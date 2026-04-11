Де Лаурентис о календаре: «Футболисты не могут играть по 70 матчей за сезон – это самоубийство! УЕФА и ФИФА зарабатывают деньги, говорят «мы распределяем доходы», но они врут»

Де Лаурентис: игроки не могут играть по 70 матчей за сезон – это самоубийство!.

Президент «Наполи » Аурелио Де Лаурентис недоволен большим количеством матчей.

– Если бы вы могли что-то изменить, вы бы сократили количество игр?

– В 1986 году в Серии А было всего 16 команд, потом стало 20, но с каждым годом количество матчей просто взрывалось. Потому что все хотят свою медаль!

УЕФА хочет зарабатывать больше денег, поэтому делает турниры длиннее, а затем, после прихода короля Инфантино , появился клубный чемпионат мира!

Футболисты не могут проводить по 70 матчей за сезон – это самоубийство! Такое можно выдержать один сезон, но как держаться постоянно?

Модричу уже 40 лет, он фантастический игрок, но если ты скажешь ему: «Лука , хочешь играть по 70 матчей в год?» – он ответит: «Нет, конечно!»

– Значит, вы считаете, что нужно менять всю систему?

– Во-первых, деньги должны зарабатывать клубы, а не федерации! Это первое различие, которое нужно провести, потому что УЕФА зарабатывает слишком много, как и ФИФА. Они говорят «да, но мы распределяем доходы», но это не так! Они лгут! Они не говорят правду! – сказал Де Лаурентис в интервью CBS Sports.