Шпилевский про 2:2 с «Балтикой»: «То, что творил судья, просто хамство. Команда играет дома – еще какая‑то помощь четвертой стороны. Пенальти – смех. «Пари НН» заслужил не одно очко»

Шпилевский о Казарцеве: то, что творил судья, просто хамство.

Алексей Шпилевский остался недоволен работой судейской бригады под руководством Василия Казарцева на игре между «Балтикой» и «Пари НН» (2:2).

«Потеряли очки. Я не думаю, что мы заслужили только одно очко.

То, что творил главный судья, просто хамство, я не могу объяснить. Команда играет дома – еще какая‑то помощь четвертой стороны. Для меня это катастрофа. Жалко ребят, такие голы пропускать.

Первый гол – наша хроническая болезнь, в первые пять минут пропустили столько голов в этом году. Пенальти – смех, просто смешно такое давать.

Хочется много сказать, сейчас эмоции после игры. Мы играли против команды, которая не помню когда проигрывала дома. Надо отдать дань уважения, неважно, как они играют, но респект, что они с такими возможностями стоят там, где стоят.

Тренерский штаб – молодцы, но наша команда не заслужила сегодня только одно очко», – сказал главный тренер «Пари НН ».