Экс-судья Фернандес изменил мнение об эпизоде с Мбаппе после кадров с кровью на лице форварда «Реала» от удара Рейса: «Момент заслуживал пенальти»

Бывший судья Павел Фернандес пересмотрел свою точку зрения касаемо эпизода с ударом Витора Рейса по лицу Килиана Мбаппе в матче Ла Лиги.

Эпизод случился на 88-й минуте матча «Реал» – «Жирона» (1:1). Мбаппе столкнулся с защитником каталонцев, после чего упал. Помимо контакта в ногах, Рейс также попал рукой в лицо форварду «Реала». Главный арбитр Хавьер Альберола Рохас не свистул фол. 

Фернандес согласился с решением судьи: «Рейс слегка задел лицо Килиана рукой, из-за чего он упал, как будто его сильно ударили локтем. Это не пенальти». Однако в трансляции не показали кровь на лице Мбаппе после удара Рейса, в Ла Лиге объяснили это отсутствием четкого ракурса. 

«Если на мгновение забыть о кровоточащей ране француза и исключить этот фактор из уравнения, эпизод не выглядит как пенальти. Не видно явного движения защитника рукой или серьезного контакта; скорее создается впечатление легкого касания, обусловленного самой игрой.

Честно говоря, после просмотра нескольких повторов это было и мое первое впечатление, поэтому вчера вечером я склонялся к тому, что пенальти не было.

Многие задаются вопросом, почему не вмешался ВАР. Ответ прост: вероятно, там интерпретировали эпизод аналогичным образом. Кроме того, стоит помнить, что судьи ВАР спрашивают арбитра в поле, что именно он увидел. Если ответ был: «Я вижу контакт, но он недостаточен для назначения пенальти», – у ВАР остается мало пространства для вмешательства.

Другое дело, если бы Альберола Рохас заявил, что контакта вовсе не было. В таком случае у ВАР были бы основания рекомендовать просмотр эпизода, поскольку восприятие момента было бы ошибочным.

Тем не менее в игру вступает фактор крови. Важно подчеркнуть, что судьи не должны оценивать эпизоды исходя из последствий. То есть грубое нарушение должно наказываться, даже если оно не привело к травме; точно так же легкое нарушение не должно караться строже только потому, что закончилось повреждением. И все же, увидев рану, трудно игнорировать, что контакт оказался сильнее, чем казалось изначально.

Поэтому, хотя я понимаю, почему пенальти не был назначен в моменте и почему ВАР не вмешался, также можно разумно предположить, что при более тщательном разборе эпизод заслуживал назначения одиннадцатиметрового удара», – написал Фернандес. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: iusport
Главное - это мнение болельщиков Барселоны, а не какого-то там судьи
Когда убъют, тогда и приходите
Офигеть как по разному одно и тоже мы все видим. Ну он же явно ногу вытягивал назад, я уж не говорю про удар локтем в лицо. По мне там за каждое из этих движений можно ставить пенальти. Самое важное не то, что я так считаю, а то что как раз таки такие пенальти ставят постоянно
100% прав. Защитник просто мог поставить эту ногу на землю,но вместо этого он специально завел ногу назад,и это происходит в 3-4 метрах от ворот,это явный пенальти,даже если бы удара локтем вообще не было бы. За обе эти действия можно и нужно было поставить пенальти. Возможно главный судья не увидел этот эпизод,но те кто были на вар 100% не хотели чтоб Реал выиграл.
"Не видно явного движения защитника рукой или серьезного контакта"

НАГЛАЯ ложь! Прекрасно видно, как голову Мбаппе резко дернуло после попадания локтя, прилетевшего в лицо. Собственно и движение рукой защитника также прекрасно видно.

Фернандеса уничтожили в комментах - еще в обед было 1600+ комментов с оценкой его личности и "профессионализма". Чел осознал, что основательно, мягко скажем, "сел в лужу", и пытается теперь "делать хорошую мину" при позорном мнении.
что ж ты, фраер, сдал назад?.....
Я фан Барсы и тут пеналь чистейший. Другое дело что у Реала с таким составом - no penalty, no party 🫣У Барсы тоже такое бывает с судьями, куда деваться Spain 🇪🇸
И ещё мне не нравится что Мбаппе частенько ныряет, возможно, судья ему преподал урок. Хотя считаю что черепаха сейчас лучший нап
И где как часто у Барсы такок с судьями бывает?
Реал например из за ВАР потерял 7 очков. А Барса заработал благодаря ВАР 1 очко.
В пользу Барсы ВАР был 10 раз
В пользу Реала 3 раза
Делай выводы сам....
Странно, что ещё не отписался один "индивид" который нашел три нарушения у Мбаппе, перед фолом и ещё один, который кричал, что попали в челюсть, а не в бровь.
Странно, как ненависть к одному клубу, заменяет собой любовь к другому и полностью перечеркивает адекватное восприятие жизни. Именно такие люди кричат на чёрное, что оно белое и, что самое удивительное и страшное, сами в это верят.
На лету переобуваются
правила Негрейры работают
Быстро легенда нашей Барсы Фернандес переобулся
