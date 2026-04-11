89

«Барселона» опережает «Реал» на 9 очков за 7 туров до конца сезона

«Барселона» увеличила отрыв от «Реала» до 9 очков.

Команда Ханси Флика разгромила «Эспаньол» в 31-м туре Ла Лиги – 4:1. Мадридцы вчера сыграли вничью с «Жироной» – 1:1.

«Блауграна» лидирует в чемпионате Испании с 79 очками. «Реал» набрал 70. До конца сезона команды проведут в Ла Лиге еще по 7 игр.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
На улице весна, но в Мадриде почему то -9
На улице весна, но в Мадриде почему то -9
Зато Мбопе личную статку набил 💪
На улице весна, но в Мадриде почему то -9
Да природа она такая,с ней не поспоришь.В Барселоне тоже на днях снег выпал.
Неплохо развлеклись конечно в дерби )
+9 в таблице - это просто отлично )

Ямаль - просто фантастический игрок, 1+2 спокойно сделал )
Феррана наконец прорвало, надо продолжить так же во вторник !
Френки с возвращением, с голевой на Рэша просто как профессор выждал с передачей )

В общем, дальше большая битва с Атлетико !
Верю, что все получится !
Неплохо развлеклись конечно в дерби ) +9 в таблице - это просто отлично ) Ямаль - просто фантастический игрок, 1+2 спокойно сделал ) Феррана наконец прорвало, надо продолжить так же во вторник ! Френки с возвращением, с голевой на Рэша просто как профессор выждал с передачей ) В общем, дальше большая битва с Атлетико ! Верю, что все получится !
Жаль, что не дали отдохнуть Педри и Ламину. Если вдруг придется играть 120 минут, смогут ли физически вытянуть...
Неплохо развлеклись конечно в дерби ) +9 в таблице - это просто отлично ) Ямаль - просто фантастический игрок, 1+2 спокойно сделал ) Феррана наконец прорвало, надо продолжить так же во вторник ! Френки с возвращением, с голевой на Рэша просто как профессор выждал с передачей ) В общем, дальше большая битва с Атлетико ! Верю, что все получится !
Передача на Рэша не особо точной получилась у Френки, но Рэш неожиданно не промазал, видимо удары кунг-фу у него неплохо получаются ))
Как там говорили глоры реала: "Пока отец Ямаля жарит крылышки, Ямаль жарит Ла Лигу"
Барселону можно уже поздравить с чемпионством. Хотелось чтобы все решилось в Класико, но Мадрид сам себя лишит этой возможности
Барселону можно уже поздравить с чемпионством. Хотелось чтобы все решилось в Класико, но Мадрид сам себя лишит этой возможности
Парни, зачем минусуете единственного адекватного болельщика Реала? Всегда по делу, всегда без тупых оскорблений пишет.
Парни, зачем минусуете единственного адекватного болельщика Реала? Всегда по делу, всегда без тупых оскорблений пишет.
Вопрос не зачем, а кто минусует то что и правда и не токсично, просто адекватное мнение
При честном судействе у Барселоны должно быть 89 очков, а у реала 50:)
Вопрос о чемпионе Испании уверен теперь снят окончательно и бесповоротно, это Барселона!
Вопрос о чемпионе Испании уверен теперь снят окончательно и бесповоротно, это Барселона!
нет, еще рано
Вопрос о чемпионе Испании уверен теперь снят окончательно и бесповоротно, это Барселона!
Это Барселона, а не Барсенал поэтому да)
Самое время смотреть видео с радостью игроков Реала от выигранного Класико осенью)
Самое время смотреть видео с радостью игроков Реала от выигранного Класико осенью)
Так говорите, словно бы каталонские игроки не празднуют свои победы в класико ;)
Ну а по теме - очевидно, +9 Мадрид уже не отыграет, даже если победит на Камп Ноу. Чемпионство ваше, поздравляю)
Страшно, когда лидер команды 18 летний пацан, но видеть как он возит соперников, это услада для моих глаз, продолжай Ямалище! 🔥🤘
Страшно, когда лидер команды 18 летний пацан, но видеть как он возит соперников, это услада для моих глаз, продолжай Ямалище! 🔥🤘
Да, конечно, такое в 18 лет удивительно. Хотя и бывает. Но не часто. Пушкин, к примеру, в 18 лет не был таким уж выдающимся. А вот Лермонтов уже был. И другой великий русский поэт Иосиф Бродский в 18 уже написал своих "Пилигриммов". А в 21 он написал "Рождественский романс", в 22 "Стансы" и практически гениальную "Большую элегию Джону Донну", восхитившую Ахматову, и стало ясно, что это выдающийся поэт. И Белла Ахмадуллина свое знаменитое "По улице моей который год" написала, когда ей, как это ни покажется странным, было тоже всего 22 года. Так что бывает.
Реал осенние чемпионы одного тура …))))
Ждём коридор к майскому Классико
Ждём коридор к майскому Классико
Опять Черепаха будет нелепо выглядеть.
Материалы по теме
Арбелоа не считает, что «Реал» упустил титул в Ла Лиге: «Почувствую это только тогда, когда мы в самом деле проиграем чемпионат. Нужно бороться до самого последнего дня»
11 апреля, 03:55
«Барселона» первой вышла в ЛЧ-2026/27. Команда Флика не опустится ниже 4-го места в Ла Лиге
23 марта, 08:11
Рекомендуем
Главные новости
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
Стив Макманаман: «Реал» стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке»
вчера, 21:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
Рекомендуем