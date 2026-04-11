«Барселона» опережает «Реал» на 9 очков за 7 туров до конца сезона

«Барселона » увеличила отрыв от «Реала » до 9 очков.

Команда Ханси Флика разгромила «Эспаньол» в 31-м туре Ла Лиги – 4:1. Мадридцы вчера сыграли вничью с «Жироной» – 1:1.

«Блауграна» лидирует в чемпионате Испании с 79 очками. «Реал» набрал 70. До конца сезона команды проведут в Ла Лиге еще по 7 игр.