  Флик о 4:1 с «Эспаньолом»: «Рад за Феррана, нападающим нужны голы. «Барса» забивает много со стандартов, мы не самая высокая команда, но это вопрос выбора позиции и точной подачи»
Флик о 4:1 с «Эспаньолом»: «Рад за Феррана, нападающим нужны голы. «Барса» забивает много со стандартов, мы не самая высокая команда, но это вопрос выбора позиции и точной подачи»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отметил игру Феррана Торреса в матче с «Эспаньолом» (4:1), в котором он сделал дубль. 

«Мы доминировали в первом тайме и имели возможность сделать счет 2:0. Мы могли провести замены, и они были сделаны – Де Йонг и Ольмо вышли в концовке.

Я рад за Феррана. На тренировках он выглядит хорошо. Всем нападающим нужны голы. Думаю, Жерар Мартин (был заменен в перерыве после того, как почувствовал дискомфорт – Спортс’‘) сможет сыграть во вторник.

Мы забиваем много голов после стандартов. У нас не самая высокая команда, но это вопрос выбора позиции и подачи мячу в нужную зону.

Меньше контроля во втором тайме? Ольмо нам помог, как и Френки, но с ним нужно было быть осторожными из-за его длительной травмы», – сказал Флик. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
Гави 8 из 9 единоборств выиграл, очень не хватало этого бойца...
Ответ Георгий Хасия
К нему бы Рафу ещё, и вместе с Фермином и Ферраном можно будет загонять соперников насмерть👹
Спустя 15 матчей, даже я рад, что он нашел створ ворот 😁 Жаль, что в ЛЧ все равно Лева будет в старте)
Ответ cukken
винисиус, тот вообще 2 месяца не забивал, потом пошли голы, так же пойдут и у Торреса
Ответ cukken
Жаль? То есть бы предпочел это тело без мозгов, не забивающего 15 матчей левандовскому с которым команда играет лучше, который хорошо уводит защитников и создает свободное пространство?

Многие фанаты Барселоны заслуживают люк де йонга в атаке
Надеюсь матрасов выкинете из ЛЧ...
Ждём!

Ольмо с возвращением!
Ферран наконец то забил.
Как же нужен Рафинья
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Может Де Йонга с возвращением? Ольмо буквально в среду играл.
Ответ Simbad
Де Йонг надеюсь к ответке будет готов, нужен контроль и креатив в центре, не только от Ямаля
Барселону с чемпионством в Ла-Лиге.
Барселона готова к Атлетико, ух будет интересно всему миру
Шикарную команду сделал из двух с половиной игроков
Флик... Хусня Салихамиджич... гад. Как можно было это тренера не сохранить в Баварии. То что Флик два сезона делает в этой Барселоне, не имея скамейки.... это невероятно. Если по совокупности по составу, то Барселона не самый лучшая в этом аспекте, а Ямаль пока больше про пиар.... Классный игрок, но пока не тот, кто решает исход матча. Футбол Флика, на мой взгляд, определенно самый зрелищный - Барселона не даст соврать 8:2)
Ответ Adrenalin
Ну Бавария, надо признать, тоже хороша и рекорды там бьет вековые. Так что, вместо одной хорошей команды, их теперь две
де йонг вылечился. хорошо
