Аллегри про 0:3 с «Удинезе»: «Упустив скудетто, «Милан» расслабился. Это поражение ясно дает понять, что и место в ЛЧ под угрозой. Нас по праву освистали»
Массимилиано Аллегри подвел итоги игры с «Удинезе» (0:3) в Серии А.
«Смена расстановки не имеет к этому отношения. У команды сложный период. Мы проиграли три из четырех последних матчей, не смогли забить в четырех играх во второй половине сезона. Если ты идешь в первой четверке и не забиваешь в четырех матчах – ты играешь недостаточно хорошо.
Нам нужно снова начать действовать организованно, потому что у нас по-прежнему есть все шансы попасть в Лигу чемпионов.
Свист – часть футбола. Ты молодец, когда побеждаешь, а если проигрываешь – то нет. Нас по праву освистали сегодня.
Когда ты идешь в верхней части таблицы и упускаешь цель [выиграть скудетто], появляется расслабленность. Но это поражение ясно дает нам понять, что место в ЛЧ под угрозой», – сказал главный тренер «Милана» в эфире DAZN.
Удивляет отсутствие какой-либо скорости и агрессии, только стерильный академизм. Не готовы загрызть соперника.