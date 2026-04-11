  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Флик об игре с «Атлетико» после 0:2: «Барселоне» не нужно чудо – надо сыграть в свой футбол. И мы на это способны»
49

Ханс-Дитер Флик считает, что «Барселоне» надо сыграть в свой футбол, чтобы обыграть «Атлетико» после поражения в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 0:2.

«Мы хотим поехать на «Метрополитано» и дать хороший бой «Атлетико».

Нам не нужно чудо – надо лишь сыграть в свой футбол. И мы на это способны. Возможностей море.

Я знаю, что «Атлетико» – фантастическая команда, но и мы тоже. Мы будем биться, и я уверен, что болельщики будут нас там поддерживать», – сказал главный тренер «Барселоны» после крупной победы в дерби над «Эспаньолом» (4:1).

Кто выиграет Лигу чемпионов?5780 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
logoБарселона
logoХанс-Дитер Флик
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛа Лига
logoАтлетико
logoЭспаньол
Метрополитано
49 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Правильный настрой
Такая Барса может всё
Ответ Allon15
все она, конечно, не может, но настраиваться точно стоит на максимум, Флик прав
Хорошие слова, амбициозно и духоподъёмно. Но, ЛЧ такой турнир непростой, где чтобы побеждать нужно действовать безошибочно, и реализовывать по максимуму. А с этими двумя компонентами, в силу молодости состава и проблем с форвардами, у Барсы как раз проблемы.
Нужно созреть, ну или чтобы очень сильно повезло.)
Ответ kvn9
Комментарий скрыт
Ответ Stanley Winston_1116630266
Комментарий скрыт
Что забыл? Тебя забыл спросить.)
Или писать "пздц атлетам" - это по-твоему болеть?)
Барселоне нужно честное судейство, не поставить пенальти в том матче, по сути решает исход противостояния, и это во второй ЛЧ подряд где Барселону топят на пути к победе:)
Именно - сыграть в свой футбол, в такой же, как сегодня с Эспаньолом или лучше, как в ответном матче с тем же Атлетико в кубке Испании, но только в итоге по сумме двух игр пройти дальше! Удачи Флику с Барсой…
Правильный настрой у Флика, надеюсь, команда сможет выложиться по полной. А то зря что ли я позорюсь в соцсети, Ямаля в очках на аватарке держу))
Самое главное для Барселоны - это не пропустить, с этим в этом сезоне проблемы.
Но и забить за пару минут несколько голов может спокойно )

Во вторник будет интересный матч )
Флику знакомо слово ротация
Ответ Мухьаммад Гучигов
Учитывая осечку Реала, сегодня, как и Атлетико, можно было выставить резерв. Даже поражение большой бы роли не сыграло. Посмотрим во вторник, кто окажется прав: Симеоне, дав отдохнуть основе, или Флик, поддержав игровой тонус.
Ответ morito
Тут уж как карта везения ляжет, Гвардиола перед Реалом тоже дал отдых команде , особо не помогло из-за удаления Бернарду.
Давай, батя ! Пусть эти дети покажут всем ЛаМаськину мать !)
В ответке матрас тоже выиграет. Думаю, выдадут что-то вроде кубкового матча по самоотдаче - тем более вся основа отдыхает неделю. А Флик просто толкнул мотивационную речь, что и должен был
Удаление в составе матрацев тоже не помешает.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Испании. «Хетафе» проиграл «Леванте» на выезде
13 апреля, 21:01
Флик о 4:1 с «Эспаньолом»: «Рад за Феррана, нападающим нужны голы. «Барса» забивает много со стандартов, мы не самая высокая команда, но это вопрос выбора позиции и точной подачи»
11 апреля, 19:09
«Барселона» одержала 37 разгромных побед при Флике за 109 матчей. Сегодня – 4:1 с «Эспаньолом»
11 апреля, 18:48
Рекомендуем
Главные новости
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
Стив Макманаман: «Реал» стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке»
вчера, 21:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
Рекомендуем