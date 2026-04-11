  Де Лаурентис о календаре: «Футболисты не могут играть по 70 матчей за сезон – это самоубийство! УЕФА и ФИФА зарабатывают деньги, говорят «мы распределяем доходы», но они врут»
Де Лаурентис о календаре: «Футболисты не могут играть по 70 матчей за сезон – это самоубийство! УЕФА и ФИФА зарабатывают деньги, говорят «мы распределяем доходы», но они врут»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис недоволен большим количеством матчей. 

Если бы вы могли что-то изменить, вы бы сократили количество игр?

– В 1986 году в Серии А было всего 16 команд, потом стало 20, но с каждым годом количество матчей просто взрывалось. Потому что все хотят свою медаль!

УЕФА хочет зарабатывать больше денег, поэтому делает турниры длиннее, а затем, после прихода короля Инфантино, появился клубный чемпионат мира!

Футболисты не могут проводить по 70 матчей за сезон – это самоубийство! Такое можно выдержать один сезон, но как держаться постоянно?

Модричу уже 40 лет, он фантастический игрок, но если ты скажешь ему: «Лука, хочешь играть по 70 матчей в год?» – он ответит: «Нет, конечно!»

Значит, вы считаете, что нужно менять всю систему?

– Во-первых, деньги должны зарабатывать клубы, а не федерации! Это первое различие, которое нужно провести, потому что УЕФА зарабатывает слишком много, как и ФИФА. Они говорят «да, но мы распределяем доходы», но это не так! Они лгут! Они не говорят правду! – сказал Де Лаурентис в интервью CBS Sports. 

Какое отношение эта проблема имеет к Наполи? Самоустранились из ЛЧ и кубка Италии при первой же возможности
даже болельщикам столько не надо
Больше матчей , больше денег . Отсюда игры суперкуба в арабских странах, бесполезные турниры типа клубного чемпионата мира и т.д . Спросите у любого топ футболиста готов ли он получать меньше зарплату играя меньше игр и все станет понятно. Зарплаты растут , стоимость трансферов увеличивается , все логично . Отсюда увеличивается количество матчей за год . Ну или можно жить за гос счет играя минимум матчей , как в РПЛ . Футбол превратился в жестокий бизнес , где зарабатывают и тратят огромные деньги
Больше матчей , больше денег . Отсюда игры суперкуба в арабских странах, бесполезные турниры типа клубного чемпионата мира и т.д . Спросите у любого топ футболиста готов ли он получать меньше зарплату играя меньше игр и все станет понятно. Зарплаты растут , стоимость трансферов увеличивается , все логично . Отсюда увеличивается количество матчей за год . Ну или можно жить за гос счет играя минимум матчей , как в РПЛ . Футбол превратился в жестокий бизнес , где зарабатывают и тратят огромные деньги
Готовы. Азар отказался от денег и расторг контракт с Реалом. Кроос завершил карьеру, потому что устал от перелётов
Готовы. Азар отказался от денег и расторг контракт с Реалом. Кроос завершил карьеру, потому что устал от перелётов
Азар ?) он на банке сидел с бургерами
Футболистов для топ клубов катастрофически не хватает. Существует огромное количество возможностей для типов вроде Де Лаурентиса заработать. Просто нужно, шок, давать больше ротации, вкладываться в молодых, доверять им и доводить до состава, а позже спокойно продавать.

Многие в других странах это понимают, но не самодуры из Италии. Они хотят вернуться в старый, понятный мир. А увидеть новый шанс уже не способны.

В итоге, Де Лаурентис начнет собирать команду под Конте, лол. Тащить в клуб пенсионеров и друзей тренера, которые уже перестали играть. Итог понятен. Остается только жаловаться на календарь, ведь это он не позволил чемпиону Италии выйти в плей-офф ЛЧ, дада.
На лавках сидят кучи футболистов, желающих проводить больше времени на поле. Множество молодых футболистов, мечтающих получить свой шанс в основе. Может руководствам клубов пора вспомнить о таком понятии как - Ротация?
В целом он прав, конечно.
Даже тренера выбрал, который, на уровне клуба, минимизирует возможное количество игр каждый сезон.
А когда скандинавы и восточная Европа должны играть в ЕК в январе - это не безумие, но всем этим нытикам было насрать)
Президент «Наполи»: «Агенты ведут себя так, будто они хозяева футбола, а они просто оказывают услуги. За что они берут такие огромные деньги?»
11 апреля, 16:18
Президент «Наполи» предложил играть 2 тайма по 25 минут с чистым временем, как в баскетболе: «Молодое поколение не готово смотреть футбол 2 часа»
11 апреля, 14:58
Де Лаурентис о проблемах итальянского футбола: «У Серии А всего 18% влияния в федерации, которую она финансирует на 130 млн в год – абсурд. Лиге нужно дать абсолютное большинство»
7 апреля, 19:58
