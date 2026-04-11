22

«Барселона» выиграла 7 матчей Ла Лиги подряд

«Барселона» продлила победную серию в Ла Лиге.

Команда Ханси Флика сегодня с разгромным счетом обыграла «Эспаньол» в 31-м туре Ла Лиги – 4:1. Это седьмая победа «блауграны» подряд.

Ранее были обыграны «Атлетико» (2:1), «Райо Вальекано» (1:0), «Севилья» (5:2), «Атлетик» (1:0), «Вильярреал» (4:1) и «Леванте» (3:0). Последнее поражение в чемпионате – 16 февраля от «Жироны» (1:2).

22 апреля «Барселона» встретится с «Сельтой». До этого она сыграет в Лиге чемпионов с «Атлетико» (14 апреля).

Кто выиграет Лигу чемпионов?5768 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoБарселона
logoЭспаньол
logoЛа Лига
logoХанс-Дитер Флик
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Реал в душе ещё не посчитал, сколько реалу надо набрать очков для чемпионства?:)🤣🤣🤣
Ответ rigobersong
Сколько надо набрать, чтоб не ставить коридор в ЭК🥺
Ответ rigobersong
Дядя Риго,найди прошлогодний скрин) Я знаю он у тебя где-то есть)
Похоже вопрос с Ла Лигой закрыт. И в общем всё по делу.
Барселона красавчики и без пяти минут чемпионы, это лишь формальность! Сейчас нужно передохнуть чуть-чуть и сделать Ремонтаду в ЛЧ, продолжить и дальше в лучшем футбольном клубном турнире демонстрировать свой фирменный стиль игры! Удачи и победы Барсе…
Лучшая команда Испании, без всяких но.
Барса!!!

Все адекватные болельщики футбола будут болеть чтоб этих полосатых лесорубов выкинули из ЛЧ...
Чтоб справедливость восторжествовала за то что слепые "свистки" не засуживали красивый футбол!
Верим!
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Комментарий скрыт
Ответ войд
Комментарий скрыт
Знают, что такое финалы. А что такое победы в финалах знают ?!
Красавцы! Барса рулит. 💪
Такой проблемный состав на первом месте - успех. Тупость ЦЗ перевоспитать невозможно - это зрелые лосяры. Поэтому в ЛЧ всегда будут сложности, пока не наберут более целостный состав.
К класико должны подойти чемпионами, чтобы ради хохмы подарить 3 очка БЛМ Реалу
Остаётся только поздравить адекватных болельщиков Барселоны с очередным чемпионством.. По игре- вы сильнее, тут не может быть никаких споров. ..
Положение в таблице позволяет ротировать состав. Не понимаю, почему Флик не пользуется этим.
Ответ Gordon Brown
Для чего?
Если Барса не потеряет очки до эль класико, то сможет в личной встрече с Реалом оформить чемпионство.
Ответ lemming
а может и до
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барселона» опережает «Реал» на 9 очков за 7 туров до конца сезона
11 апреля, 18:34
«Барселона» разгромила «Эспаньол» – 4:1! Ферран сделал дубль, у Ямаля 1+2, Рэшфорд и Лосано тоже забили
11 апреля, 18:31
Гол «Барсы» «Эспаньолу» отменили из-за офсайда Гарсии, скинувшего мяч Феррану головой. Форвард мог сделать хет-трик
11 апреля, 18:12Фото
Рекомендуем
Главные новости
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
Стив Макманаман: «Реал» стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке»
вчера, 21:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
Рекомендуем