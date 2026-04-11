  • «Аль-Наср» выиграл 14 матчей саудовской лиги подряд. Команда Роналду лидирует с 5-очковым отрывом от «Аль-Хилаля» за 6 туров до конца сезона
«Аль-Наср» выиграл 14 матчей саудовской лиги подряд. Команда Роналду лидирует с 5-очковым отрывом от «Аль-Хилаля» за 6 туров до конца сезона

«Аль-Наср» одержал 14-ю победу подряд.

«Аль-Наср» продлил победную серию в лиге Саудовской Аравии до 14 игр.

Команда Жорже Жезуша, за которую выступает Криштиану Роналду, сегодня обыграла «Аль-Охдуд» (2:0) в 28-м туре.

Клуб из Эр-Рияда набрал 73 очка и занимает первое место в таблице. Отрыв от идущего вторым «Аль-Хилаля» составляет 5 очков. На третьем месте «Аль-Ахли» – 66 баллов.

До конца сезона лидерам осталось провести по шесть матчей.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoКриштиану Роналду
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Хилаль
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoАль-Ахли Джидда
logoЖорже Жезуш
11 комментариев
надеюсь станут чемпионами
португальский гений давно заслужил 💪
Если бы Жезуш пришёл раньше, то у Криша уже было бы несколько титулов в Аль-Насре
Жезус реально топовый тренер. Не зря его в Бразилии рассматривали. Хотя я бы и в Реале на него посмотрел.
С детства за Рона (без иронии). Делай делай
Вопрос к тем, кто следит за са: Рона тянут к золоту? Ставят кучу пенальти как зениту? Или топят матч за матчем Хиляль?
Аль Наср отставал от Хиляла на 7 очков. После саботажа Криша, загадочным образом Хиляль упустил это преимущество,а Наср,не то чтобы догнал,а перегнал аж на 5 очков! Не забываем,что у обеих команд,один владелец)))) Криш,всё-таки очень медийная личность,вот и решили подлизнуть примадонне)))
Там уже ставить нечего)
У Аль-Насра очень сложный календарь
Без криштиануса уже б давно чемпионат выиграли
