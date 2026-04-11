Флик об игре с «Атлетико» после 0:2: «Барселоне» не нужно чудо – надо сыграть в свой футбол. И мы на это способны»
Флик про ответный матч с «Атлетико»: «Барсе» не нужно чудо.
Ханс-Дитер Флик считает, что «Барселоне» надо сыграть в свой футбол, чтобы обыграть «Атлетико» после поражения в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 0:2.
«Мы хотим поехать на «Метрополитано» и дать хороший бой «Атлетико».
Нам не нужно чудо – надо лишь сыграть в свой футбол. И мы на это способны. Возможностей море.
Я знаю, что «Атлетико» – фантастическая команда, но и мы тоже. Мы будем биться, и я уверен, что болельщики будут нас там поддерживать», – сказал главный тренер «Барселоны» после крупной победы в дерби над «Эспаньолом» (4:1).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
49 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Такая Барса может всё
Нужно созреть, ну или чтобы очень сильно повезло.)
Или писать "пздц атлетам" - это по-твоему болеть?)
Но и забить за пару минут несколько голов может спокойно )
Во вторник будет интересный матч )