«Аль-Наср» выиграл 14 матчей саудовской лиги подряд. Команда Роналду лидирует с 5-очковым отрывом от «Аль-Хилаля» за 6 туров до конца сезона

«Аль-Наср» одержал 14-ю победу подряд.

«Аль-Наср » продлил победную серию в лиге Саудовской Аравии до 14 игр.

Команда Жорже Жезуша, за которую выступает Криштиану Роналду , сегодня обыграла «Аль-Охдуд» (2:0) в 28-м туре.

Клуб из Эр-Рияда набрал 73 очка и занимает первое место в таблице. Отрыв от идущего вторым «Аль-Хилаля » составляет 5 очков. На третьем месте «Аль-Ахли » – 66 баллов.

До конца сезона лидерам осталось провести по шесть матчей.