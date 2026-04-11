Слот про 2:0 с «Фулхэмом»: «Я счастливее, чем после 0:4 и 0:2. «Ливерпуль» провел много подобных матчей, но не всегда такая игра вела к победам. Доволен, что нам не забили, надо повторить с «ПСЖ»

Арне Слот: победа после двух поражений радует.

Арне Слот прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Фулхэмом» (2:0) в АПЛ .

«Я счастливее, чем после поражений со счетом 0:4 и 0:2. Хороший первый тайм, в нескольких случаях мы были близки к голу. Только я начал чувствовать, что «Фулхэм» нащупывает свою игру, как Рио Нгумоа помог нам, отлично обыграв защитника, а потом отличился и Мо Салах . В перерыве нам было достаточно комфортно.

В раздевалке сегодня приятнее, чем два-три дня назад или неделю назад, но не то чтобы после победы все снова стало хорошо. Конечно, все понимают ситуацию после двух поражений, со счетом 0:4 и со счетом 0:2, который ощущался больше, чем 0:2. Победа над «Фулхэмом » после всего двух дней отдыха показывает характер команды.

Мы провели много таких матчей, как сегодня, в этом сезоне, но, увы, не всегда такая игра вела к победе или заканчивалась без пропущенных голов. Я очень доволен тем, что нам не забили, и нам определенно нужно, чтобы это повторилось во вторник [в игре с «ПСЖ»]», – сказал главный тренер «Ливерпуля ».