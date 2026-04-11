  • «Барселона» одержала 37 разгромных побед при Флике за 109 матчей. Сегодня – 4:1 с «Эспаньолом»
«Барселона» одержала 37 разгромных побед при Флике за 109 матчей. Сегодня – 4:1 с «Эспаньолом»

«Барселона» одержала 37-ю разгромную победу при Флике.

«Барселона» разгромила «Эспаньол» со счетом 4:1 в 31-м туре Ла Лиги

Это 37-я крупная победа «блауграны» за 109 матчей под руководством тренера Ханса-Дитера Флика.

При немце сине-гранатовые трижды разгромили «Атлетик» (3:0, 4:0, 5:0), «Валенсию» (7:1, 5:0, 6:0), «Мальорку» (5:1, 3:0, 3:0) и «Севилью» (5:1, 4:1, 5:2). «Барселона» также дважды громила «Реал» (4:0, 5:2), «Жирону» (4:1, 4:1) и «Вильярреал» (5:1, 4:1). 

Также были крупно обыграны «Вальядолид» (7:0), «Янг Бойз» (5:0), «Алавес» (3:0), «Бавария» (4:1), «Црвена Звезда» (5:2), «Брест» (3:0), «Барбастро» (4:0), «Бетис» (5:1), «Реал Сосьедад» (4:0), «Боруссия» (4:0), «Олимпиакос» (6:1), «Овьедо» (3:0), «Копенгаген» (4:1), «Леванте» (3:0), «Хетафе» (3:0), «Осасуна» (3:0), «Атлетико» (3:0) и «Ньюкасл» (7:2).  

Флик возглавляет «Барселону» с 2024 года. В прошлом сезоне клуб выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
С Фликом каждые выходные праздник:) ЛЧ взять конечно всем хочется, но даже вылет не должен портить всей картины, с таким футболом и победами в чемпионате Флик вписывает себя в историю Барселоны:)
Ответ rigobersong
не понимаю что так все носятся с этой ЛЧ)с таким составом без нападения там ловить нечего.считаю для Барсы сейчас главное построить команду на будущее,там и Ямаль как раз еще сильнее прокачается.но для этого надо купить топового напа да и вообще усилить состав летом
Ответ Predator87
А кому там что ловить? Арсеналу блин?) барселона объективно сильнейшая команда в этой стороне сетки, а финал это один матч, хватит принижать команду
Интересно, что у Барсы и разница мячей относительно Реала - почти +20
Ответ Ник Ник
При том, что у Мбаппе 20 с чем то голов 😁
Ответ Ник Ник
Да, при этом только ленивый не прошёлся по обороне Барсы (и там конечно есть проблемы, чего греха таить), но на данный момент пропущено всего на один мяч больше Реала, и на один мяч меньше Атлетико, где гений обороны Симеоне правит.)
Супер) Нужна ещё одна разгромная победа и прямо в следующем ближайшем матче Барселоне Флика!
С этой Барсой у меня одна проблема- трудно смотреть на родной с детства Спартак...
1/3 разгормы
Флик хорош!
Ждём продолжения серии в Мадриде с Атлетико. Надо это сделать. Вы лучшие!
Набили стату на столичном кабинете
Надеюсь во вторник тоже разгром будет...
