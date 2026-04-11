Флик о 4:1 с «Эспаньолом»: «Рад за Феррана, нападающим нужны голы. «Барса» забивает много со стандартов, мы не самая высокая команда, но это вопрос выбора позиции и точной подачи»

Флик о 4:1 с «Эспаньолом»: рад за Феррана, нападающим нужны голы.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отметил игру Феррана Торреса в матче с «Эспаньолом » (4:1), в котором он сделал дубль.

«Мы доминировали в первом тайме и имели возможность сделать счет 2:0. Мы могли провести замены, и они были сделаны – Де Йонг и Ольмо вышли в концовке.

Я рад за Феррана. На тренировках он выглядит хорошо. Всем нападающим нужны голы. Думаю, Жерар Мартин (был заменен в перерыве после того, как почувствовал дискомфорт – Спортс’‘) сможет сыграть во вторник.

Мы забиваем много голов после стандартов. У нас не самая высокая команда, но это вопрос выбора позиции и подачи мячу в нужную зону.

Меньше контроля во втором тайме? Ольмо нам помог, как и Френки , но с ним нужно было быть осторожными из-за его длительной травмы», – сказал Флик.