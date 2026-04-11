  • «Бавария» на 12 очков оторвалась от «Боруссии» за 5 туров до конца Бундеслиги. Команда Компани не проигрывает 15 матчей подряд
9

«Бавария» упрочила лидерство в Бундеслиге.

«Бавария» разгромила «Санкт-Паули» в 29-м туре Бундеслиги со счетом 5:0. 

Команда Венсана Компани с 76 очками возглавляет турнирную таблицу. Отрыв от «Боруссии» Дортмунд, уступившей «Байеру» в этом туре (0:1), составляет 12 баллов за 5 туров до конца чемпионата. 

«Бавария» не проигрывает на протяжении 15 матчей подряд. Дальше – ответный матч с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1 – первая игра). 

Кто выиграет Лигу чемпионов?5767 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
logoБавария
logoВенсан Компани
logoбундеслига Германия
logoСанкт-Паули
logoБоруссия Дортмунд
9 комментариев
Всех Баварцев с победой. Команда сыграла супер, все молодцы без исключения. Ито здоровья! В следующую среду важная ответка против Реала. Никаких прогнозов и прочего, пока не прозвучит финальный свисток. MIA SAN MIA
Надеюсь конец сезона в БЛ будут играть резервом как сегодня, т.к. чемпионат уже выигран, а в ЛЧ нужны все свежие против ПСЖ и Атлетико
Ответ Александр Гончаров
Я бы не сбрасывал реал со счётов. Оборона слабая да и пол состава англичанин посадил на карточки
Выходит, Бавария может стать чемпионом уже через 1 или 2 победы.
А сколько матчей подряд не проигрывает Реал?
Ответ Кирилл Лавров
Ты хотел спросить не выигрывает?
Ответ Кирилл Лавров
Если вы не иронизировали,то в Ла Лиге Мадрид проиграл Мальорке в предыдущем туре (2:1),а до этого были 3 победы подряд над Атлетико,Эльче и Сельтой).
В последнем Мадрид сыграл вничью с Жироной.(1:1)
"Баварии" надо Всех и Всегда побеждать Разгромно!!! И забивать по 7-8-10-12-15-20 мячей за игру!!! Никакой обороны быть не должно!
Ответ gifighter76
Согласен, побольше бы таких команд и футбол стал бы привлекательнее
