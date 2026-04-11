У Бога 4 гола в 6 последних матчах за «Ювентус»

Жереми Бога открыл счет в игре с «Аталантой».

Вингер «Ювентуса» отличился на 48-й минуте матча 32-го тура Серии А.

Арендованный у «Ниццы» 29-летний ивуариец забил в четырех из шести последних игр за туринцев. Ранее он поразил ворота «Удинезе», «Пизы» и «Ромы».

Подробно со статистикой Бога можно ознакомиться здесь.

«Аталанта» – «Ювентус». 0:1 – Бога забил на 48-й. Онлайн-трансляция

23 комментария
Забил как раз на Пасху!
уровень Бога
Ответ arsen1984
уровень Бога
Статистика Бога.
Что-то мало для Бога
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
Что-то мало для Бога
Дает шанс другим: "На Бога надейся, но и сам не плошай!".
Хороший заголовок
>Подробно со статистикой Бога можно ознакомиться здесь.

Главное - что с заглавной буквы.
Бога в аренду отдали иуды
Жереми и не знает, что он самый комментируемый игрок в русскоязычных ветках
Ответ mcjnun
Жереми и не знает, что он самый комментируемый игрок в русскоязычных ветках
Есть ещё другой Жереми, про которого, правда, новостей меньше. Но когда они есть - дефицита комментов не будет.
У него фамилия Толян.
Какое-то время и один, и второй были в Сассуоло.
Ответ Dmitry Orlov
Есть ещё другой Жереми, про которого, правда, новостей меньше. Но когда они есть - дефицита комментов не будет. У него фамилия Толян. Какое-то время и один, и второй были в Сассуоло.
ну Анатолий вроде уже закончил
Комолли должен благодарить Бога за своё спасение...
Утром зайду почитать). Ветка обещает быть интересной
Ответ ParvizLNDRreal
Утром зайду почитать). Ветка обещает быть интересной
Да, комментов хороших накидали про Бога)))
Ну так нечестно
Ответ sdqfjgkjmy
Ну так нечестно
Ставить Бога в состав - это читерство.
Ответ PenCap Chew
Ставить Бога в состав - это читерство.
Бога и апостола Петра(Калюлю), Матфея(Перрина), Давида...Божественная команда собирается
