Де Лаурентис о календаре: «Футболисты не могут играть по 70 матчей за сезон – это самоубийство! УЕФА и ФИФА зарабатывают деньги, говорят «мы распределяем доходы», но они врут»
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис недоволен большим количеством матчей.
– Если бы вы могли что-то изменить, вы бы сократили количество игр?
– В 1986 году в Серии А было всего 16 команд, потом стало 20, но с каждым годом количество матчей просто взрывалось. Потому что все хотят свою медаль!
УЕФА хочет зарабатывать больше денег, поэтому делает турниры длиннее, а затем, после прихода короля Инфантино, появился клубный чемпионат мира!
Футболисты не могут проводить по 70 матчей за сезон – это самоубийство! Такое можно выдержать один сезон, но как держаться постоянно?
Модричу уже 40 лет, он фантастический игрок, но если ты скажешь ему: «Лука, хочешь играть по 70 матчей в год?» – он ответит: «Нет, конечно!»
– Значит, вы считаете, что нужно менять всю систему?
– Во-первых, деньги должны зарабатывать клубы, а не федерации! Это первое различие, которое нужно провести, потому что УЕФА зарабатывает слишком много, как и ФИФА. Они говорят «да, но мы распределяем доходы», но это не так! Они лгут! Они не говорят правду! – сказал Де Лаурентис в интервью CBS Sports.
Многие в других странах это понимают, но не самодуры из Италии. Они хотят вернуться в старый, понятный мир. А увидеть новый шанс уже не способны.
В итоге, Де Лаурентис начнет собирать команду под Конте, лол. Тащить в клуб пенсионеров и друзей тренера, которые уже перестали играть. Итог понятен. Остается только жаловаться на календарь, ведь это он не позволил чемпиону Италии выйти в плей-офф ЛЧ, дада.
Даже тренера выбрал, который, на уровне клуба, минимизирует возможное количество игр каждый сезон.