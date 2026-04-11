  • Роналду забил 24 гола в 24 матчах саудовской лиги. 41-летний форвард «Аль-Насра» идет 3-м в списке бомбардиров
Роналду забил 24 гола в 24 матчах саудовской лиги. 41-летний форвард «Аль-Насра» идет 3-м в списке бомбардиров

Криштиану Роналду забил 24-й гол в текущем чемпионате Саудовской Аравии.

41-летний форвард «Аль-Насра» отличился на 15-й минуте игры с «Аль-Охдудом» в 28-м туре.

С 24 мячами в 24 играх португалец занимает третью строчку в списке бомбардиров лиги. Его опережают Хулиан Киньонес («Аль-Кадисия», 26 голов) и Айвен Тоуни («Аль-Ахли», 28).

Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Безотносительно того, 962 гола у него, или 968 - всё равно это очень крутые цифры🔥

Если к концу карьеры забьёт условно 1036 голов, всем будет плевать на эти 6 мячей в Кубке Арабских Чемпионов, главное 1000+ в официальных матчах

П. С.: Легенда Реала Рауль в катарской лиге 🇶🇦 забил всего 16 мячей за 61 матч. Даже в чемпионатах Ближнего Востока это не так просто, как кажется
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий скрыт
Ответ rusriver
Комментарий скрыт
Сезон 23/24: КР лучший бомбардир
Сезон 24/25: КР лучший бомбардир
Так какие ноунеймы больше него забивают, голова твоя говяжья?
Старик легенда) чёт мне сегодня в инсте рилсы с ним часто попадаются, его моменты времён МЮ и Реала, такая ностальгия)
Буду болеть за Португалию на ЧМ, он заслужил за всё что сделал для футбола
Ответ hikkikomori
Комментарий удален модератором
Ответ Alextuio
Комментарий удален модератором
Нет, а с чего такие вопросы?
Хейтеры могут извергать тонны желчи, но дядька в 41 год делает такие цифры… Легенда🐐
Ответ Парень со двора Шмурнова
Комментарий удален пользователем
Ответ FCB1991
Комментарий удален пользователем
Как определил сильнейший состав? или бчк друзья на спортсе написали, значит сильнейший
Ждем на ЧМ в хорошей форме! 🔥🤘
Тоуни зря там, а не в Европе.... Деньги правят миром
Ответ Саша Курьян
Бедняга
Авторы, у вас не тот Киньонес в ссылках и тегах указан
Вот это статистика бомбардиров саудовской лиги!
Комментарий удален модератором
Ответ Qarasik
Комментарий удален модератором
Этот парень тоже не промах, если честно :)

Но новость не про него, предлагаю без пакостей :)
Спортс, у вас статистика неправильная. у Тоуни 27 голов а не 28
В шикарной форме Криш) если б не бойкот и травма могло быть 30 голов уже
