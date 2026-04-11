  • Хайкин пропустил 5 голов в первом матче после получения норвежского гражданства. «Буде-Глимт» проиграл «Викингу» – 0:5
Хайкин пропустил 5 голов в первом матче после получения норвежского гражданства. «Буде-Глимт» проиграл «Викингу» – 0:5

«Буде-Глимт» Никиты Хайкина крупно проиграл «Викингу» (0:5) на выезде в 4-м туре чемпионата Норвегии. 

Накануне игры стало известно, что российский голкипер получил норвежское гражданство.

«Буде-Глимт» занимает 9-е место в таблице чемпионата Норвегии, набрав 3 очка за 2 игры. Отставание от лидирующего «Тромсе», сыгравшего все 4 матча, составляет 9 баллов.

Высшая лига. 4 тур
11 апреля 16:00, СР-Банк Арена
Викинг
5 - 0
2.63xG0.28
Буде-Глимт
Хеуген   Микаэльссон
89’
Трипич   Фуглестад
89’
Кристиансен   Эукленн
89’
  Трипич
87’
81’
Фет   Клюнге
Аскильдсен   Jakob Segadal Hansen
79’
  Квиа-Эгеског
74’
74’
Бломберг   Дубвик Мяятя
73’
Бломберг
Аскильдсен
70’
66’
Хеуге   Басси
Haugen   Ola Visted
63’
46’
Гундерсен   Алеэсами
46’
Эвьен   Эукленд
2тайм
Перерыв
Кристиансен
23’
  Квиа-Эгеског
16’
  Аскильдсен
14’
  Кристиансен
5’
Викинг
Эстбе, Хеуген, Фалькенер, Стенснесс, Хеггхейм, Трипич, Haugen, Белл, Аскильдсен, Квиа-Эгеског, Кристиансен
Запасные: Белко, Jakob Segadal Hansen, Бертельсен, Ola Visted, Микаэльссон, Эукленн, Tobias Saliou Séne Moi, Фуглестад, Бьорсхоль
1тайм
Буде-Глимт:
Хайкин, Бьеркан, Гундерсен, Бьертуфт, Шевольд, Берг, Хеуге, Фет, Эвьен, Хег, Бломберг
Запасные: Лунд, Клюнге, Дубвик Мяятя, Эукленд, Басси, Нильсен, Алеэсами, Бро Хансен, Миккельсен
Никита Хайкин: «Норвегия стала для меня домом. Светлые летние вечера, северное сияние, люди, покой – это то, что я полюбил. Невероятно благодарен за то, что стал гражданином страны»

Хайкин получил паспорт Норвегии. Может сыграть на ЧМ-2026?

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
111 комментариев
Норвежские вратари не отличаются надёжностью.
Ответ Фут.Боль
Норвежские вратари они такие да
Ответ Фут.Боль
Как не помочь землякам)
Вот он путь типичного паспортиста-)))
Ответ White_Chaos
Удивлен, что так мало плюсуют шутку про паспортиста
Ответ Турник Маггзи Боггза
Возможно слишком тонко для сторонников грядущего лимита-)
Хорошо отметил вчера, видимо.
Маленький Абрам приходит домой и говорит:
— А сегодня в школе, когда меня спросили о национальности, я сказал, что я русский!
Папа отвечает:
— Ну что ж, теперь ты не будешь сидеть на своем мягком стульчике, а будешь сидеть на табуретке!
Мама:
— Теперь ты не будешь кушать супчик с курочкой, а будешь кушать щи!
Бабушка:
— Теперь ты не получишь к обеду баранью котлетку, а будешь есть перловку!
Сели кушать, Абрам, сидя на табуретке, похлебав щи и принявшись за перловку, говорит:
— Всего полчаса русский, а как я вас, жидов, ненавижу!
Буде просто устал, эмоции остались позади.
Морально трудно.
К чему здесь тег "премьер лига Россия"?
Ответ Mika18
Ради кликов и комментов.
Грязный маркетинг
Был русским всё было хорошо, как только стал норвежцем - на тебе 5 ! Совпадение !?
Ответ Lavinka
Да
Ответ Lavinka
Да, только хорошо кому?
Перестал притворяться. Щас еще и половину клуба отсудит
Ответ Артем Чугунов
Этот клуб ему был обещан 3000 лет назад
"Пятёрочка" спонсор трансляции.🙂
Ответ York City
Вратарь сыграл на двоечку... А качество в пятерочке!
Материалы по теме
Никита Хайкин: «Норвегия стала для меня домом. Светлые летние вечера, северное сияние, люди, покой – это то, что я полюбил. Невероятно благодарен за то, что стал гражданином страны»
11 апреля, 09:30Фото
Губерниев о норвежском паспорте Хайкина: «Его начнут называть предателем, но в 21-м веке люди сами выбирают, где жить и работать. Норвегия – комфортная, богатая страна, участник ЧМ»
10 апреля, 20:11
Гасилин о норвежском паспорте Хайкина: «Я патриот нашей страны, никогда бы так не сделал»
10 апреля, 17:55
Рекомендуем
Главные новости
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
Стив Макманаман: «Реал» стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке»
вчера, 21:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
Рекомендуем