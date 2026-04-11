Флик об игре с «Атлетико» после 0:2: «Барселоне» не нужно чудо – надо сыграть в свой футбол. И мы на это способны»

Флик про ответный матч с «Атлетико»: «Барсе» не нужно чудо.

Ханс-Дитер Флик считает, что «Барселоне» надо сыграть в свой футбол, чтобы обыграть «Атлетико» после поражения в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 0:2.

«Мы хотим поехать на «Метрополитано» и дать хороший бой «Атлетико ».

Нам не нужно чудо – надо лишь сыграть в свой футбол. И мы на это способны. Возможностей море.

Я знаю, что «Атлетико» – фантастическая команда, но и мы тоже. Мы будем биться, и я уверен, что болельщики будут нас там поддерживать», – сказал главный тренер «Барселоны» после крупной победы в дерби над «Эспаньолом» (4:1).