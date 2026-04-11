«Поговорил с игроками «Реала», и есть ощущение, что они перевернут противостояние с «Баварией». У них невероятный атакующий потенциал». Тренер «Жироны» Мичел об ЛЧ
Главный тренер «Жироны» Мичел Санчес после ничьей с «Реалом» (1:1) заявил, что мадридцы могут пройти «Баварию» в Лиге чемпионов.
Первый матч 1/4 финала между испанской и немецкой командами завершился со счетом 1:2. Ответный пройдет 15 апреля в Мюнхене.
«Я считаю, что против «Баварии» они провели отличный матч. Я поговорил с несколькими футболистами «Реала», и есть ощущение, что они способны все перевернуть.
У «Реала» невероятный атакующий потенциал. С нами у них было меньше свободных зон, чем будет в Германии, и даже так они создавали моменты», – сказал Мичел.
Кто выиграет Лигу чемпионов?5779 голосов
Бавария
ПСЖ
Атлетико
Арсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Но мои бедолаги с Жироны их не почувствовали добавил
Не дадут забить им 5:)
Бавария уже 105 мячей забила. Мадрид не может обыграть Жирону. Звездульки бесхарактерные, плакать и скандалить могут, собраться и пахать через "не могу" - не особо. Игра в Мюнхене, поддержки от своих болельщиков меньше, негатива от баварских болельщиков куда больше, магия Бернабеу отсутствует. Так кто и как там переворачивать будет? Митчел их так протролил похоже
Верится конечно с трудом, особенно с учетом последних игр Мадрида и что команда показывает, но в целом в одном отдельно взятом матче может произойти, что угодно. Надеюсь в среду они действительно соберутся и дадут настоящий бой машине Компани.
Выполняет роль тренера Реала. Арбелоа там в роли манекена?
Отличный матч провели? Сочувствую Жироне - тренер их похоже дурачок
А для него разве не отличный ?!
А я чую что рекорд Барсы (8-2) будет побит.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Вот именно, что по xg скорее Реал тупо простили, не забивая в пустые ворота с полуметра.
Могут конечно,это же непредсказуемый Реал..
С полуметра в упор - это грубо говоря пустые ворота, там Лунин никого бы никогда не выручил, при всём уважении, ну не было у Реала ни одного момента как у Упамекано и Гнабри. Там 100 процентные железобетонные шансы
