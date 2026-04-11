Роналду забил 24 гола в 24 матчах саудовской лиги. 41-летний форвард «Аль-Насра» идет 3-м в списке бомбардиров
Роналду идет 3-м в списке бомбардиров саудовской лиги.
Криштиану Роналду забил 24-й гол в текущем чемпионате Саудовской Аравии.
41-летний форвард «Аль-Насра» отличился на 15-й минуте игры с «Аль-Охдудом» в 28-м туре.
С 24 мячами в 24 играх португалец занимает третью строчку в списке бомбардиров лиги. Его опережают Хулиан Киньонес («Аль-Кадисия», 26 голов) и Айвен Тоуни («Аль-Ахли», 28).
Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Если к концу карьеры забьёт условно 1036 голов, всем будет плевать на эти 6 мячей в Кубке Арабских Чемпионов, главное 1000+ в официальных матчах
П. С.: Легенда Реала Рауль в катарской лиге 🇶🇦 забил всего 16 мячей за 61 матч. Даже в чемпионатах Ближнего Востока это не так просто, как кажется
Сезон 24/25: КР лучший бомбардир
Так какие ноунеймы больше него забивают, голова твоя говяжья?
Буду болеть за Португалию на ЧМ, он заслужил за всё что сделал для футбола
Но новость не про него, предлагаю без пакостей :)