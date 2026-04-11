«Поговорил с игроками «Реала», и есть ощущение, что они перевернут противостояние с «Баварией». У них невероятный атакующий потенциал». Тренер «Жироны» Мичел об ЛЧ

Мичел о «Реале»: есть ощущение, что пройдут «Баварию».

Главный тренер «Жироны» Мичел Санчес после ничьей с «Реалом » (1:1) заявил, что мадридцы могут пройти «Баварию» в Лиге чемпионов .

Первый матч 1/4 финала между испанской и немецкой командами завершился со счетом 1:2. Ответный пройдет 15 апреля в Мюнхене.

«Я считаю, что против «Баварии» они провели отличный матч. Я поговорил с несколькими футболистами «Реала», и есть ощущение, что они способны все перевернуть.

У «Реала» невероятный атакующий потенциал. С нами у них было меньше свободных зон, чем будет в Германии, и даже так они создавали моменты», – сказал Мичел.