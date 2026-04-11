Экс-судья Фернандес изменил мнение об эпизоде с Мбаппе после кадров с кровью на лице форварда «Реала» от удара Рейса: «Момент заслуживал пенальти»

Экс-судья Фернандес изменил мнение об эпизоде с Мбаппе в игре с «Жироной».

Бывший судья Павел Фернандес пересмотрел свою точку зрения касаемо эпизода с ударом Витора Рейса по лицу Килиана Мбаппе в матче Ла Лиги .

Эпизод случился на 88-й минуте матча «Реал» – «Жирона » (1:1). Мбаппе столкнулся с защитником каталонцев, после чего упал. Помимо контакта в ногах, Рейс также попал рукой в лицо форварду «Реала ». Главный арбитр Хавьер Альберола Рохас не свистул фол.

Фернандес согласился с решением судьи: «Рейс слегка задел лицо Килиана рукой, из-за чего он упал, как будто его сильно ударили локтем. Это не пенальти». Однако в трансляции не показали кровь на лице Мбаппе после удара Рейса, в Ла Лиге объяснили это отсутствием четкого ракурса.

«Если на мгновение забыть о кровоточащей ране француза и исключить этот фактор из уравнения, эпизод не выглядит как пенальти. Не видно явного движения защитника рукой или серьезного контакта; скорее создается впечатление легкого касания, обусловленного самой игрой.

Честно говоря, после просмотра нескольких повторов это было и мое первое впечатление, поэтому вчера вечером я склонялся к тому, что пенальти не было.

Многие задаются вопросом, почему не вмешался ВАР. Ответ прост: вероятно, там интерпретировали эпизод аналогичным образом. Кроме того, стоит помнить, что судьи ВАР спрашивают арбитра в поле, что именно он увидел. Если ответ был: «Я вижу контакт, но он недостаточен для назначения пенальти», – у ВАР остается мало пространства для вмешательства.

Другое дело, если бы Альберола Рохас заявил, что контакта вовсе не было. В таком случае у ВАР были бы основания рекомендовать просмотр эпизода, поскольку восприятие момента было бы ошибочным.

Тем не менее в игру вступает фактор крови. Важно подчеркнуть, что судьи не должны оценивать эпизоды исходя из последствий. То есть грубое нарушение должно наказываться, даже если оно не привело к травме; точно так же легкое нарушение не должно караться строже только потому, что закончилось повреждением. И все же, увидев рану, трудно игнорировать, что контакт оказался сильнее, чем казалось изначально.

Поэтому, хотя я понимаю, почему пенальти не был назначен в моменте и почему ВАР не вмешался, также можно разумно предположить, что при более тщательном разборе эпизод заслуживал назначения одиннадцатиметрового удара», – написал Фернандес.