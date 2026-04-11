  Шпилевский про 2:2 с «Балтикой»: «То, что творил судья, просто хамство. Команда играет дома – еще какая‑то помощь четвертой стороны. Пенальти – смех. «Пари НН» заслужил не одно очко»
Шпилевский про 2:2 с «Балтикой»: «То, что творил судья, просто хамство. Команда играет дома – еще какая‑то помощь четвертой стороны. Пенальти – смех. «Пари НН» заслужил не одно очко»

Алексей Шпилевский остался недоволен работой судейской бригады под руководством Василия Казарцева на игре между «Балтикой» и «Пари НН» (2:2).

«Потеряли очки. Я не думаю, что мы заслужили только одно очко.

То, что творил главный судья, просто хамство, я не могу объяснить. Команда играет дома – еще какая‑то помощь четвертой стороны. Для меня это катастрофа. Жалко ребят, такие голы пропускать.

Первый гол – наша хроническая болезнь, в первые пять минут пропустили столько голов в этом году. Пенальти – смех, просто смешно такое давать.

Хочется много сказать, сейчас эмоции после игры. Мы играли против команды, которая не помню когда проигрывала дома. Надо отдать дань уважения, неважно, как они играют, но респект, что они с такими возможностями стоят там, где стоят.

Тренерский штаб – молодцы, но наша команда не заслужила сегодня только одно очко», – сказал главный тренер «Пари НН».

Источник: «Матч ТВ»
Надеюсь Пари НН останется в рпл, Шпилевский очень крутой тренер, на следующий сезон в Рубин или Динамо бы его
Очень круто чешет языком после неудачных матчей, то есть всегда.
Себе в спартак его заберите, Динамо без него справится
Казарцев и на этом можно заканчивать...
Пенальти был чистый, и штрафной с которого забила Балтика был стопроцентный. По опасным моментам должны были проиграть. Чего на судью пенять.
Ты Казарцев?
Редко поддерживаю тренеров в таких жалобах, но сейчас с мнением Шпилевского соглашусь. Фолы в пользу Балтики назначались при любом падении их игроков и, наооборот, явные фолы со стороны хозяев не замечались. Лично мне судейство показалось необъективным. Возможно сказалось давление трибун.
Какой же всё-таки Великий русский язык ! Слово , вроде , простое . Но , всё зависит какое значение оно имеет в разных ситуациях . Оно имеет 2 смысла - положительный и отрицательный . Можно творить на футбольном поле , как например , это делает Месси , делал Марадона и другие легенды футбола . Как делали великие художники , творившие свои шедевры на радость людям . А есть в слове "творить" и отрицательный смысл . Это наглость и безнаказанность . Это пример Казарцева . То , что "творил" Казарцев в недалёком прошлом в матче Спартака с Сочи в Москве . Все подумали , что после матча этого "творца" надолго отстранят от футбола , как-то накажут . Но , нет . А безнаказанность порождает вседозволенность и этот """ стал вести себя нагло . Видно , кто-то стоит за такими типами и у них хорошая "крыша" . Так что , я не удивлён что Казарцев продолжает "творить" на поле свои "шедевры" . Такой своеобразный палач в чёрной мантии под надёжным прикрытием . Короче , наглый беспредельщик . Яркий представитель нынешней судейской помойки .
Пенальти вроде чистый
