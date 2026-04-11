У «Балтики» 1 поражение за 14 последних матчей в РПЛ – от «Зенита»

«Балтика» потерпела лишь одно поражение за 14 последних матчей в Мир РПЛ – от «Зенита» (0:1).

Сегодня команда Андрея Талалаева сыграла вничью с «Пари НН » дома в 24-м туре (2:2).

Суммарно у калининградцев два поражения в текущем чемпионате России – первое было от ЦСКА (0:1).

«Балтика » занимает 4-е место в турнирной таблице с 44 очками.