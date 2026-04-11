Роналду забил 24 гола в 24 матчах саудовской лиги. 41-летний форвард «Аль-Насра» идет 3-м в списке бомбардиров

Роналду идет 3-м в списке бомбардиров саудовской лиги.

Криштиану Роналду забил 24-й гол в текущем чемпионате Саудовской Аравии.

41-летний форвард «Аль-Насра » отличился на 15-й минуте игры с «Аль-Охдудом » в 28-м туре.

С 24 мячами в 24 играх португалец занимает третью строчку в списке бомбардиров лиги. Его опережают Хулиан Киньонес («Аль-Кадисия», 26 голов) и Айвен Тоуни («Аль-Ахли », 28).

Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь .