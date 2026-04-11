  Слот про 2:0 с «Фулхэмом»: «Я счастливее, чем после 0:4 и 0:2. «Ливерпуль» провел много подобных матчей, но не всегда такая игра вела к победам. Доволен, что нам не забили, надо повторить с «ПСЖ»
25

Слот про 2:0 с «Фулхэмом»: «Я счастливее, чем после 0:4 и 0:2. «Ливерпуль» провел много подобных матчей, но не всегда такая игра вела к победам. Доволен, что нам не забили, надо повторить с «ПСЖ»

Арне Слот: победа после двух поражений радует.

Арне Слот прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Фулхэмом» (2:0) в АПЛ.

«Я счастливее, чем после поражений со счетом 0:4 и 0:2. Хороший первый тайм, в нескольких случаях мы были близки к голу. Только я начал чувствовать, что «Фулхэм» нащупывает свою игру, как Рио Нгумоа помог нам, отлично обыграв защитника, а потом отличился и Мо Салах. В перерыве нам было достаточно комфортно.

В раздевалке сегодня приятнее, чем два-три дня назад или неделю назад, но не то чтобы после победы все снова стало хорошо. Конечно, все понимают ситуацию после двух поражений, со счетом 0:4 и со счетом 0:2, который ощущался больше, чем 0:2. Победа над «Фулхэмом» после всего двух дней отдыха показывает характер команды.

Мы провели много таких матчей, как сегодня, в этом сезоне, но, увы, не всегда такая игра вела к победе или заканчивалась без пропущенных голов. Я очень доволен тем, что нам не забили, и нам определенно нужно, чтобы это повторилось во вторник [в игре с «ПСЖ»]», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Ну если вместо псж будет фулхэм возможно
Освободите место товарищ)
Но мой Слот
Тихо ко дну плывет
Ответ igls54
Но мой Слот Тихо ко дну плывет
😂😂😂
Что повторить с ПСЖ , 0-2 дома? 🤭
Таких игр действительно хватает в этом сезоне, другое дело, что не всегда получалось до логического и часто просидали после 60 минут. Я лично очень надеюсь и жду прохода ПСЖ. В любом случае будут до последнего поддерживать, You’ll never walk alone
Ответ Liverpool_YNWA
Таких игр действительно хватает в этом сезоне, другое дело, что не всегда получалось до логического и часто просидали после 60 минут. Я лично очень надеюсь и жду прохода ПСЖ. В любом случае будут до последнего поддерживать, You’ll never walk alone
"Не всегда получалось", "часто просидали"(?), "жду прохода ПСЖ". Фамилие не Бунша у вас? Не менее круто бредите, когда говорите (с)
Освободи слот.
Инфляция счастья по-слотовски. Игра-то практически равной была,лишь индивидуальное мастерство позволило победить. Деградация тренерской мысли продолжается…
Ответ Тиджани Бабангида
Инфляция счастья по-слотовски. Игра-то практически равной была,лишь индивидуальное мастерство позволило победить. Деградация тренерской мысли продолжается…
Ну в первом тайме переиграли. Даже было как-то непривычно по этому сезону. Очень уверенно играли, на классе. Но во втором тайме уже да, игра была равной
Ответ Котятки
Ну в первом тайме переиграли. Даже было как-то непривычно по этому сезону. Очень уверенно играли, на классе. Но во втором тайме уже да, игра была равной
Ведя в счёте 2-0, держа в голове матч во вторник, где надо умирать, ты ожидал каток от Ливерпуля во втором тайме?
Фантазёр, ты меня называла...
А можно, отдать комментарий после матча помощнику, а не ему?
Слот не виноват в победе, не забывайте!
Чемпионат Англии. «МЮ» уступил «Лидсу» на «Олд Траффорд»
13 апреля, 20:56
«Ливерпуль» победил впервые за 4 игры – после трех поражений подряд. Дальше – «ПСЖ»
11 апреля, 18:27
«Ливерпуль» обыграл «Фулхэм» – 2:0. Забили 17-летний Нгумоа и Салах
11 апреля, 18:22
