«Барселона» выиграла 7 матчей Ла Лиги подряд

«Барселона» продлила победную серию в Ла Лиге .

Команда Ханси Флика сегодня с разгромным счетом обыграла «Эспаньол » в 31-м туре Ла Лиги – 4:1. Это седьмая победа «блауграны» подряд.

Ранее были обыграны «Атлетико» (2:1), «Райо Вальекано» (1:0), «Севилья» (5:2), «Атлетик» (1:0), «Вильярреал» (4:1) и «Леванте» (3:0). Последнее поражение в чемпионате – 16 февраля от «Жироны» (1:2).

22 апреля «Барселона » встретится с «Сельтой». До этого она сыграет в Лиге чемпионов с «Атлетико» (14 апреля).