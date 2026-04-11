  Ферран после дубля «Эспаньолу»: «Вокруг меня всегда много шума – чаще внимание на плохом, а не на хорошем. Их это бесит, я же всегда готов работать»
Ферран после дубля «Эспаньолу»: «Вокруг меня всегда много шума – чаще внимание на плохом, а не на хорошем. Их это бесит, я же всегда готов работать»

Форвард «Барселоны» Ферран Торрес высказался о победе команды над «Эспаньолом» (4:1) в матче 31-го тура Ла Лиги, в котором он сделал дубль. 

Испанец забил впервые с января. 

«Сегодня был кипящий котел. Это матч, в котором мы сильнее всего чувствовали поддержку трибун. Мы смогли подарить им победу. Пока титул не завоеван, чемпионат не завершен.

Нападающего судят по голам, а я долго не забивал, но я верю в работу. Вокруг меня всегда много шума – чаще акцентируют внимание на плохом, а не на хорошем. Их это бесит. Я же всегда готов работать», – сказал Ферран. 

Кто выиграет Лигу чемпионов?5777 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
Вот бы Феррана и Левандовски прорвало на концовку сезона, начиная с сегодняшнего матча 🙌
Нет Феранчик, нас бесит то что ты поришь 200% голевых моментов. Нас бесит что ты деревянный, у дяди Лёвы старше тебя на 10 лет, пластика и техника лучше в два раза, хотя ты моложе и мог бы поработать над собой, над ударами, над техникой, над реализацией моментов, но судя по всему что мы видим, ты работаешь только языком. Хотя, мог бы за 4 года в Барсе, что-то показать, но увы, твой уровень это середняк вроде Бетиса а не Барса. И да, нам пос*ть на твою жизнь, мы не следим за тобой, ведь никому не интересно следить за бестолковым футболистом. Фантазер сказочный.
Кого это нас?
Ваше личное мнение не стоит перекладывать на других.
Ферран играет как умеет и всегда выкладывается на полную, в лени его невозможно обвинить.
Не устраивает его игра? Так это только ваши проблемы.))
К сожалению, не только наша, но и клуба. Ну, не играет он на уровне суперклуба. Как игрок, выходящий на замену, хорош, но не как твёрдый, постоянный игрок основы. Увы
Эго Левандовски, уровень Мораты
1 через 5 играет , стабильности нет совсем
Ферран совсем молодой еще, а ощущение как-будто уже один из ветеранов. Что по игре, что по присутствию. Но 4 сезона - более чем достаточно, чтобы показать свой настоящий уровень. Видимо, то что мы наблюдаем все эти годы - это есть его потолок, к сожалению.
Обвинять его в бездарности глупо. К старанию претензий нет.
Мы бы и рады внимание только на хорошем акцентировать,только это хорошее раз в 5 игр происходит. А в остальном куча запоротых моментов
