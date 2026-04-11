Экс-судья Фернандес изменил мнение об эпизоде с Мбаппе после кадров с кровью на лице форварда «Реала» от удара Рейса: «Момент заслуживал пенальти»
Бывший судья Павел Фернандес пересмотрел свою точку зрения касаемо эпизода с ударом Витора Рейса по лицу Килиана Мбаппе в матче Ла Лиги.
Эпизод случился на 88-й минуте матча «Реал» – «Жирона» (1:1). Мбаппе столкнулся с защитником каталонцев, после чего упал. Помимо контакта в ногах, Рейс также попал рукой в лицо форварду «Реала». Главный арбитр Хавьер Альберола Рохас не свистул фол.
Фернандес согласился с решением судьи: «Рейс слегка задел лицо Килиана рукой, из-за чего он упал, как будто его сильно ударили локтем. Это не пенальти». Однако в трансляции не показали кровь на лице Мбаппе после удара Рейса, в Ла Лиге объяснили это отсутствием четкого ракурса.
«Если на мгновение забыть о кровоточащей ране француза и исключить этот фактор из уравнения, эпизод не выглядит как пенальти. Не видно явного движения защитника рукой или серьезного контакта; скорее создается впечатление легкого касания, обусловленного самой игрой.
Честно говоря, после просмотра нескольких повторов это было и мое первое впечатление, поэтому вчера вечером я склонялся к тому, что пенальти не было.
Многие задаются вопросом, почему не вмешался ВАР. Ответ прост: вероятно, там интерпретировали эпизод аналогичным образом. Кроме того, стоит помнить, что судьи ВАР спрашивают арбитра в поле, что именно он увидел. Если ответ был: «Я вижу контакт, но он недостаточен для назначения пенальти», – у ВАР остается мало пространства для вмешательства.
Другое дело, если бы Альберола Рохас заявил, что контакта вовсе не было. В таком случае у ВАР были бы основания рекомендовать просмотр эпизода, поскольку восприятие момента было бы ошибочным.
Тем не менее в игру вступает фактор крови. Важно подчеркнуть, что судьи не должны оценивать эпизоды исходя из последствий. То есть грубое нарушение должно наказываться, даже если оно не привело к травме; точно так же легкое нарушение не должно караться строже только потому, что закончилось повреждением. И все же, увидев рану, трудно игнорировать, что контакт оказался сильнее, чем казалось изначально.
Поэтому, хотя я понимаю, почему пенальти не был назначен в моменте и почему ВАР не вмешался, также можно разумно предположить, что при более тщательном разборе эпизод заслуживал назначения одиннадцатиметрового удара», – написал Фернандес.
НАГЛАЯ ложь! Прекрасно видно, как голову Мбаппе резко дернуло после попадания локтя, прилетевшего в лицо. Собственно и движение рукой защитника также прекрасно видно.
Фернандеса уничтожили в комментах - еще в обед было 1600+ комментов с оценкой его личности и "профессионализма". Чел осознал, что основательно, мягко скажем, "сел в лужу", и пытается теперь "делать хорошую мину" при позорном мнении.
И ещё мне не нравится что Мбаппе частенько ныряет, возможно, судья ему преподал урок. Хотя считаю что черепаха сейчас лучший нап
Реал например из за ВАР потерял 7 очков. А Барса заработал благодаря ВАР 1 очко.
В пользу Барсы ВАР был 10 раз
В пользу Реала 3 раза
Делай выводы сам....
Странно, как ненависть к одному клубу, заменяет собой любовь к другому и полностью перечеркивает адекватное восприятие жизни. Именно такие люди кричат на чёрное, что оно белое и, что самое удивительное и страшное, сами в это верят.