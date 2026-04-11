Ферран после дубля «Эспаньолу»: «Вокруг меня всегда много шума – чаще внимание на плохом, а не на хорошем. Их это бесит, я же всегда готов работать»
Форвард «Барселоны» Ферран Торрес высказался о победе команды над «Эспаньолом» (4:1) в матче 31-го тура Ла Лиги, в котором он сделал дубль.
Испанец забил впервые с января.
«Сегодня был кипящий котел. Это матч, в котором мы сильнее всего чувствовали поддержку трибун. Мы смогли подарить им победу. Пока титул не завоеван, чемпионат не завершен.
Нападающего судят по голам, а я долго не забивал, но я верю в работу. Вокруг меня всегда много шума – чаще акцентируют внимание на плохом, а не на хорошем. Их это бесит. Я же всегда готов работать», – сказал Ферран.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
Ваше личное мнение не стоит перекладывать на других.
Ферран играет как умеет и всегда выкладывается на полную, в лени его невозможно обвинить.
Не устраивает его игра? Так это только ваши проблемы.))
Обвинять его в бездарности глупо. К старанию претензий нет.