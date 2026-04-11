Хайкин пропустил 5 голов в первом матче после получения норвежского гражданства. «Буде-Глимт» проиграл «Викингу» – 0:5

Хайкин пропустил 5 голов в первой игре после получения гражданства Норвегии.

«Буде-Глимт » Никиты Хайкина крупно проиграл «Викингу » (0:5) на выезде в 4-м туре чемпионата Норвегии.

Накануне игры стало известно, что российский голкипер получил норвежское гражданство .

«Буде-Глимт» занимает 9-е место в таблице чемпионата Норвегии, набрав 3 очка за 2 игры. Отставание от лидирующего «Тромсе », сыгравшего все 4 матча, составляет 9 баллов.

Высшая лига. 4 тур 11 апреля 16:00, СР-Банк Арена Викинг Завершен 5 - 0 2.63 xG 0.28 Буде-Глимт Матч окончен Хеуген Микаэльссон 89’ Трипич Фуглестад 89’ Кристиансен Эукленн 89’ Трипич

87’ 81’ Фет Клюнге Аскильдсен Jakob Segadal Hansen 79’ Квиа-Эгеског

74’ 74’ Бломберг Дубвик Мяятя 73’ Бломберг Аскильдсен 70’ 66’ Хеуге Басси Haugen Ola Visted 63’ 46’ Гундерсен Алеэсами 46’ Эвьен Эукленд 2 тайм Перерыв Кристиансен 23’ Квиа-Эгеског

16’ Аскильдсен

14’ Кристиансен

5’ Викинг Эстбе, Хеуген, Фалькенер, Стенснесс, Хеггхейм, Трипич, Haugen, Белл, Аскильдсен, Квиа-Эгеског, Кристиансен Запасные: Белко, Jakob Segadal Hansen, Бертельсен, Ola Visted, Микаэльссон, Эукленн, Tobias Saliou Séne Moi, Фуглестад, Бьорсхоль 1 тайм Буде-Глимт: Хайкин, Бьеркан, Гундерсен, Бьертуфт, Шевольд, Берг, Хеуге, Фет, Эвьен, Хег, Бломберг Запасные: Лунд, Клюнге, Дубвик Мяятя, Эукленд, Басси, Нильсен, Алеэсами, Бро Хансен, Миккельсен

Никита Хайкин: «Норвегия стала для меня домом. Светлые летние вечера, северное сияние, люди, покой – это то, что я полюбил. Невероятно благодарен за то, что стал гражданином страны»

Хайкин получил паспорт Норвегии. Может сыграть на ЧМ-2026?