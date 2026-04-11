«Барселона» опережает «Реал» на 9 очков за 7 туров до конца сезона
«Барселона» увеличила отрыв от «Реала» до 9 очков.
Команда Ханси Флика разгромила «Эспаньол» в 31-м туре Ла Лиги – 4:1. Мадридцы вчера сыграли вничью с «Жироной» – 1:1.
«Блауграна» лидирует в чемпионате Испании с 79 очками. «Реал» набрал 70. До конца сезона команды проведут в Ла Лиге еще по 7 игр.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
+9 в таблице - это просто отлично )
Ямаль - просто фантастический игрок, 1+2 спокойно сделал )
Феррана наконец прорвало, надо продолжить так же во вторник !
Френки с возвращением, с голевой на Рэша просто как профессор выждал с передачей )
В общем, дальше большая битва с Атлетико !
Верю, что все получится !
Ну а по теме - очевидно, +9 Мадрид уже не отыграет, даже если победит на Камп Ноу. Чемпионство ваше, поздравляю)