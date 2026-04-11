«Бавария» на 12 очков оторвалась от «Боруссии» за 5 туров до конца Бундеслиги. Команда Компани не проигрывает 15 матчей подряд
«Бавария» упрочила лидерство в Бундеслиге.
«Бавария» разгромила «Санкт-Паули» в 29-м туре Бундеслиги со счетом 5:0.
Команда Венсана Компани с 76 очками возглавляет турнирную таблицу. Отрыв от «Боруссии» Дортмунд, уступившей «Байеру» в этом туре (0:1), составляет 12 баллов за 5 туров до конца чемпионата.
«Бавария» не проигрывает на протяжении 15 матчей подряд. Дальше – ответный матч с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1 – первая игра).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
В последнем Мадрид сыграл вничью с Жироной.(1:1)