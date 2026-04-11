  • Аллегри про 0:3 с «Удинезе»: «Упустив скудетто, «Милан» расслабился. Это поражение ясно дает понять, что и место в ЛЧ под угрозой. Нас по праву освистали»
Аллегри про 0:3 с «Удинезе»: «Упустив скудетто, «Милан» расслабился. Это поражение ясно дает понять, что и место в ЛЧ под угрозой. Нас по праву освистали»

Аллегри про 0:3 с «Удинезе»: место «Милана» в ЛЧ под угрозой.

Массимилиано Аллегри подвел итоги игры с «Удинезе» (0:3) в Серии А.

«Смена расстановки не имеет к этому отношения. У команды сложный период. Мы проиграли три из четырех последних матчей, не смогли забить в четырех играх во второй половине сезона. Если ты идешь в первой четверке и не забиваешь в четырех матчах – ты играешь недостаточно хорошо.

Нам нужно снова начать действовать организованно, потому что у нас по-прежнему есть все шансы попасть в Лигу чемпионов.

Свист – часть футбола. Ты молодец, когда побеждаешь, а если проигрываешь – то нет. Нас по праву освистали сегодня.

Когда ты идешь в верхней части таблицы и упускаешь цель [выиграть скудетто], появляется расслабленность. Но это поражение ясно дает нам понять, что место в ЛЧ под угрозой», – сказал главный тренер «Милана» в эфире DAZN.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
Позорище… как и весь итальянский футбол, к слову)..
Ты давай не обобщай. Этот сезон провальный как и прошлый, но в сумме за последние 5-6 лет наоборот прибавили появились локальные успехи в Европе. Плохиии были все 10-е. Ювентус и все остальные
В отличие от нынешнего сезона хотя бы Ювентус был, который в сезонах с финалами по делу проходили Реал и Барселону.
Макс в своём стиле. Всё разложил по полочкам. Такое впечатление, что о том что надо играть лучше, он говорит только на прессухе после проигранных матчей. А к следующей игре футболисты об этом забывают.
Удивляет отсутствие какой-либо скорости и агрессии, только стерильный академизм. Не готовы загрызть соперника.
Хименесу почему не дают шанса? Нкунку, Лофтус, Фулькруг это недорозумения
Потому что Хименес тоже днарь)
Так сам же говорил, что цель топ-4...
Пора возращать легенду клуба Пиоли) А Макса ждет сборная Италия)
В ЛЧ надо попадать, не вешать голову, все будет, кто рассчитывал на скудетто одумайтесь и забудьте.
Материалы по теме
«Милан» проиграл 3 из 4 последних матчей. «Интер» впереди на 9 очков при игре в запасе
11 апреля, 18:06
«Милан» потерпел крупнейшее поражение с 2023 года – 0:3 от «Удинезе» дома
11 апреля, 17:59
Фанаты «Милана» освистали Леау после замены в игре с «Удинезе» на «Сан-Сиро». У вингера 0+0 в 4 последних матчах
11 апреля, 17:55
Рекомендуем
Главные новости
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
Стив Макманаман: «Реал» стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке»
вчера, 21:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
Рекомендуем