Аллегри про 0:3 с «Удинезе»: «Упустив скудетто, «Милан» расслабился. Это поражение ясно дает понять, что и место в ЛЧ под угрозой. Нас по праву освистали»

Аллегри про 0:3 с «Удинезе»: место «Милана» в ЛЧ под угрозой.

Массимилиано Аллегри подвел итоги игры с «Удинезе » (0:3) в Серии А.

«Смена расстановки не имеет к этому отношения. У команды сложный период. Мы проиграли три из четырех последних матчей, не смогли забить в четырех играх во второй половине сезона. Если ты идешь в первой четверке и не забиваешь в четырех матчах – ты играешь недостаточно хорошо.

Нам нужно снова начать действовать организованно, потому что у нас по-прежнему есть все шансы попасть в Лигу чемпионов .

Свист – часть футбола. Ты молодец, когда побеждаешь, а если проигрываешь – то нет. Нас по праву освистали сегодня.

Когда ты идешь в верхней части таблицы и упускаешь цель [выиграть скудетто], появляется расслабленность. Но это поражение ясно дает нам понять, что место в ЛЧ под угрозой», – сказал главный тренер «Милана » в эфире DAZN.