фенербахче» (0:4). Чалов был заменен на 82-й минуте, экс-хавбек «Динамо» – в перерыве.

За 9 матчей за «Кайсериспор» Федор не смог ни забить, ни отдать голевой пас. У Макарова 8 игр с тем же результатом, но еще и три желтые карточки.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Только вдумайтесь в эти цифры: у Чалова 8 голов за последние 73 матча. Это что-то на уровне Прудникова и Дядюна, двух мёртвых поленьев, а ведь Феде 28 лет всего и он уже так сдал.
Не потянул уровень чемпионатов турции, греции, где он там еще играл, в Швейцарии? Чел не играет, просо путешествует как будто, а его еще и мяч пинать заставляют
Но сдал он уже в ЦСКА. Его статистика последние пару сезонов была неплохой из-за того, что он штатным пенальтистом был.
Чел в глубочайшей депрессии. Пора на пенсию ,домой
Скоро в чемпионат беларуси поедет футбол поднимать 😄
Зачем? Он сидит,а денежки идут)).
Молодцы парни, уверенно по графику Садыгова идут
Садыгов позабивней будет
Лимита наша добротная 😘🥰😍
А теперь вспомните тех заплюсованных чудаков, которые в комментах наперебой советовали Чалову ехать развивать карьеру в Европу хотя было очевидно, что с его физухой и плюшевой менталкой это верный способ загубить карьеру.
Ну уйди он тогда в Пэлас, если слухи были правдивы, так может и карьера по другому бы повернулась.

Всяко уж не хуже чем сейчас
Плюшевая менталка.
Надо взять на вооружение, как будущему психологу))
Слишком высокий уровень чемпионата. Пора понижать градус. Можно к Кокорину на Кипр сгонять. Он там тоже феерит.
У Кокорина 0 голов и 0 передач за последние 4 месяца. Феерия на уровне.
Так и я про это. Начнётся ожесточенная конкуренция за место в составе. Это будет эпическая схватка сильнейших!
А Макаров был недоволен , что Гусев его не выпускает. Понятно же , почему . Теперь просто подтверждение.
Для адептов "пусть наши паспортисты уезжают играть в европу". Ага. Кому эти днища там нужны?!
Гений, Макаров и в рпл был днищем, а Чалов чередовал хорошие сезоны и провальные
так всегда надо логически подходить - если футболист качественный и сильный, то можно и ехать в клуб попроще с надеждой, что потом возьмут гранды.

а если футболист средний, то едут в Европу просто чтобы уехать в Европу)))

В основном говорят про тех, кто ждет предложений от грандов топ-5 сразу из РПЛ стоит им забить больше 5 матчей за сезон
Серьезные ребята, не хотят светиться, а то пригласят еще в топ-клуб...
Пономарев о Чалове: «Поздравляю с днем рождения, но он сделал ошибку, что уехал. Он не того уровня, чтобы играть за рубежом. ЦСКА он тоже не нужен, всегда забивал халявные мячи»
10 апреля, 11:57
Алексей Березуцкий о Чалове: «Отъезд в Европу, скорее всего, ошибка, но он всегда сможет вернуться в РПЛ»
28 февраля, 04:45
Макаров из-за отека бедра пропустит ближайшие матчи «Кайсериспора». После перехода из «Динамо» он провел 1 игру в Турции
8 февраля, 20:32
